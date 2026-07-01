החשוד ברצח הרב עמוס גואטה זצ"ל ( צילום: דוברות המשטרה )

שעות ספורות לאחר הרצח המזעזע של המקובל הצדיק רבי עמוס גואטה זצ"ל בנתניה, הצליחו כוחות המשטרה לשים את ידם על החשוד במעשה - צעיר בשנות ה-20 לחייו, תושב העיר, נעצר הבוקר (רביעי) במרכז נתניה בתום מצוד שנמשך כשעתיים, והועבר לחקירה בחשד לרצח.

האירוע המחריד אירע סמוך לשעה 05:40 בבוקר, כאשר למוקד 100 של המשטרה התקבל דיווח על דקירה בביתו של הרב גואטה ברחוב שמעון בר יוחאי בנתניה. צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו את הרב במצב אנוש עם פציעות חודרות קשות, ופינו אותו לבית החולים לניאדו תוך כדי ביצוע פעולות החייאה. למרבה הצער, הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. בפעילות זק"א ת"א ובאופן חריג, מנהל המכון לרפואה משפטית ד"ר חן קוגל וצוות פתולוגי נוסף, הגיעו לבית החולים לניאדו, וערכו את הבדיקות הנדרשות, כדי לאפשר את שחרור גופת הרב לקבורה.

יו"ר זק"א ת"א בנתניה משה ברבר עם צוות המכון לרפואה משפטית בבית החולים לניאדו ( צילום: דוברות זק"א ת"א )

מצוד אינטנסיבי במרכז העיר

מיד עם קבלת הדיווח הראשוני, פתחו שוטרי תחנת נתניה בחקירה נרחבת ובסריקות אחר החשוד שנמלט מהזירה. בלשי התחנה ושוטרי היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) שרון פרשו רשת חיפושים במרכז העיר, ולאחר כשעתיים הצליחו לאתר את החשוד ולעצור אותו.

מהחקירה הראשונית עולה כי החשוד, צעיר בשנות ה-20 לחייו, נהג לפקוד את ישיבתו של הרב. הבוקר הגיע לביתו של המקובל הצדיק, דקר אותו בסכין ונמלט מהמקום. במשטרה מעריכים כי מדובר במעורער בנפשו, אך הפרטים המדויקים עדיין נבדקים.

זירת הרצח - צילום: דוברות מד"א זירת הרצח | צילום: צילום: דוברות מד"א 10 10 0:00 / 0:06

מפקד המחוז הגיע לזירה

מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן, הגיע לזירת הרצח וקיים הערכת מצב עם הגורמים המקצועיים. הוא הטיל את ניהול החקירה על יל"פ שרון, והביע זעזוע עמוק מהמקרה. מפקד המחוז שלח תנחומים למשפחתו של הרב ולתלמידיו הרבים שהתאבלו על הסתלקותו הפתאומית.

חוקרי הזיהוי הפלילי ביצעו איסוף ממצאים וראיות בזירה, והחשוד הועבר לחקירה מעמיקה במטרה לברר את נסיבות המעשה המחריד.

מפקד תחנת נתניה, נצ"מ קובי אבוטבול, אמר כי מדובר "באירוע מזעזע של רצח". הוא סיפר כי החשוד ברצח אותר משוטט במרכז העיר. לדבריו, "כלי הרצח אותר בזירה והוא נמצא כרגע בחזקתנו".

עוד הוא סיפר על החשוד ברצח כי "אנחנו בהחלט מזהים אותו כמי שפקד פה את המתחם והיה חלק מהמתחם הזה", אך הדגיש כי המניע והנסיבות שהובילו לרצח עדיין נבדקים.

רבי עמוס גואטה זצ"ל ( צילום: לפי סעיף 27א )

במקביל, נערכים שוטרי מחוז מרכז, בהובלת תחנת נתניה, לאבטחת מסע הלווייתו של הרב, אליה צפויים להגיע אלפי מלווים.

באיחוד הצלה סניף נתניה נערכים גם הם למסע הלוויה ההמוני. נפתלי דוד ראש סניף איחוד הצלה בנתניה וסגנו שרגא שר מסרו: "אמבולנסים של איחוד הצלה בסיוע רופאים פרמדיקים וחובשים מתנדבים באיחוד הצלה מכל רחבי הארץ יאבטחו רפואית את מסע ההלוויה. המתנדבים ביחידת האופנועים של איחוד הצלה (אופנולנסים) ערוכים אף הם לתת מענה רפואי מהיר ומיידי במידת הצורך".

זירת הרצח - צילום: דוברות מד"א זירת הרצח | צילום: צילום: דוברות מד"א 10 10 0:00 / 0:06

אבל כבד בעולם התורה

הרצח המזעזע הותיר את עולם התורה בהלם ואבל. הרב גואטה זצ"ל, שנולד בלוב בשנת תשי"א ועלה לארץ עם משפחתו, היה ידוע כמקובל צדיק ומקרב רחוקים. במשך עשרות שנים שימש כמגדלור רוחני לתושבי נתניה והסביבה, והעמיד תלמידים רבים.

בצעירותו עבד הרב כדוור במשרד הדואר ואף החל ללמוד רפואה, אך עזב הכל כדי להתמסר לתורה ולעבודת ה'. הוא למד בכולל "אור התורה" בנתניה והקים בית מדרש שהפך למרכז רוחני מבורך. עד לרגע האחרון, לא פסק מלהרביץ תורה ולקרב לבבות, עד שפתיל חייו נגדע באכזריות.