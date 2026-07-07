יש תוכניות אקטואליה שמשאירות אתכם מעודכנים, ויש תוכניות שפשוט גורמות לכם לחשב מסלול מחדש. והיום באולפן "דבר ראשון", המגישים משה מנס ואריאל שרפר לקחו את הצופים למסע קצבי ומרתק בין אובססיית הנעורים של עשיריי תבל, דרך סיפור גבורה תל-אביבי בלתי נתפס משנות ה-90, ועד לאזהרות הבטיחות שכל אחד מאיתנו חייב לשמוע לפני שהוא עולה על טיסה או מאפשר לילדים לשחק במשחק טרנדי.

כשהקיבה אוכלת את עצמה: בריאן ג'ונסון והאשליה של חיי הנצח

התוכנית נפתחה בדרמה הרפואית שמסעירה את עולם הטכנולוגיה והבריאות. בריאן ג'ונסון (48), הביוהאקר המפורסם בעולם שמשקיע כ-2 מיליון דולרים בשנה ב"פרויקט בלופרינט" כדי להצעיר את גופו, הופתע לגלות שלטבע יש חוקים משלו. למרות צוות של 30 רופאים שמנטר כל תא בגופו, ג'ונסון אובחן כחולה בגסטריטיס אוטואימונית (AIG) – מחלה שבה מערכת החיסון תוקפת את רירית הקיבה. "הקיבה שלי אוכלת את עצמה", שיתף.

באולפן "דבר ראשון" ניתחו את המקרה הקיצוני והבהירו את התובנות החשובות לאורח החיים של כולנו:

איכות מול כמות: המטרה האמיתית אינה לחיות עד גיל 100 בכל מחיר, אלא "להוסיף חיים לשנים" – לתפקד באופן עצמאי ובריא בגילאי 70 ו-80. השפעה מיידית: אורח חיים בריא אינו רק השקעה לעתיד הרחוק, אלא מקור מיידי לאנרגיה, מצב רוח טוב ושינה איכותית כבר מחר בבוקר. נפילת אשליית הגנטיקה: המשפט השחוק "סבא שלי עישן וחיה עד גיל 90" הוא יוצא הכלל שאינו מעיד על הכלל. הסטטיסטיקה הרפואית חותכת: הבחירות היומיומיות הן אלו שקובעות. איזון הוא המפתח: המקרה של ג'ונסון מוכיח שביוהאקינג אובססיבי וקיצוניות עלולים לייצר לחץ פיזיולוגי כבד. בריאות אמיתית דורשת איזון, לא סבל.

מהקריז אל קו המים: הגנב שהציל את תל אביב

אחד הרגעים המרגשים בתוכנית היה החזרה בזמן ליוני 1997. מנס ושרפר גוללו את סיפורו המטורף של מוטי אשכנזי – אז נרקומן ועבריין רכוש, שיצא לחוף ירושלים בתל אביב כדי לגנוב תיקים, ונתקל בתיק ממולכד שהכיל 5 ק"ג של חומר נפץ ומסמרים שהניח מחבל.

לאחר שרץ עם המטען כדי להרחיקו מהילדים בחוף, התקשר אשכנזי למוקד 100, שם נתקל בסירוב מביך: המוקדנים זיהו את השם הפלילי שלו ואמרו לו "תפסיק להשתמש בסמים, אתה הוזה". אשכנזי לא ויתר, חסם את הרחוב עם פחי אשפה, ונצרר בזיכרון הלאומי כמי שמנע אסון המוני. המדינה גמלה לו בתוכנית שיקום יוקרתית, והיום, סגירת המעגל מושלמת: אשכנזי הוא אב לחמישה ועובד עיריית תל אביב כמפקח רשמי על... חופי הים.

המלחמה ב"קופצים" במטוסים ואזהרת הסקווישי

התוכנית המשיכה לדון בנושאים שנוגעים לחיי היומיום של כולנו. ראשית, נדונה ההחלטה החדשה של הרשויות בטורקיה לקנוס ב-70 דולרים נוסעים שקמים ממושבם לפני עצירתו המוחלטת של המטוס. באולפן הציגו את הסערה ברשת 'ת'רדס' (Threads), שם הנוסעים מתגוננים וטוענים: "אנחנו לא ממהרים לצאת, אנחנו פשוט דחוסים כמו קופסת ביסקוויטים וחייבים למתוח איברים".

מיד לאחר מכן עלתה אזהרה דחופה ומצמררת להורים: סיפורו של נדב בן ה-10, שחימם צעצוע "סקווישי" במיקרוגל כדי לרכך אותו. הצעצוע התפוצץ, וג'ל רותח דמוי סיליקון נדבק לחזהו ולידיו. נדב אושפז במשך חודש ביחידת הכוויות בשיבא וזקוק לשנת שיקום ארוכה.

פינת "רץ ברשת": מיהלומים מאפר ועד חצי רכב

את התוכנית נעלו המגישים עם הטרנדים הכי חמים והזויים ברשתות החברתיות: מה הסיפור? היוגי המרחף קוסם הודי שהדהים את הרשת כשנראה מרחף באוויר (באמצעות מוט נסתר, כמובן). מתיחות החנייה טרנד מרגיז של טיקטוקרים שצועקים על נהגים תמימים שחלו כחוק: "אסור לכם לחנות פה!". יהלומי זיכרון טרנד מחיר של חברות הלוקחות את אפר הכלב שהלך לעולמו והופכות אותו ליהלום (החל מ-2,500$ ועד מעל 20,000$). חילוץ ניגרי סרטון מטורף של חיל האוויר הניגרי שמציג יכולות חילוץ מרשימות במיוחד. חצי רכב על הכביש סרטון משעשע של רכב שנחתך לחצי אנכי – ובכל זאת ממשיך לנסוע בכביש המהיר.