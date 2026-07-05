ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, העביר היום (ראשן) מסר ברור ונחרץ בוועידת "ישראל היום" במלון מצודת דוד: הרכבת הקלה בבר אילן תצא לפועל, ללא קשר להפגנות ולהרס התשתיות.

בריאיון עם הפרשנית הפוליטית שירית אביטן כהן, התייחס ליאון למתיחות סביב פרויקט הרכבת הקלה, לניהול המרקם הרגיש בין האוכלוסיות השונות בעיר, ולחזונו לעתיד הבירה.

כאשר נשאל על ההשקעה העצומה בתשתיות ועל הנזק שנגרם בעקבות הפגנות חרדים באזור בר אילן, השיב ליאון בפשטות: "כמו שאת יודעת אני לא אחראי על המשטרה, והמשטרה אמורה לטפל בזה. אין ספק שזה גורם נזק גדול מאד, גם ללוח הזמנים שלנו וגם נזקים כספיים - כולנו רואים את זה".

ראש העיר הוסיף והבהיר: "אני מקווה שמטפלים בזה בצורה יותר, עם הרבה נחישות, ובהחלט נראה תוצאות. העובדה היא דבר אחד - בסופו של דבר לא יעזור כלום, הקו הזה ייצא לפועל והוא ייצא לפועל. אם תסתובבי בבר אילן תראי שלמעשה כבר המסילות עצמן פרוסות, נכון שיש עוד הרבה עבודה של חיבור חשמל וכל העבודות הנוספות, אבל הקו הזה ייצא לפועל".

"סוד ההצלחה - אחדות"

כשהשיחה עברה לניהול המרקם הרגיש בין האוכלוסיות השונות בירושלים, שירית אביטן כהן העלתה את השאלה המטרידה רבים: "כשאנחנו מסתכלים על ישראל הגדולה, התחושה היא שאנחנו לקראת פיצוץ בין האוכלוסיות. איך מנהלים מרקם כזה רגיש?"

תשובתו של ליאון הייתה ברורה: "הסתכלתי בראיונות סופ"ש, כולם מתחילים לדבר ולהבין שחייבים אחדות ואחדות ואחדות. אני חושב שסוד ההצלחה של כולנו כאן בירושלים זה שקודם כל הגעתי למסקנה הבאה - ביום הראשון לאחר סיבוב הבחירות השני חייבים להקים אחדות".

ראש העיר הדגיש כי אחדות אינה משמעה הסכמה מוחלטת: "זה לא אומר שאני חושב כמו המפלגה האחרת, אבל אני מביא את זה לידי הסכמה שכולם מבינים שצריכים להיות ביחד בעשייה. ואני כראש עיר אני קשוב ומקשיב ודואג לכל מפלגה או לכל סיעה שיש, לכל אוכלוסייה שיש".