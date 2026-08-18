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בימי הנופש | מה העניק האדמו"ר מסאטמר לאדמו"ר מבאבוב 45 שהגיע לבקרו?

האדמו"ר מבאבוב-45, השוהה בימים אלו למנוחה בשכונת טשעסטער שבגלילות קריית יואל במונרו, הגיע לביקור במעונו של מרא דאתרא, האדמו"ר מסאטמר | במהלך הביקור ציין האדמו"ר האורח לשבח את האווירה הרוחנית ברחובות העיר, והדגיש כי הדבר מגיע בזכות פעילותו של האדמו"ר מסאטמר לשמירה על קדושת המקום | בסיום הביקור העניק האדמו"ר מסאטמר לאורחו את ספריו החדשים 'לב אהרן', והתברכו בברכת השנים (חסידים)

1תגובות
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר| צילום: צילום: אייזיק ג.
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: אייזיק ג.)
האדמו"ר מבאבוב 45 בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: אייזיק ג.)

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האדמו"ר מסאטמרביקורהאדמו"ר מבאבוב 45קריית יואל

1 תגובות

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1
חבל שלא הביאו את הקטע של הלומדעס
דוד לוי

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