אירוע חריג במיוחד התרחש במהלך ההקפות השניות בישיבת היכל יצחק ״לנדא״: במהלך הריקודים אמש, ראש הישיבה הגר״י לנדא פצח בשירת ״עוצו עצה״, ולאחר מכן קרע צו גיוס של אחד מתלמידי הישיבה.

בתיעוד שפורסם על ידי 'הפרגוד', ניתן לראות את הרב רוקד בשמחת התורה יחד עם תלמידיו, כאשר בשלב מסוים הוא קורע לגזרים צו גיוס שאחז בידו, צו שנשלח ככל הנראה לאחד מבני הישיבה.

המעמד עורר עניין בקרב תלמידי הישיבה, בין היתר על רקע עמדתו של ראש הישיבה בסוגיית הגיוס. לפי תלמידים ששוחחו עם ״כיכר השבת״ בעבר הוא לא נהג להצטרף לשירת ״עוצו עצה״, והאירוע אמש נתפס כשינוי בולט בהתנהלותו בנושא.

כאמור, בתיעוד החריג מהמעמד נראה ראש הישיבה כשהוא משתתף בריקודים ובהמשך קורע את צו הגיוס, בעוד הבחורים סביבו שרים ורוקדים.

האירוע מסמן את שינוי הגישה של הזרמים המרכזיים בציבור הליטאי כלפי המדינה וצה"ל, כאשר אלו ממשיכים לרדוף את לומדי התורה הקדושה ומנסים לבטלם מתלמודם, היה לא תהיה.

בן ישיבה (אחרת) ששוחח עם כיכר השבת על הסרטון הוסיף: "המדינה שברה איתנו את הכלים ועוצרת לומדי תורה אמיתיים ברחובות העיר. שלא יתפלאו שגם אנחנו משנים את הגישה כלפיה".