לילה של מהומות בבר אילן: שני מאבטחים נפצעו, חשוד נעצר

המהומות בבר אילן, הלילה - צילום: דוברות המשטרה המהומות בבר אילן, הלילה | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:25

לילה סוער נרשם אמש (בין שלישי לחמישי) באזור בר אילן בירושלים, כאשר כוחות משטרת מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב נאלצו לפעול באמצעים לפיזור הפגנות בכדי להשיב הסדר הציבורי במתחם עבודות הרכבת הקלה.

המפגינים, המתנגדים למעבר הרכבת הקלה בלב השכונה החרדית, הבעירו אש בצירי הנסיעה וגרמו נזק רב לתשתיות במקום. המפגינים חסמו את הגישה למתחם העבודות ברחוב המרכז והפריעו לעבודות התשתית המתקדמות. כוחות המשטרה שהגיעו למקום ביצעו שימוש במכת"ז במטרה להרחיק את מפירי הסדר, שלא נענו לקריאות השוטרים לעזוב את האזור. במהלך האירועים האלימים, המפגינים השליכו אבנים לעבר כוחות הביטחון שפעלו במקום. שני מאבטחים נפגעו מידויי האבנים ונזקקו לטיפול רפואי. כוחות המשטרה הצליחו לעצור חשוד אחד במעשה הידויים, והוא נלקח לתחנת לב הבירה לצורך חקירה מעמיקה. הלם בקהל: שור זועם פרץ למגרש והחל לרדוף אחר השחקנים | צפו אריה רוזן | 06.07.26 הפקרות: דרס ופגע בשלוש ילדות במעבר חצייה וברח, כך נתפס הנהג מישאל לוי | 06.07.26 כזכור, המתיחות סביב תוואי הרכבת הקלה בציר בר אילן נמשכת זה חודשים ארוכים. כפי שדיווחנו בעבר, מדובר באחת המערכות הסוערות ביותר שידעה הבירה בשנים האחרונות, כאשר מפגינים פרצו לא אחת למתחם העבודות וגרמו נזק לתשתיות. לטענת המפגינים והרבנים המובילים את הקו התקיף, מעבר הרכבת הקלה בלב השכונות החרדיות צפוי לשנות את צביון האזור.

המשטרה פועלת בבר אילן - צילום: ראובן ביאלה המשטרה פועלת בבר אילן | צילום: צילום: ראובן ביאלה 10 10 0:00 / 0:40

ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, התייחס לאירועים בשבועות האחרונים והבהיר כי "הקו הזה ייצא לפועל, לא יעזור כלום". ליאון הדגיש בריאיון שערך לאחרונה כי "אני מקווה שמטפלים בזה בצורה יותר, עם הרבה נחישות, ובהחלט נראה תוצאות. העובדה היא דבר אחד - בסופו של דבר לא יעזור כלום, הקו הזה ייצא לפועל".

לאחר שעות של עימותים, הצליחו כוחות המשטרה לפנות את המפגינים מהאזור ולהשיב את הסדר. בשעות הבוקר המוקדמות, כלל הצירים באזור נפתחו מחדש לתנועה סדירה. ממשטרת ישראל נמסר בהודעה רשמית: "המשטרה תמשיך לפעול בנחישות נגד כל ניסיון להפר את הסדר הציבורי ולפגוע בגורמי אבטחה ובעבודות הרכבת הקלה שנועדו לשרת את כלל הציבור".