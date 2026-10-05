דרמה בברזיל: פלאביו בולסונארו ולולה דה סילבה עולים לסיבוב שני צמוד בבחירות לנשיאות.

תוצאות הסיבוב הראשון בבחירות הכלליות בברזיל מעניקות יתרון מפתיע למחנה הימין בראשות פלאביו בולסונארו, בנו של הנשיא הכלוא, בעוד הוא מתכונו לקרב ראש בראש ב-25 באוקטובר נגד האנטישמי לולה.

ברזיל התעוררה לבוקר דרמטי. בתום ספירת כמעט 100% מקולות המצביעים בסיבוב הראשון של הבחירות הכלליות, התברר כי אף אחד מהמועמדים המובילים לא הצליח לחצות את רף 50% מקולות הבוחרים. בעקבות כך, המדינה הלטינית צועדת לסיבוב מכריע.

הסיבוב הראשון: הימין עוקף את התחזיות

הסנאטור פלאביו בולסונארו, בנו של הנשיא לשעבר ז'איר בולסונארו ומועמד "המפלגה הליברלית" (PL), רשם הישג חזק מהתרחישים המוקדמים והוביל את הסיבוב הראשון עם כ-47% מקולות הבוחרים. הנשיא המכהן, לואיס אינסיו לולה דה סילבה מ"מפלגת הפועלים" (PT), הגיע למקום השני עם כ-45.1% מקולות המצביעים.

התוצאה מהווה הפתעה ביחס לחלק מהסקרים המוקדמים שניבאו יתרון ללולה, ומציבה את בולסונארו בעמדת זינוק נוחה לקראת הסיבוב השני, תוך תמיכה רחבה מצד גושים שמרניים וימניים נוספים במדינה.

הקונגרס והסנאט נוטים ימינה

לצד המרוץ לנשיאות, אזרחי ברזיל הצביעו גם לבית הנבחרים (הקונגרס הלאומי) ולסנאט הפדרלי:

בית הנבחרים: "המפלגה הליברלית" (PL) של בולסונארו זכתה לסיעה הגדולה ביותר עם 79 מושבים, בעוד קואליציית "פדרציית ברזיל של תקווה" (FE Brasil) בהובלת מפלגתו של לולה זכתה ב-64 מושבים.

הסנאט: מפלגת PL ביססה את מעמדה כמפלגה המובילה עם 19 מושבים נוספים, בעוד מפלגת הפועלים (PT) זכתה ב-6 מושבים. בין היתר, מישל בולסונארו, רעייתו של הנשיא לשעבר ז'איר בולסונארו, נבחרה לכהן כסנאטורית.

מה מצפה לנו בסיבוב השני?

הסיבוב השני והמכריע ייערך ב-25 באוקטובר 2026. במהלך שלושת השבועות הקרובים, ינסו שני המועמדים לשכנע את קולות הבוחרים המשתייכים למפלגות הקטנות ולמרכז הפוליטי כדי להבטיח את ניצחונם בקרב על הנהגת המדינה, בתקווה שאיש הימין שהולך בדרך אביו ותומך בישראל, ינצח את האנטישמי לולה שעשה לא מעט כאב ראש לממשלתו של נתניהו בזמן המלחמה.