הרב במפגש נדיר באבו גוש: "באתי לבקש מחילה מהרופאים הערבים"

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אירוע פיוס משמעותי ויוצא דופן התקיים היום (ראשון) ב"סוכת השלום" באבו גוש, כאשר הרב מאיר שמואלי הגיע להביע חרטה כנה ופומבית על התבטאויות עבר שלו כלפי צוותי רפואה מהחברה הערבית.

הדברים נאמרו בעיצומה של המלחמה, מתוך סערת רגשות קשה וכאב עמוק בעקבות אירועי השביעי באוקטובר.

ממראות אירוע הפיוס באבו גוש ( צילום: אלי כהן )

ממראות אירוע הפיוס באבו גוש ( צילום: אלי כהן )

במפגש, המהווה יריית פתיחה לסדרת מפגשי הידברות ברחבי הארץ, נכחו גם רופאים וצוותי רפואה ערבים שתיווכו מאחורי הקלעים. היועמ"שית הגיבה בסערה לאחר שהממשלה פסקה נגד בג"ץ משה בשן | 21:17 בין השאר השתתפו במפגש עוה"ד עמית חדד, אלי פרי ויו"ר מועצת שומרון לשעבר, בנצי ליברמן, יחד עם המארח עיסא ג'אבר, ראש מועצת אבו גוש לשעבר, ועבדול עבד רחמן, מתרגם בבית המשפט ותושב היישוב. "באתי לבקש מחילה" בין הדברים אמר הרב מאיר שמואלי: "הדברים שאמרתי לאחר ה-7 באוקטובר היו טעות קשה שנאמרה מתוך הלם וכאב משתק. הם פשוט לא היו צריכים להיאמר, והם מנוגדים לחלוטין לתורה שלי ולערכים שלי".

ממראות אירוע הפיוס באבו גוש ( צילום: אלי כהן )

ממראות אירוע הפיוס באבו גוש ( צילום: אלי כהן )

"באתי לכאן הערב, לאבו גוש, כדי להסתכל בעיניים של צוותי הרפואה הערבים ולבקש סליחה ומחילה", הוא הוסיף לדבריו, "בכל המגזרים יש אנשים נפלאים ורופאים ערבים שמוסרים את נפשם יום יום להצלת חיי אדם, בדיוק כמו הרופאים היהודים, הם מופת לאנושיות. האחריות המלאה היא עליי. המוטו שלי הוא אחדות ושלום, ובמקום שיש בו שלום הקדוש ברוך הוא נמצא".

ממראות אירוע הפיוס באבו גוש ( צילום: אלי כהן )

המארח, עיסא ג'אבר, קיבל את החרטה והזכיר כי כיום כ-40% מהרופאים בישראל הם ערבים. לדבריו, "המשותף בינינו גובר על השונה, וכשאדם גדול מבקש סליחה זה דבר גדול". יו"ר מועצת שומרון לשעבר, בנצי ליברמן, חתם: "הדברים של הרב הגיעו היישר מתוך הלב. צריך לפתוח את הלב ולהבין שנועדנו לחיות כאן יחד".