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בבגדי לבן | האדמו"ר מטולנא בעבודת הנענועים בהושענא רבה

עטור בבגדי לבן ירד האדמו"ר מטולנא לפני התיבה לתפילות יום הושענא רבה בהיכל בית מדרשו בירושלים | שוקי לרר מגיש תיעוד מעבודת הנענועים בעת אמירת ההלל (חסידים)

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הושענא רבה בחצה"ק טולנא (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק טולנא (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק טולנא (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק טולנא (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק טולנא (צילום: שוקי לרר)

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הושענא רבההאדמו"ר מטולנא

1 תגובות

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מלאך אלוקים מי שלא ראה נענועי של הרבי לא ראה נענוים מימיו
אברהם מרדכי

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