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שלוש שנים לשמחת תורה הנורא: ההחלטות הדרמטיות של צה"ל - כדי למנוע את הטבח הבא | כל הפרטים 

שלוש שנים עברו מאז שמחת תורה תשפ"ד, יום בו נרצחו אלפי יהודים בגלל היותם יהודים | צה"ל הפיק לקחים והורה על שינויים דרמטיים באופן הפעלת הכוחות, פריסה ביישובים ומהלכים נוספים | אלו המסקנות של התחקיר - וההחלטות לעתיד (צבא) 

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מתקפת הפתע בבוקר שמחת תורה (צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90)

לקראת מלאת שלוש שנים לטבח, במסגרת תהליך הלמידה והפקת הלקחים מאירועי 7 באוקטובר, קיים היום (ראשון) כנס מיוחד שמטרתו לסכם את תחקירי המלחמה ולהציג את אופן הטמעתם בשטח.

במהלך הכנס הוצגה תוכנית להמשך תחקור האירועים, הכוללת צוותים ייעודיים לבחינת מוקדים שונים. לכיכר השבת נודע כי בחודשים הקרובים יתקיימו ימי למידה מיוחדים והצגה של תהליכי התחקור בראשות הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר.

הלקחים שגובשו חולקו לארבעה תחומים מרכזיים: מוכנות כוללת, פריסת הכוחות בשטח, הצטיידות והתארגנות, ועבודת המודיעין.

בתחום המוכנות הכוללת נקבע כי הצבא חייב להיות מוכן בכל עת למתקפת פתע במספר חזיתות במקביל, גם כאשר מערכות ההתרעה וההרתעה אינן פועלות.

ההיערכות תתבסס מעתה על היכולות הממשיות של האויב ולא על הערכת כוונותיו, לצד נקיטת פעולות מנע כדי למנוע מאיומים להתבסס סמוך לגבול.

בנוסף, יושם דגש על חיזוק כוחות היבשה והמפקדות כדי לשפר את התפקוד במצבי חירום וחוסר ודאות, לצד חיזוק החשיבה הביקורתית בדרגי הפיקוד.

בתחום פריסת הכוחות והמענה בשטח, עודכנו תוכניות ההגנה והכוננות בהתאם לשינויים באויב, תוך שילוב בין כוחות היבשה, האוויר והים.

מספר חיילי הכוננות והכוחות הזמינים לקפיצה בכל הגזרות הוגדל יותר מפי 2. התוכניות יעודכנו מדי חצי שנה ויעברו בקרה, לצד הגברת תרגילי הפתע והבדיקות של הרמטכ"ל כדי לתרגל מעבר מהיר משגרה לחירום. כמו כן, הוגדרה עצמאות רבה יותר למפקדים בשטח.

בתחום ההצטיידות והחיזוק בשטח, הוחלט לחזק את היחידות המרחביות והחטיבות היושבות בגבולות, ולהעניק להן יכולת עצמאית להפעיל אש מהאוויר מהיבשה.

תפיסת ההגנה החדשה רואה ביישוב עצמו את היעד המרכזי להגנה, דבר המחייב הגעה מהירה אליו וחתירה למגע.

מוצבי הצבא ימוקמו קרוב יותר ליישובים ויוותרו עמידים גם בפני כוחות מצומצמים או תרחישי חדירה. בנוסף, יורחבו כיתות הכוננות וכוחות ההגנה ביישובים, תוגדר כתובת צבאית אחת ברורה לכל יישוב בחירום, ויורחבו מערכות האיסוף והמצלמות לאורך הגבולות לצד פיתוח מענה נגד רחפנים וכטב"מים.

בתחום המודיעין, הוחלט למקד את זרועות המודיעין ביצירת תמונה ברורה של המציאות בשטח ובהשמעת התרעה בזמן אמת. הוגדרה חלוקת אחריות ושיפור השיתוף בין גופי המודיעין השונים בים, באוויר וביבשה, לצד חיזוק היכולת של כל דרג לתת הערכה עצמאית. כמו כן, שומש דגש על הבחנה בין מחקר לטווח ארוך למחקר של איומים מיידיים, תוך עידוד חשיבה ביקורתית והטלת ספק.

לסיכום, הצבא נדרש להיות מוכן למתקפת פתע רב-זירתית גם ללא התרעה מוקדמת. במרכז הלקחים עומדים הגנת היישובים, הגעה מהירה לכל אירוע, חיזוק הכוחות בגבולות, ומיקוד המודיעין במתן התרעה ובשיקוף המציאות.
צה"לטבח שמחת תורה

11 תגובות

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6
ואיפה החרדים בהגנה על העם היהודי? ממש לא לוקחים חלק
אלי
כשיש גזירה לא יעזור שום השתדלות...מקור ההצלחה והברכה זה לומדי תורה וצדיקים
תלמד לקח
הרמב"ם (הלכות שמיטה ויובל) מגדיר את לומדי התורה כחיל ה' כוח שמיועד לשמירה הרוחנית של האומה. כמו שחיה"א לא נלחם בשריון, ככה לומדי התורה מחזיקים את החזית הרוחנית שמעניקה סייעתא דשמיא ללוחמים בחזית.
איתמר
לצד אלפי אברכים שרואים בלימוד התורה שמירה רוחנית על העם, יש כיום אלפי חרדים שלוקחים חלק פעיל בהגנה אם זה במסלולים הצבאיים חטיבת חשמונאים, נצח יהודה, שלב ב', ואם בארגוני הצלה, רפואה, זק"א וכיתות כוננות ביישובים. תרומה לעם ישראל נעשית במספר חזיתות.
משה
5
העיקר שילמדו מטעויות ולא רק יכתבו מסמכים. שיהיה סייעתא דשמיא לחיילים ושנהיה מוגנים באמת.
ישראל
והמקור לברכה זה צדיקים ולומדי תורה
נכון
4
האחדות והתפילה הן הנשק החזק ביותר של עם ישראל. ההשתדלות הצבאית נצרכת, אך עינינו נשואות לאבינו שבשמים.
אליהו
ותורה בעמל
נכון

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