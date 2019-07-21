בימים אלו, ניתן להרגיש את הקב"ה עימנו גם בעומק החטא והחושך, בבחינת: 'עמו אנוכי'! אומר רבי נפתלי מרופשיץ, שאהבתנו לקב"ה לא נותנת לנו - לחטוא ב'שלמות', כי האהבה 'מקלקלת' את 'שלמות החטא', ואין בחטא – הנאה 'גישמק'! (חסידים)
תופעת הצדיקים שמבטלים את כל מי שלא הולך בדרכם, ומביאים הרס וחורבן על היהדות ומדרדרים את עולם התורה לשאול תחתית - אינה חדשה. רגע לפני שאתם תוקפים את הכותרת הזאת, תחשבו שהיא נכתבה על ידי הנצי"ב מוולוז'ין (דעות)
לכל אחת ואחד מאיתנו החורבן הפרטי, ההתמודדות, קשיים בפרנסה, בחינוך ילדים, חוק הגיוס ומשכנתא לוחצת מדי • איך מסתכלים לחורבן בעיניים ויוצאים מהנקודה הכי נמוכה לעליה הכי גדולה • איך מצמיחים ישועה מתוך הכאב, איך בונים בניין מתוך החורבן? (מאמע)
בין המצרים' יכול גם להיקרא ל'בין המיתרים'. דווקא הימים בהם יש איסור לנגן ולשמוע מוזיקה, הם הזדמנות טובה להקשיב לעצמנו, למיתרי הנפש. האם המיתרים בתוכי מכוונים, האם היצירה המנגנת בלבי מנגנת צלילי אמונה או חוסר בהירות? בטחון או פחד? שאפתנות או תסכול?
ימי בין המיצרים, הם ימים קשים לישראל, אירועים שונים ומעיקים ובכלל האוירה הכללית מעיקה. כדי שנכין את עצמינו לצאת מהמיצר וימים אלו יהפכו לשמחה של ממש * מעשה קטן אחד שלך ואת מצטרפת למעגל שלם של אהבת חינם (בין המיצרים)
שלושת השבועות, הצום שלא (?!) צמתי, הרציונל שהוסבר שלכולנו, וחיפוש אחר הרגש ממש עכשיו הם התחילו, שלושת השבועות, פעם ידעתי עליהם המון, שמעתי הרצאות, האזנתי לשיעורים, אך עם הזמן ושגרת החיים, אני קצת פחות יודעת. נו כמובן שאני יודעת את מהותם, ואת ההלכות - כולנו יודעות. אבל יש משהו שאת חייבת להבין (בין המיצרים)
במענה לשאלה שנשלחה אליו מארה"ב, פוסק הגאון הרב מאיר מזוז כי מותר להשמיע מוזיקה בימי בין המצרים בכדי לא להבריח מאזינים לתחנות רדיו לא חרדיות. הרב העיד על עצמו: "אני שומע מוזיקה ביום שישי אחר חצות כדי לקבל השבת בשמחה" (יהדות)
מפגש שקט וחשוב התקיים במושב ניר בנים ביום שישי שעבר, בשעת בוקר. מצד אחד רבנים בכירים בציונות הדתית ומצד שני תא"ל ניצן אלון מפקד אוגדת יהודה ושומרון, שהפך לאחרונה לאויב הימין הקיצוני. מה גרם למפגש הנדיר? סיון רהב-מאיר חשפה את הסיפור המלא (חדשות, בארץ)
הפנסיונר האמריקאי אלק גארארד, הקדיש 33 אלף שעות על פני 30 שנה, לבניית דגם של בית-המקדש. הוא צבע כל לבנה ואבן, ואף פיסל 4,000 דמויות אנושיות וקטנטנות לאכלס את החצרות. לכבוד י"ז תמוז, כיכר השבת מגיש: תמונות מהדגם המרהיב (בעולם)