בימי הנופש | מה העניק האדמו"ר מסאטמר לאדמו"ר מבאבוב 45 שהגיע לבקרו?
האדמו"ר מבאבוב-45, השוהה בימים אלו למנוחה בשכונת טשעסטער שבגלילות קריית יואל במונרו, הגיע לביקור במעונו של מרא דאתרא, האדמו"ר מסאטמר | במהלך הביקור ציין האדמו"ר האורח לשבח את האווירה הרוחנית ברחובות העיר, והדגיש כי הדבר מגיע בזכות פעילותו של האדמו"ר מסאטמר לשמירה על קדושת המקום | בסיום הביקור העניק האדמו"ר מסאטמר לאורחו את ספריו החדשים 'לב אהרן', והתברכו בברכת השנים (חסידים)
קל רב נטלו חלק בשמחת בר המצווה לנכדו של האדמו"ר משבט הלוי, בן לבנו הרב נפתלי, חתן האדמו"ר מקודינוב חתן האדמו"ר מנאראל | תחילה הסבו לסעודת מצווה מצומצמת, ובהמשך הופיעו האדמו"רים למסיבת לחיים בהיכל ביהמ"ד 'שבט הלוי' | במהלך השמחה ערך חתן המצוות סיום מסכת, ואדמו"רים נשאו דברים כנהוג בחצרות הקודש (חסידים)
אלפי תלמידי הכיתות הגבוהות מתלמודי התורה של בעלזא מכל רחבי הארץ זכו לעלות אמש (שני) לציון ברינה, למעמד הוד בצל קודשו של האדמו"ר, לקראת הימים הבאים עלינו לטובה • צפו בתפילת ערבית, בניגוני ההתעוררות ובברכה האישית מהאדמו"ר (חסידים)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, השוהה בביקור בארץ, פיאר אמש (ראשון) את שמחת נישואי נכדת איש אמונו • צפו ברגעים המרגשים מאולם השמחה, החל מאמירת שבע הברכות, הריקוד הנלהב לפני הכלה, והפגישה המיוחדת עם גיסו האדמו"ר מצאנז זוועהיל (חסידים)
ראש חודש אלול עבר על חסידי באבוב בהתרוממות הנפש, כאשר זכו להתפלל עם האדמו"ר תפילת שחרית הלל ומוסף, בקעמפ של החסידות בהרי הקאנטרי | לאחר התפילה ערך האדמו"ר את השולחן הטהור לכבוד היום ונשא מאמרותיו תוך שהוא מרחיב על ימי הסגולה הבאים לקראתנו לשלום | עם סיום השולחן הטהור נכנס האדמו"ר להיכל מיוחד, שם נשא מדברות קודשו וחיזק את בחורי המתיבתא לקראת זמן אלול (חסידים)
במחנה עץ חיים של חסידות באבוב נחגגה שמחת ברית המילה לנכד האדמו"ר, בן לבנו הרה"צ ר' אברהם יהושע העשיל הלברשטאם | האדמו"ר כובד בסנדקאות, ולאחר הברית הסבו לסעודת המצווה, במהלכה נשא האדמו"ר אמרות קודש | צפו בגלריה (חסידים)
במלאת 14 שנים להסתלקותו של בעל ה'חוקי חיים' משומרי אמונים זצ"ל, המונים יעלו לפקוד את הציון במרומי הר הזיתים • דברי קודשו המרגשים של הרבי: "ביום ההילולא הצדיק עוזב את תענוגי גן עדן ויורד לפרוץ את חומות הברזל עבור כלל ישראל" • הכנות לוגיסטיות נרחבות ואבטחה מתוגברת לקליטת העולים (חסידים)
לרגל הילולת אביו הרה"ק מספינקא זצ"ל, ערך בנו האדמו"ר מקראלי סעודת הילולא רבתי בהשתתפות המוני החסידים, שם הרחיב במשנתו של בעל ההילולא ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות • לאחר תפילת שחרית עלה בראש עדתו לאוהל בית ספינקא בניו ג'רזי להעתיר לישועת הכלל והפרט (חסידים)
האדמו"ר מצאנז זוועהיל נצפה בנאות דשא יחד עם תלמידיו במחנה "דברי חיים" של החסידות בהרי הקאנטרי | במהלך ההליכה נצפו התלמידים מאזינים ברוב קשב לדברי התורה והחסידות שקלחו מפי האדמו"ר כהכנה לימים הנוראים (חסידים)
מאות חסידים, אדמו"רים ורבנים נטלו חלק בשמחת הברית לבנו של האדמו"ר מזוועהיל שנערכה בהיכל הטישים של החסידות בביתר עילית • בסנדקאות כובד האדמו"ר מלויצק • הרך הנימול נקרא 'חי יצחק' ע"ש זקינו האדמו"ר מראחמסטריווקא זצ"ל • משה גולדשטיין מגיש תיעוד ענק (חסידים)
לאחר ימים של ציפייה ומאמצים חובקי עולם, ארונו של הדיין הגאון רבי צבי זאב ברגר זצ"ל הגיע משווייץ והובא למנוחת עולמים בארה"ב | גדולי הדיינים והרבנים ספדו בבכי על האי גברא רבא יקירא חסידא ופרישא | צפו בתיעוד ממסע ההלוויה בשווייץ ובארה"ב (חרדים)
ההפתעה של חגי תשרי: חסידי מעז'בוז' הופתעו לגלות כי ה'קיבוץ' המרכזי של ראש השנה ייערך במבנה המפואר של המרכז למורשת בגין מול חומות העיר העתיקה • במקום ייערכו התפילות, הסעודות והטישים – כאשר מקומות הלינה הושכרו במלונות הסמוכים • בחסידות מבהירים: "צופה להר ציון, אין דבר שיעצור את ההתעלות" (חסידים)
כפי שדיווחנו ב'כיכר': שנה לאחר הבטחת הקודש של האדמו"ר מויז'ניץ מונסי לבחורים המתמידים – האדמו"ר ינחת בשבוע הבא בישראל עם שני מטוסי צ'ארטר ענקיים, בדרך לשבת היסטורית במירון | במהלך המסע יפקוד האדמו"ר את שאר המקומות הקדושים בארץ, וכן יקבל קוויטלעך במעון המיתולוגי של זקנו בעל ה'אמרי חיים' | כל הפרטים (חסידים)
ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדא הגיע לשמחת השבע ברכות לנכדת האדמו"ר מסטריקוב – וריגש את המשתתפים כשנזכר בימים בהם נהג לומר סליחות ראשונות במקום | לכבודו של ראש הישיבה הועברה השמחה מקומת המרתף להיכל בית המדרש | צפו בתיעוד (חסידים)
כפי שדווח ב'כיכר השבת', ביום ראשון י"א אלול ייחגג בר המצווה לנכדו הבכור של האדמו"ר מרחמסטריווקא – שמחה ראשונה בקרב צאצאיו | עקב לחצי הקנאים, השמחה לא יתקיים בהיכל ביהמ"ד קרלין סטולין בגבעת זאב | היכן תתקיים השמחה ההיסטורית? | כל הפרטים (חסידים)
האדמו"ר מבאבוב שבת במחנה המתיבתא "עץ חיים" של בחורי החסידות בהרי הקאנטרי | הבחורים התעלו בנועם קדושת השבת בצל קודשו של האדמו"ר, החל ממעמד הטועמיה בערב שבת ועד למעמד ה"באגלייטען" בצאת השבת | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
בזמן שהותו של האדמו"ר מסאטמר בנופש בניו המפשיר הורחבו אולמות השמחות המוזלים ובית המדרש הפרטי במעון קודשו של אביו, האדמו"ר בעל ה'ברך משה' זי"ע, בקריית יואל שבמונרו | עם חזרתו קבע האדמו"ר במעמד נרגש מזוזות, וערך שולחן לחיים באולמות החדשים (חסידים)
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