בשעות לא שעות בדבקות עליונה; הושענא רבה והקפות שניות בצל הרבי מרחמסטריווקא האדמו"ר מרחמסטריווקא עבד את קונו בסילודין ולמעלה מהשגת הזמן בשעות לא שעות, במהלך יום הושענא רבה ובהמשך ביום חג שמחת תורה | שוקי לרר מגיש תיעוד מרהיב ומלא הוד מעבודת הקודש בנענועים ביום הושענא רבה, ובהמשך ממעמד ההקפות שניות בהיכל בית מדרשו הגדול בירושלים (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 17:57