מה חיפשו בני וחתני האדמו"ר מגור ברחוב הראשי של וורשה?

בציון 100 שנה ליום ההילולא של הרה"ק רבי צבי הירש מלומאז זיע"א, נכדם של האדמו"רים מקאצק וראדזימין, ואשר היה מפורסם בפולין כאחד מצדיקי הדור שאף היה מחותנם של רבים מאדמו"רי פולין, ביניהם: השפת אמת מגור, הדברי שמואל מסלונים, והרה"ק רבי מנחם מאמשינוב.

האוהל הוקם על קברו מיד אחרי פטירתו בשנת תרפ"ו, אך במהלך השואה הנוראה המקום נהרס כליל ללא כל יכולת זיהוי. בשנת תשמ"ה יצא הרבי מגור למסע איתור קברי אבותיו, אך את ציון הרבי מלומאז' לא הצליחו לאתר.

החיפושים נמשכו על ידי הרב מנדל צישינסקי ז"ל שבסופו של דבר מצא את המקום ובשנת תשמ"ט שוקם האוהל. עשרים שנה לאחר מכן נדרש היה שיפוץ נוסף ומי שנרתם לכך היה הרה"ח ר' מנחם מנדל מורגנשטרן ז"ל נינו של אותו צדיק.

לפני כשנתיים הורע מצב האוהל מאד והגג מט ליפול, והרב שלמה קופולוביץ נשלח לשפץ את האוהל בצורה יסודית שיחזיק מעמד כראוי. המהלך נעשה יחד עם משפחת הצאצאים, בני וחתני הר"ר מנדל מורגנשטרן מניו יורק, ובסיוע הקרן למורשת תרבות בפולין בנשיאות מר מיכאל לאצ'קובסקי שנרתמו לכך בהשתדלות הרב יצחק פנחס עציוני, חסיד גור המתגורר בוורשה.

השבוע לרגל יום ההילולא התכנסו בוורשא צאצאי הרה"ק מלומאז בראשות בני וחתני האדמו"ר מגור - הגה"ח רבי נחמיה אלתר, הגה"ח רבי ישראל מנחם אלתר, הגה"ח רבי שמעון רוטשטיין, וכן יהודה מורגנשטרן מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון שהוא נכד לאדמו"ר מסוקולוב קאצק, ואיתם יחד מתפללי ביהמ"ד לומאז בב"ב שהוקם על שמו ולזכרו של הרה"ק מלומאז לוורשה.

המעמד החל בתפילת רבים באוהל הקדוש כשהגה"ח רבי נחמיה אלתר הדליק את הנר תמיד. לאחר מכן נערך טקס הוקרה ברחוב הראשי של בית העלמין. הרב קופולוביץ הודה בעברית ובאנגלית לחברי הקהילה היהודית בוורשה, הנהלת בית העלמין, ובמיוחד לקרן למורשת תרבות בנשיאות מר מיכאל לצ'קובסקי שקידם וסייע במימון הפרויקט.

הגה"ח רבי ישראל מנחם אלתר דיבר מגדלותו של בעל ההילולא והודה לכל העוסקים והמסייעים, לאחר מכן הרב יצחק מורגנשטרן מניו יורק נשא דברים בשם כלל הצאצאים. בסיום הטקס העניקו משפחת מורגנשטרן תעודת הוקרה למר מיכאל לצ'קובסקי על פעילותו הנמרצת לשיפוץ האוהל.

יצוין כי בשבת שהו יחד צאצאי הרה"ק מלומאז ובראשם בני וחתני האדמו"ר מגור, יחד עם מתפללי ביהמ"ד לומאז בב"ב, בבית המדרש המיתולוגי בעיירה גור שבפולין, כאשר המשתתפים קיבלו את ספרו של בעל ההילולא, "זרע אמת", שיצא לאור מחדש לרגל שנת ה-100 להסתלקותו בנדבת לבו של הרב יוסף אריה פלדמן ממונטריאול מצאצאי המחבר זיע"א.