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בשעות לא שעות

בדבקות עליונה; הושענא רבה והקפות שניות בצל הרבי מרחמסטריווקא

האדמו"ר מרחמסטריווקא עבד את קונו בסילודין ולמעלה מהשגת הזמן בשעות לא שעות, במהלך יום הושענא רבה ובהמשך ביום חג שמחת תורה | שוקי לרר מגיש תיעוד מרהיב ומלא הוד מעבודת הקודש בנענועים ביום הושענא רבה, ובהמשך ממעמד ההקפות שניות בהיכל בית מדרשו הגדול בירושלים (חסידים)

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הקפות שניות בחצה"ק רחמסטריווקא
הקפות שניות בחצה"ק רחמסטריווקא | צילום: צילום: שוקי לרר
הושענא רבה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות בחצה"ק רחמסטריווקא (צילום: שוקי לרר)

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הקפות שניותהושענא רבההאדמו"ר מרחמסטריווקא

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