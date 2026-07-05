משבר חוקתי: היועמ"שית הגיבה בסערה לאחר שהממשלה פסקה נגד בג"ץ

יצחק עמית בבית המשפט, היום ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

סערה פוליטית ומשפטית חריפה פרצה היום (ראשון) בעקבות החלטה תקדימית של הממשלה שלא לציית לפסיקת בית המשפט העליון בנוגע למועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו. ההחלטה, שאושרה פה אחד על ידי כלל חברי הממשלה, מסמנת נקודת מפנה חריפה ביחסים שבין הרשות המבצעת לרשות השופטת.

המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, ד"ר גיל לימון, יצא במתקפה חריפה נגד המהלך והצהיר כי מדובר ב"ניסיון לנרמל הפרה שיטתית של החוק". לדבריו, "הממשלה הניחה הצעת החלטה המתעלמת במפורש מצו ביניים של בית המשפט העליון, וזאת כדי לקבוע כי הממשלה לא תישמע לטענות הסתמכות על החלטות שיפוטיות". "קו אדום שאסור לחצות" נשיא המדינה יצחק הרצוג הצטרף למתקפה על ההחלטה ומסר בהודעה רשמית כי "אי-ציות לפסק דין של בית המשפט העליון הוא קו אדום שאסור לחצות בשום אופן". הרצוג הדגיש כי "הצהרות על אי ציות לפסקי דין של בית המשפט העליון פוגעות בליבת האחדות בעם". הרב במפגש נדיר באבו גוש: "באתי לבקש מחילה מהרופאים הערבים" כיכר השבת | 21:30 ההחלטה הדרמטית הוגשה במשותף על ידי שר התקשורת שלמה קרעי וסגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין, וקובעת כי כל עוד מועצת הרשות השנייה אינה עומדת בתנאי הסף המפורשים שנקבעו בחוק, כל פעולותיה ייחשבו לבטלות מעיקרא. על פי עמדת הממשלה, פסיקה הסותרת באופן חזיתי את לשונו הברורה של החוק היא בעצמה בטלה.

נשיא המדינה יצחק הרצוג ( צילום: יונתן סינדל\פלאש90 )

היועמ"שית: "ניסיון חמור לסכל החלטות ביהמ"ש"

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה שלחה לבית המשפט העליון את תשובתה הרשמית בנוגע להצהרת הממשלה, ובה טענה כי מדובר ב"ניסיון חמור לסכל את החלטות בית המשפט ולהלך אימים על מי שיקיים אותן".

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד עמית בכר, הצטרף למתקפה והצהיר כי מדובר ב"ריסוק מוחלט של שלטון החוק והדמוקרטיה בישראל". לדבריו, "הניסיון שלא לציית לפסיקה מגיע סביב הניסיון להחריב את חופש העיתונות". בכר הוסיף כי "ממשלה אינה יכולה להפר פסק דין, וממשלה שלא כפופה לחוק מועלת בתפקידה ומורדת במדינה ובעם", וקרא להתנגד להחלטה "בכל דרך חוקית".

רקע: פסיקת בג"ץ שהחזירה את המועצה

ההחלטה התקבלה בעקבות פסיקתו של בית המשפט העליון מאמצע חודש יוני האחרון, אשר החזירה לפעולה את מועצת הרשות השנייה שמונתה בתקופת הממשלה הקודמת. זאת, אף על פי שמספר חבריה המכהנים של המועצה ירד אל מתחת לרף המינימלי, המהווה שני שלישים מהרכבה המלא, הקבוע באופן מפורש בלשון החוק.

הממשלה מנגד טוענת כי גם לבית המשפט העליון אין סמכות לפסוק בניגוד לחוק מפורש, וכי בסופו של דבר הממשלה שואבת את כוחה מן החוק עצמו, דבר שאין בכוחו של בג"ץ לפסול. בהחלטת הממשלה שהתקבלה היום הובהר באופן נחרץ כי שלטון החוק מחייב את כל רשויות השלטון, ובכלל זה גם את בית המשפט עצמו.