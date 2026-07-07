האיש המסוכן במזרח התיכון: היורש שמאיים להפיל את ארדואן

שר החוץ הטורקי פידאן ( צילום: משרד החוץ של הרפובליקה של טורקיה )

בעוד נשיא טורקיה רג'יפ טאיפ ארדואן ממשיך להסלים את הטון כלפי ישראל ומדינות המערב, מתחת לפני השטח מתרחש מאבק ירושה יצרי שעשוי לעצב את עתיד המדינה החברה בנאט"ו. במרכז הדרמה: האקאן פידאן, שר החוץ הטורקי הנוכחי, שמחזיק בידיו את "הקופסה השחורה" של המשטר הטורקי.

פידאן, יליד 1968, הוא דמות חידתית במערכת הביטחון האזורית. במשך 13 שנים (2010-2023) ניהל את ה-MİT, סוכנות הביון הטורקית, ובנה אותה מחדש עד שהפכה לזרוע המודיעינית החזקה ביותר של ארדואן. כיום, כשר החוץ, הוא ממשיך להפעיל את המשרד כזרוע משולבת של דיפלומטיה ופעילות חשאית.

שר החוץ המסוכן של טורקיה, פידאן במרכז עם משלחת אמריקאית ( צילום: משרד החוץ של הרפובליקה של טורקיה )

שותפות סודית עם ישראל - למרות הרטוריקה "מוות לבוגד, מוות למנרמלים": הנשיא פזשכיאן הותקף קשות בהלוויית חמינאי דני שפיץ | 09:32 סוף הדרך: האיש שנלחם על חיי נצח קיבל בשורה נוראה אריה רוזן | 11:14 למרות ההסתה האנטי-ישראלית החריפה של אנקרה, מתחת לפני השטח התקיים שיתוף פעולה מודיעיני הדוק בין ה-MİT והמוסד הישראלי. בקיץ 2022, הצליחו שני הארגונים לסכל תשתית טרור איראנית רחבה שפעלה באיסטנבול במטרה לרצוח ולחטוף אזרחים ישראלים. פידאן והארגון שלו שימשו לאורך שנים כערוץ התקשורת החשאי והיציב ביותר בין ירושלים לאנקרה. הערוץ הזה סייע בניהול משברים ובמניעת הידרדרות אסטרטגית, ולעיתים אף שימש להעברת מסרים מול חמאס. בישראל מכנים אותו "האיש המסוכן ביותר באזור", בשל תחכומו הרב והקו הבלתי מתפשר שלו כלפי ישראל בזירה הציבורית. בשנת 2023, כאשר מונה לשר החוץ, הפך פידאן את המשרד לזרוע אגרסיבית של המדיניות הטורקית. בראיון שהעניק לאחרונה לסוכנות הידיעות הממשלתית "אנאדולו", הצהיר כי "אנו רואים שישראל עשויה לבקש להגדיר את טורקיה כיריבה חדשה לאחר איראן, שכן היא אינה יכולה לקיים את עצמה ללא אויב".

נשיא טורקיה ארדואן ( צילום: לשכת ארדואן )

מאבק הירושה: האיום הגדול בא מבפנים

המירוץ לירושת ארדואן, בן ה-72, מסעיר את טורקיה. בעוד האב שואף להקים שושלת פוליטית דרך בנו בילאל או חתנו, יצרן המל"טים סלצ'וק באירקטאר, פידאן נתפס כטוען לכתר המקצועי והמנוסה ביותר. אולם, היתרון המקצועי של פידאן הוא גם סכנת חייו הפוליטית: כמי שמחזיק ב"תיקים סודיים" על בכירי המשטר ומשפחת ארדואן, הוא מהווה איום ישיר על ביטחונם העתידי.

ההערכות הן שארדואן מבין היטב: אם פידאן יתפוס את השלטון, הוא עשוי לטהר את מוסדות המדינה מהשפעת משפחת ארדואן, מה שעלול להוביל את בני משפחתו של הנשיא למעצר בית או לשוליים הפוליטיים. ההיסטוריה הפוליטית של ארדואן מוכיחה שהוא מסוגל לסכל כל דמות פופולרית או חזקה מדי שמאיימת על מעמדו.

ההשערה הרווחת בקרב אנליסטים היא שלפני שיעזוב את בימת ההיסטוריה, ארדואן עשוי "להעלים" את פידאן מהמפה הפוליטית כדי להבטיח את עתיד משפחתו. הדרך המועדפת: מינוי פתאומי לתפקיד דיפלומטי מכובד בחו"ל, או חלופה אחרת שתרחיק אותו מהשלטון.

הציר האיראני והקשרים המסוכנים

פידאן מחזיק בקשרים הדוקים עם הציר האיראני, מה שהופך אותו לדמות מורכבת במיוחד. מצד אחד, הוא שיתף פעולה עם ישראל בסיכול תשתיות טרור איראניות, ומצד שני הוא נתפס כאסטרטג קשוח המקיים קשרים עם טהראן. הדואליות הזו הופכת אותו לדמות בלתי צפויה, שיכולה להוביל את טורקיה לכיוונים שונים לחלוטין.

בחודשים האחרונים הסלים פידאן את הטון כלפי ישראל. בראיון ל-CNN בטורקית טען כי "ישראל הפכה לבעיה עבור הקהילה הבינלאומית כולה" והוסיף כי "הרשויות הישראליות הפכו לנטל שהאנושות אינה יכולה עוד לשאת". הוא גם שיבח את החלטת טורקיה להפסיק מסחר של 10 מיליארד דולר עם ישראל "בן לילה".

ההימור המסוכן של ארדואן

השאלה המרכזית היא האם ארדואן יעז לבצע מהלך נגד פידאן. מצד אחד, פידאן הוא נכס אסטרטגי שאין לו תחליף - הוא מכיר את כל הסודות, מחזיק בקשרים בכל האזור, ומסוגל לנהל משברים מורכבים. מצד שני, הוא מהווה איום קיומי על עתיד משפחת ארדואן.

בינתיים, פידאן ממשיך לחזק את מעמדו. הוא הופך את משרד החוץ לזרוע חזקה של המדיניות הטורקית, מקיים קשרים עם כל השחקנים המרכזיים באזור, ובונה לעצמו תדמית של מנהיג עתידי אפשרי. השאלה היא רק מתי ארדואן יחליט שהאיום גדול מדי