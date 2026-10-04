הנשיא טראמפ ( צילום: אריה לייב אברמס )

פחות מחודש לפני בחירות האמצע בארצות הברית, הסקרים מציגים תמונה ברורה: המפלגה הדמוקרטית צפויה לזכות ברוב בבית הנבחרים, ועומדת בסיכויים גבוהים להשיג גם את הסנאט. המודלים הסטטיסטיים מעניקים לדמוקרטים סיכוי של מעל 90% לחזור לשלוט בבית הנבחרים, עם תחזית לזכייה ב-220 עד 230 מושבים מתוך 435.

בחירות האמצע בארצות הברית ייערכו ביום שלישי, 3 בנובמבר 2026, אז יתמודדו לבחירה מחדש כלל המושבים בבית הנבחרים, וחלק מהמושבים בסנאט. בבית הנבחרים, שבו עומדים לבחירה כל 435 המושבים, המפלגה שתשיג לפחות 218 מושבים תזכה ברוב. הסקרים הארציים הבודקים באיזו מפלגה הבוחרים מעדיפים שתשלוט בקונגרס מציגים פער עקבי ומשמעותי לטובת הדמוקרטים - יתרון של 8 עד 12 אחוזים. בסקר אוניברסיטת קוויניפיאק מהימים האחרונים, 51% העדיפו את הדמוקרטים לעומת 39% לרפובליקנים. היתרון הדמוקרטי נשען במידה רבה על מצביעים עצמאיים, אשר מעדיפים שליטה דמוקרטית בבית הנבחרים בפער משמעותי של כ-54% מול 30% לרפובליקנים. הסקרים מראים גם שיעורי מוטיבציה גבוהים בקרב מצביעים דמוקרטים - כ-79% מעידים על מוטיבציה גבוהה מאוד להצביע, לעומת ירידה מסוימת בנכונות להצביע בקרב הבסיס הרפובליקני שעומד על כ-69%. הצלה דרמטית: עובר אורח עצר ברגע האחרון נהגת מדריסה אכזרית אריה רוזן | 16:33 המרוץ לסנאט מוצג כצמוד בהרבה. בסנאט חברים 100 סנאטורים, שניים מכל מדינה, ובבחירות אלו עומדים לבחירה שליש ממושבי הסנאט. כיום מחזיקים הרפובליקנים ברוב של 53 מול 47, וכדי להשיג שליטה, הדמוקרטים צריכים להפוך לפחות 3-4 מושבים. התחזיות מעריכות סיכוי של כ-72% שהדמוקרטים יצליחו להפוך את המאזן ולזכות ברוב בסנאט. המרוץ מוכרע במספר קטן של מדינות צמודות כגון אלסקה, מיין, אוהיו, טקסס, אייווה וצפון קרוליינה. אם הרפובליקנים יצליחו להגן על מושביהם במדינות אלו, הסנאט עשוי להישאר בידיהם.

טראמפ נואם ( צילום: הבית הלבן )

הגורמים העיקריים לשחיקה במעמד הרפובליקנים כוללים את העלייה המתמשכת במחירי הדלק, שהגיעו לממוצע של כ-4.16-4.50 דולר לגלון בחלק מהמדינות, והאינפלציה הנמשכת. במדינת אוהיו, למשל, מחירי הדלק עלו ב-35% בשנה החולפת. הלחימה המתמשכת מול איראן והשפעותיה הכלכליות מקשות על הרפובליקנים לייצר נרטיב של יציבות.

על רקע התחזיות, בארצות הברית נערכים למשבר חסר תקדים לקראת בחירות האמצע. פקידי בחירות ברחבי המדינה נוקטים בצעדי חירום מול מאמצי הממשל להשפיע על התוצאות, כך לפי דיווח ב'רויטרס'. במדינות שונות מכינים צוותי האבטחה והמינהל תוכניות מגירה לקראת אפשרות שסוכנים פדרליים יישלחו לקלפיות או שגורמים ממשלתיים ינסו לדרוש גישה ישירה למכונות ההצבעה.

החשש המרכזי בקרב גורמי מקצוע הוא מפני התערבות ישירה של ממשל טראמפ בניהול הבחירות המסורתי שנמצא בדרך כלל באחריות המדינות והרשויות המקומיות. בבית הלבן דחו את הטענות וטענו כי מדובר באכיפת חוקי הבחירות ושמירה על אמון הציבור. מנגד טען ביל גייטס כי "פקידי בחירות מודאגים מהתפקיד שהממשל הפדרלי הולך לשחק".

איראן ( צילום: מהרשתות הערביות )

בצעד תעמולתי חסר תקדים, משמרות המהפכה באיראן פרסמו לפני כשבוע מסמך דרמטי בן 26 עמודים הקורא לציבור האמריקאי, לסטודנטים ולאנשי האקדמיה להתקומם בקלפיות ולהדיח את דונלד טראמפ והרפובליקנים בבחירות האמצע. המכתב, שכותרתו "מכתב פתוח לעם האמריקאי", פורסם באנגלית ובפרסית בכלי תקשורת רשמיים איראניים.

המסמך מכוון בעיקר לצעירים, אנשי אקדמיה ואנשי תקשורת בארצות הברית, וקורא להם "לקחת את השליטה לידיים", להתנגד למדיניות הנשיא דונלד טראמפ, לדחות תמיכה בישראל ובמלחמות חוץ, ולשקול מחדש את בחירת המנהיגים בבחירות האמצע הקרובות. דובר הארגון, תת-אלוף חוסיין מוהבי, מסר במסיבת עיתונאים כי אינו מצפה שהמכתב ישנה את התנהגות הממשל, אך הביע אמונה שהבוחרים עשויים לשמוע את המסר אם יכירו יותר את "העובדות".

בחירות האמצע בארצות הברית יתקיימו ב-3 בנובמבר 2026, ועד אז צפויים הסקרים להמשיך ולהתעדכן. עם זאת, הפער הנוכחי בין המפלגות מצביע על אפשרות ממשית לשינוי משמעותי במאזן הכוחות בקונגרס האמריקאי.