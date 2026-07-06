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מרדף דרמטי נגד כיוון התנועה: זה מה שהתגלה אצל רוכב הקטנוע שנמלט ונתפס

מרדף של סיירת האופנועים הארצית (מרכז) הוביל למעצרו של רוכב קטנוע וברשותו נתפסו סמים מסוגים שונים | הקטנוע עם ליקויי בטיחות מסכני חיים והורד בעבר מהכביש והנהג - נהג תחת השפעת סמים | צפו במרדף (משטרה)

תיעוד מהמרדף והמעצר של רוכב הקטנוע
תיעוד מהמרדף והמעצר של רוכב הקטנוע| צילום: צילום: דוברות המשטרה

במהלך פעילות אכיפה של סיירת האופנועים הארצית (מרכז) בכביש 2, נגד עבירות תנועה משפיעות ומסכנות חיים, סייר הבחין בנהג ובליקויי בטיחות בולטים לעין בקטנוע עליו נסע.

הסייר סימן לנהג לעצור, ובתגובה הנהג נמלט תוך נסיעה מסוכנת ומסכנת בכביש.

במהלך הבריחה והמרדף אחריו, החשוד נהג בצורה מסוכנת ונגד כיוון התנועה, תוך שהשליך במהלך מנוסתו שקית ותוך כדי שהוא מסכן את כלל משתמשי הדרך.

בתום המרדף אחריו של סיירת האופנועים הארצית (מרכז), החשוד נעצר על ידם בהרצליה ובבדיקה התברר כי השקית שהשליך הכילה חומרים החשודים כסמים מסוכנים מסוגים שונים.

מעצר רוכב הקטנוע (צילום: דוברות המשטרה)

עוד התברר לסייר, כי הקטנוע תחת איסור שימוש בגין ליקויי בטיחות רבים, רישיון הרכב פקע ובבדיקה שנערכה לחשוד נמצא כי נהג תחת השפעת סמים.

החשוד נעצר והובא לחקירה בפני בוחני התנועה בסיומה שוחרר בתנאים מגבילים.

במשטרה מזכירים כי "בימים אלה מתקיים מבצע משותף של והרלב"ד - מבצע מחויבים לחיים: תוכנית לאומית משולבת למאבק בקטל בדרכים - במסגרתה נוספו ניידות תנועה הפועלות בכבישי ישראל".

משטרהמעצרמרדףקטנוע

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