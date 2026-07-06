האדמו"ר מסאטמר המריא השבוע למספר שבועות של מנוחה בעיירת הנופש בניו המפשייר, אך לא לפני שדאג להותיר את תלמידי הישיבה עם "חומר למחשבה".

רגע לפני צאתו לדרך, עלה האדמו"ר אל היכל הישיבה הגדולה. כמנהגו בקודש מדי שנה לפני תקופת המנוחה, נשא הרבי בפני הבחורים קושיה עצומה ועמוקה בגמרא במסכת הנלמדת, והותיר אותם לעמול על התורה, לחפש תירוץ כפתור ופרח, ולשגר אליו את התשובות במהלך ימי שהותו בנופש.

מיד לאחר מכן המריא האדמו"ר במטוס פרטי אל עיירת הנופש בניו המפשייר. אל הרבי התלוו חתנו, הרה"צ רבי שמעון זאב מייזליש, לצד מספר מקורבים ואנשי ביתו.

עם הגעתו לעיירת הנופש, קיבל את פניו של האדמו"ר החברותא שלו מזה עשרות שנים, הגאון רבי יעקב אליהו אונסדורפר, אב"ד 'ראשית חכמה' במונטריאול, שהגיע במיוחד כדי לשהות במחיצת הרבי וללמוד עמו במהלך שבועות המנוחה.