מגמת ההתרסקות נמשכת: מכה נוספת לעופר וינטר בסקרים

סקר חדשות 12 שפורסם הערב (שני) מצטרף למגמה שפורסמה כבר אתמול, לפיה עופר וינטר לא עובר את אחוז החסימה.

לפי הסקר, מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט עם 23 מנדטים, לעומת 21 מנדטים לליכוד בראשות בנימין נתניהו.

מפלגת יחד בראשות נפתלי בנט מקבלת 13 מנדטים, ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן והדמוקרטים בראשות יאיר גולן מקבלות 9 מנדטים כל אחת. הרשימה המשותפת של חד"ש, תע"ל ובל"ד מקבלת 8 מנדטים, וכך גם יהדות התורה בראשות יעקב אשר.

ש"ס בראשות אריה דרעי ועוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר מקבלות 7 מנדטים כל אחת. הציונות הדתית-זהות בראשות בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין מקבלת 6 מנדטים, ורע"ם בראשות מנסור עבאס עם 5 מנדטים.

מפלגת המילואימניקים והכלכלית בראשות יועז הנדל וירון זליכה מקבלת 4 מנדטים ועוברת את אחוז החסימה. מנגד, עמך ישראל בראשות עופר וינטר נותרת כאמור מתחת לאחוז החסימה עם 1.5% בלבד, הציבור החרדי בראשות מוטי לייטנר עם 0.6%, כחול לבן בראשות בני גנץ עם 0.5% ונעם לישראל בראשות אבי מעוז עם 0.2%.

על פי הסקר, מפלגות האופוזיציה מקבלות יחד 54 מנדטים, מפלגות הקואליציה 49 מנדטים, והמפלגות הערביות 13 מנדטים. הנדל וזליכה עוברים את אחוז החסימה עם 4 מנדטים.