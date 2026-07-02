"כל רודפיה" – משיגים ישועות!

ימי בין המייצרים ידועים כימים קצת קשים, ורצוי להיזהר בהם, אבל:

תורת החסידות מגלה שאלו ימים עם - אור נפלא!

בין י"ז תמוז לתשעה באב, אור ה' מכוסה ויש קצת הרגשה של 'הסתרה', אבל,

"זה כנגד זה עשה אלוקים", דווקא:

האור המכוסה – מגלה אור נפלא של גאולה וישועה לפרט ולכלל!

תרדוף עם עוד קצת מאמץ – ותשיג!

"כל רודפיה השיגוה בין המצרים" - אומר הבעל שם טוב הקדוש:

מי שקצת ישתדל להתגבר על רצונו שלא לרצון ה':

"משיג השכינה ביותר"! (הבעש"ט עלה"ת איכה).

אומנם, בימים אלו גוברת הס"א, אבל כנגד זה מתגלה קדושה גדולה:

שמביאה ישועה - לכל מי שמחכה להיוושע.

"משיג השכינה ביותר" – דברי קודשו של הבעש"ט הקדוש, והוא:

התכוון לזה – ממש! זה לא - 'מטפורה'!

השר מטייל בשווקים, ונענה - לכל משאלה!

המגיד ממעזריט'ש מסביר במשל איזה 'אוצר' ניתן להשיג בימי בין המצרים.

משל לשר חשוב שיושב בארמונו, והעם ירא ממנו, ואינו יכול להיכנס אליו ללא רשות, אבל, יש ימים שהשר יוצא לטייל ברחובות ובשווקים, הוא מעצמו מתקרב לעם, ואז, יש לכל אחד הזדמנות לגשת ולדבר איתו.

והשר, מאזין ושומע לכל בקשה, ושמח למלא את כל הבקשות, כראוי לשר חשוב.

הנמשל: בימים אלו כל אחד יכול להתקרב לקב"ה!

'הרשות נתונה' – גם מי שרחוק יכול להתקרב בקלות לקב"ה, והקדוש ברוך הוא מתענג שהוא שב אליו, ושמח למלא בקשתו...

המלך שמח שבאת לבקש ממנו, ולכן – נענה לבקשתך!

(עפ"י עבודת ישראל, פר' מסעי).

דווקא קדושה מכוסה – מגלה ישועות!

בימי בין המייצרים הקדושה נסתרת - 'מכוסה וגנוזה':

מי שיתאמץ לגלות את ה'אור' שחבוי בימים אלו – זוכה לישועות.

יש כלל ידוע: דברים יקרים – שמורים ומכוסים! כיצד תשמור יהלום?

אומר המגיד: "ומי שרודף אחר הקדושה, משיג אותה בין המצרים יותר ויותר" (עבודת ישראל, פ. אבות, ד').

רוצה להיות - 'כיסא למידת החסד'?

ניתן לקבל בימים אלו - הנהגה של מידת החסד, מדוע?

הקב"ה מנהיג את העולם במידה כנגד מידה:

אתה - תעשה חסד עם השכינה, והקב"ה - יגמול לך חסד!

בימים אלו השכינה בגלות בצער – השכינה אינה בייחוד עם דודה, מלכות ה' אינה שלמה, ומי שמתאמץ להעלות את השכינה, וגלות ולהגדיל מלכות ה' בעולם, והשכינה שורה עליו:

ו'נעשה כיסא לשכינה - שתשרה בו'! והקב"ה ממלא משאלות ליבו!

ולכן: "ראוי לאדם להתאמץ לגמול חסד עם השכינה, ואז, נעשה 'כיסא' אל מידת החסד" (מקור מים חיים, פר' וישב).

תגמול חסד עם השכינה - השכינה תגמול חסד עימך!

יש עסקה יותר משתלמת מזאת? ממש לא!

'ליווי צמוד מהשכינה' – איך מקבלים?

מטרת הצער שהקב"ה מביא לאדם, שיכיר שהכל נעשה בהשגחה פרטית, ואין שום 'טבע' כלל, ובידיעה זו מתגלה ההסתרה של העולם שהקב"ה המלך היחיד של עולם, וכשאתה מבין ש'אין עוד מלבדו' ופונה אליו בתפילה:

והקב"ה שומע תפילתך, ומבטל - צערך!

וזה נקרא - 'קבלת פני שכינה':

הידיעה שאין שום מציאות בעולם חוץ מה' יתברך, ורק רצונו מתקיים בעולם, ולכן, בכל דבר שחסר לך תפנה למי שכל המפתחות בידו להושיעך, ותפילתך גורמת לנחת גדולה לבורא עולם:

לייחוד - קודשא בריך הוא ושכינתא! ואתה זוכה - לליווי צמוד מהשכינה.

ואף אם נגזרה על האדם גזרה - יקדים תפילה, ותתבטל הגזרה ויזכה לישועה...

הבעל שם טוב הקדוש מגדיר, את הליווי הצמוד של השכינה:

"ויחשוב ויאמין באמונה שלמה, שהשכינה אצלו ושומרת אותו, והוא מסתכל על הבורא יתברך, והבורא יתברך מסתכל בו" (כתר שם טוב).

יש הבטחה: תרדוף – תשיג!

אומר המגיד ממעזריט'ש שבימים אלו:

מי שירדוף אחר הקדושה – ישיג אותה יותר בקלות!

ימים אלו, מושיטים לאדם משמים כמו 'חבל הצלה', שיסייע לו:

להשיג בקלות - כל רצון והישג רוחני שיבקש!!!

ולכן אומר המגיד - יש הבטחה:

תרדוף ותשיג! כי אלו - ימים מסוגלים! (תורת המגיד נ"ך איכה).

אף בחטא – 'שמך לא שכחנו'

בימים אלו, ניתן להרגיש את הקב"ה עימנו גם בעומק החטא והחושך, בבחינת: 'עמו אנוכי'!

אומר רבי נפתלי מרופשיץ, שאהבתנו לקב"ה לא נותנת לנו - לחטוא ב'שלמות', כי:

האהבה 'מקלקלת' את 'שלמות החטא', ואין בחטא – הנאה 'גישמק'!

החטא לא יהיה מושלם, כי: "בכל זאת שמך לא שכחנו".

ולכן, גם המקטרגים אומרים 'בל כורחם' שראוי להיטיב לנו.

אנו בנים אהובים לקב"ה ואוהבים אותו, ולכן, גם אם חטאנו:

לא באמת - התרחקנו, וגם הקב"ה לא התרחק מאיתנו - באמת! (עפ"י זרע קודש, פר' פנחס).

שתי צעדים קדימה, אחת אחורה – מצוין!

הקב"ה יודע שיצר הרע 'חוגג' עלינו, וקשה לנו להתקרב, ולכן, הוא שמח בכל פסיעה קטנה שנעשה לקראתו, ודווקא פסיעה קטנה:

שתכריע את דיננו - לכף הזכות! ונזכה למידת החסד - ונגאל ברחמים!

גם צעד קטן ודק כ'חוט השערה':

מוזיז את כל העולמות - בעולמות העליונים!

בעוד יומיים היארצייט של הרב בן ציון אבא שאול זצוק"ל, ואומר במתק לשונו ב'אור לציון': "מי שחושב וחוקר, איך ובמה הוא יכול לגרום נחת רוח לה' יתברך, הדבר מראה כי אהבת ה' - נוגעת לליבו, וכפי גודל תשוקתו כך - גודל אהבתו אליו יתברך".

תרדוף תשיג וקבל - שלל רב!

הכח העצום של ימי בין המייצרים, הוא בגדר:

"ארדוף – אשיג - אחלק שלל"! "ושלל – לא יחסר"!

בימים אלו, תשיג – כל שלל שתרצה!

יש לך - ליווי צמוד של השכינה, ותוכל להיות:

'כיסא לשכינה' – 'כלי' לקבלת חסד, רחמים וישועה!

מי שירדוף בימי בין המייצרים – אחר רצון ה', יגרום ליחוד קודשא בריך הוא ושכינתא, וישיג:

ליווי צמוד של השכינה – ומילוי כל משאלות ליבו!

רוצה ישועה?

אתה כבר יודע מה לעשות...

בהצלחה!