גם הערב: הפגנות נגד עבודות הרכבת הקלה בבר אילן בירושלים. כוחות משטרה פועלים במקום | המשטרה מסרה כי "המפגינים חוסמים לסירוגין את צירי התנועה, מציתים אש סמוך למתחם עבודות הרכבת הקלה ומשבשים את הסדר הציבורי במקום. קצין משטרה הכריז על הפרת סדר וכרז למפרי הסדר להתפנות מהציר" | תיעוד נרחב מהמקום (חרדים)
החרדים המפגינים נגד הקמת תוואי הרכבת הקלה ברחוב בר אילן מגיבים לתביעות העירייה והחברה המבצעת וטוענים כי מדובר בתביעות השתקה, ובניסיון למנוע מהם להמשיך את המחאה על ידי תביעת מאות אלפי שקלים בלי הצדקה וביסוס (חרדים)