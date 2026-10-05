אילוסטרציה | למצולמים אין קשר לכתבה ( צילום: נתי שוחט, פלאש 90 )

זהו סיפור שמטלטל את אמות הספים של המגזר החרדי באחת הערים החרדיות. במרכזו עומדים שמואל ורעייתו (שמות בדויים), זוג חרדי נורמטיבי, הורים לילדים מחונכים ומטופחים. שמואל, איש עסקים שבנה את ביתו בעשר אצבעות, משתייך יחד עם רעייתו למגזר החרדי-מודרני.

מן העבר השני ניצב חמיו של שמואל – דמות רבנית שמרנית, קנאית ורבת-השפעה בחוגים מחמירים, העומד בראש מוסדות תורניים ומחזיק בהשפעה קהילתית רחבה. במשך קרוב לשני עשורים ניסו שמואל ורעייתו לגשר על הפערים. כדי לשמור על שלום בית וכבוד המשפחה הם נהגו, לדבריהם, ב"כפל זהויות" - בקרבת ההורים לבשו לבוש חרדי קלאסי מחמיר, את ילדיהם שלחו למוסדות השמרניים ביותר, ואף תרמו מאות אלפי שקלים למוסדותיו של הסב כדי לזכות בהכרה ובשלום. אולם לטענת בני הזוג, השוני בהשקפה והעצמאות שגילו היו למכשול בעיני הסב. הסכסוך השקט הזה הגיע לנקודת רתיחה ביום שישי אחד באמצע חודש תמוז האחרון - במה שההורים מגדירים כעת כמלכודת מתוזמנת היטב. הותקף על ידי מאות: המשטרה חושפת את האמת על האירוע במודיעין עילית קובי ישראל | 15:54 "רצנו ברחובות ב-40 מעלות": השעות שלפני הסערה "במשך שנים חמי החרים אותנו ולא הסכים לדרוך אצלנו בשבת בגלל אורחות חיינו", טוען שמואל בשיחה עם 'כיכר השבת'. "פתאום, ימים ספורים לפני כן, הוא יצר קשר וביקש להתארח אצלנו לשבת. התרגשנו מאוד. קנינו במיוחד בשר בשחיטה המהודרת שלו, הוצאנו הון, רק כדי לכבד אותו". באותו יום שישי בבוקר, החלו הדברים להסתבך. הבת הבכורה, תלמיד סמינר, סיימה תפילת שחרית שנמשכה קרוב לשלוש שעות תמימות. ההורים העירו לה בעדינות כי משך התפילה אינו שגרתי, והנערה יצאה לשאוף אוויר כשהיא נסערת. בשעה 12:00 שלחו ההורים לאסוף את בתם הקטנה, פעוטה בת שנתיים, מהמעון. אלא שבמעון חיכתה להם בשורה שהקפיאה את דמם: "הבת הגדולה לקחה את התינוקת כבר לפני שעה". "זה היה יום חם במיוחד, חום אימים", משחזר שמואל. "יצאנו למסע חיפושים היסטרי ברחבי השכונה. סרקנו קניונים, חנויות ממוזגות, סופרמרקטים, יערות סמוכים. השוטר הקהילתי אמר לנו שכיוון שמדובר בפעוטה חייבים להוציא הודעה לתקשורת עם תמונותיהן. התחננו שלא, חששנו שפרסום תמונתה של בתנו הנערה מסמינר מוביל יעשה לה נזק בלתי הפיך. התקשרנו לסבא לשאול אם הן אצלו – ולטענתנו הוא ענה באדישות מקפיאה: 'מה פתאום, למה שיהיו אצלי?'".

אילוסטרציה ( צילום: יוצר באמצעות AI )

"נכנסנו לקחת את הילדה - והודיעו שיש תלונה חמורה"

בשעה שלוש בצהריים, כשהשעון מתקתק והדאגה לשלום הבנות גברה, פנו ההורים למשטרה כדי לדווח על היעדרותן.

כאשר נודע להם כי הבנות אותרו בתחנת המשטרה, הגיעו שמואל ורעייתו מיוזמתם למקום כדי לקבל בחזרה את בתם הפעוטה. אלא ששם חיכתה להם תדהמה מוחלטת. השוטרים הודיעו לשמואל כי הבת הבכורה התייצבה עם הפעוטה והעלתה טענות חמורות שלפיהן האב מתכנן כביכול לפגוע בתינוקת, לרצוח אותה או לנעול אותה.

"היינו בהלם מוחלט", מתאר שמואל. "אנחנו, משפחה למופת שמחנכת באהבה, הפכנו ברגע למושא לתלונת בלהות מופרכת. נכנסתי לבירור קצר שנמשך בסך הכל כ-12 דקות! החוקר ראה אותי, ראה שאין כל בסיס או היגיון בדברים, והבין מיד שמדובר בעלילת שווא גמורה ובסתירות מוחלטות. יצאנו מהתחנה כשאנחנו מחבקים את התינוקת שלנו, בדיוק אותה ילדה שנטען שלכאורה עמדנו לפגוע בה".

המלכודת נחשפת: "הוא חיכה עם בגדים ואוכל"

כשיצא שמואל משערי תחנת המשטרה, דקות ספורות לפני כניסת השבת, התבררה התמונה המדאיגה במלואה.

לטענת האב, מחוץ לתחנת המשטרה המתין לא אחר מאשר הסבא, כשהוא מצויד בבגדי החלפה ובמזון מוכן עבור בתם הנערה - מציאות חריגה ביותר בערב שבת בירושלים כאשר מרבית החנויות כבר סגורות, מה שמעיד לכאורה על היערכות מוקדמת.

"הוא פנה אליי ואמר לי: 'תשמע, עדיף שלא תבוא הביתה לשבת, קח מלון במרכז העיר במצב הרגיש הזה'", משחזר שמואל. "הייתי בהלם. פתאום הכל התחבר לי. התוכנית הייתה שאני אסתבך במעצר לשבת שלמה בגלל תלונת שווא, הוא יישאר בבית שלנו לבד עם אשתי והילדים, ובמשך 24 שעות של שבת יפעיל עליה מכבש לחצים אדיר לפרק את הבית ולדרוש גט".

שמואל סירב להצעה וחזר לביתו לשבת, אך השבת הייתה מתוחה וכואבת. הסבא סירב לחשוף היכן שוהה בתם הגדולה. כשנשאל, הפטיר בסעודת השבת: "אני צריך לדאוג גם לצד השני". רק ביום ראשון התברר כי הנערה הועברה לשהות אצל מקורבת, במנותק לחלוטין מהוריה.

הטלפון החטוף מהאוטובוס: "אמא, אסור להם לדעת שאני מדברת איתך"

מאז אותה שבת, כך מתארים ההורים, הפכו חייהם לסיוט מתמשך. הנערה מוחזקת תחת חסותו והשפעתו של הסב, כאשר לדבריהם כל ערוצי התקשורת עמה נחסמו לחלוטין.

לדברי גורמים המעורים בפרשה, נמנע כל קשר ישיר ותקין בין האם לבתה. ממידע שהגיע לידי המערכת עולה כי שיחות הטלפון הבודדות שהתקיימו בחסות רשויות הרווחה נערכו בנוכחותם הצמודה של בני משפחתו של הסב, אשר פיקחו על כל מילה שנאמרה.

אחד הרגעים קורעי הלב ביותר אירע בסמוך לחגים: "בערב ראש השנה ובערב יום כיפור אשתי התחננה בבכי לאביה רק לאחל שנה טובה לבת הבכורה שלה, והוא סירב", מספר שמואל ל'כיכר השבת'. "ביום ההולדת שלה, הבת הייתה כל כך במצוקה ורצתה לשמוע את אמא שלה. לדבריה, היא פשוט ניגשה לאישה זרה באוטובוס, התחננה לקבל את הטלפון שלה, וחייגה לאשתי בסתר כדי להגיד לה שהיא אוהבת אותה. לטענתנו, הילדה נתונה תחת שליטה ומניפולציות קשות, ונאסר עליה לשוחח עמנו באופן חופשי".

ניידת משטרה ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

"זה דפוס פעולה שיטתי": פירוק הבית הקודם במשפחה

מבדיקת 'כיכר השבת' ומעדויות של מקורבים עולה הטענה כי אין מדובר באירוע מבודד, אלא בדפוס פעולה שחזר על עצמו בעבר בתוך המשפחה.

על פי מסמכים ועדויות שהגיעו לידי המערכת, שנים ספורות קודם לכן התרחש מקרה בעל מאפיינים דומים כלפי בת נוספת של הסב וחתנו. לאחר קרוב לשני עשורים של עקרות וציפייה ממושכת, זכו בני הזוג לחבוק בן בשמחה גדולה. אולם בדיוק באותה תקופה רגישה, החלה לטענת קרובי המשפחה מסכת לחצים כבדה שנועדה להפריד בין בני הזוג, שהסתיימה בגירושין מהירים בעוד היולדת שבה מבית החולים לבית ריק.

לטענת גורמים המעורים בפרטים, מדובר בהפעלת לחצים כבדים ושיטתיים על כל מי שאינו מיישר קו עם דרכו המחמירה של הסב, תוך ניצול מעמדו והשפעתו הקהילתית.

מנוסת ההורים: "העדפנו לצאת לגלות כדי להציל את שאר הילדים"

בנוסף לניתוקה של הבת הבכורה, טוענים ההורים כי הופעלו לחצים ומסרים מאיימים גם סביב מוסדות החינוך של שאר ילדי הבית, שלפיהם קיימת אפשרות לפעול להוצאתם ממשמורת ההורים באמצעות תלונות נוספות.

מנגד, גורם חינוכי בכיר במוסד שבו לומד הבן דחה מכל וכל את הטענות שהועלו כלפי ההורים, והעיד כי מדובר בילדים מאושרים, מחונכים ומטופחים הגדלים בבית בריא ומלא אהבה.

חרף זאת, ומתוך חשש כבד לטענתם מפני צעדים חד-צדדיים נוספים, קיבלו שמואל ורעייתו החלטה דרמטית לעזוב זמנית את הארץ.

"אנחנו נמצאים כרגע בחו"ל בסוג של גלות כפויה, מנהלים את המאבק על החיים שלנו בשלט רחוק", מסכם שמואל בדמעות. "עזבנו בית, עסקים ועבודה. בדיקות פוליגרף שערכנו הוכיחו באופן חד-משמעי שאנחנו דוברי אמת. אנחנו פונים לכל מי שיש לו לב: אל תתנו למניפולציות לנצח. נמשיך להיאבק על הבת שלנו ועל שלמות הבית עד תום".

(הערת המערכת: כל הפרטים המזהים, שמות כלל המעורבים ומוסדות הלימוד הוסוו ושובשו לחלוטין כדי להבטיח חיסיון מלא ולמנוע את חשיפתה או זיהויה של הקטינה ומשפחתה, בהתאם להוראות החוק. "כיכר השבת" ימשיך לעקוב אחרי הפרשה הכאובה).