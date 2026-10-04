 דלג לתוכן הראשי
אירוע חריג

בזמן ההקפות: ראש ישיבת 'לנדא' פצח בשירת "עצו עצה" - וקרע את צו הגיוס לגזרים

במהלך ההקפות השניות בישיבת היכל יצחק ״לנדא״ בירושלים, ראש הישיבה הגר״י לנדא הצטרף לשירת ״עוצו עצה״ וקרע צו גיוס של אחד הבחורים, אירוע שתועד במצלמה | המעמד מעורר עניין וסערה בישיבה, על רקע הקו שנקט בעבר בסוגיית הגיוס (חרדים) 

3
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
| צילום: צילום: הפרגוד

אירוע חריג במיוחד התרחש במהלך ההקפות השניות בישיבת היכל יצחק ״לנדא״: במהלך הריקודים אמש, ראש הישיבה הגר״י לנדא פצח בשירת ״עוצו עצה״, ולאחר מכן קרע צו גיוס של אחד מתלמידי הישיבה.

בתיעוד שפורסם על ידי 'הפרגוד', ניתן לראות את הרב רוקד בשמחת התורה יחד עם תלמידיו, כאשר בשלב מסוים הוא קורע לגזרים צו גיוס שאחז בידו, צו שנשלח ככל הנראה לאחד מבני הישיבה.

המעמד עורר עניין בקרב תלמידי הישיבה, בין היתר על רקע עמדתו של ראש הישיבה בסוגיית הגיוס. לפי תלמידים ששוחחו עם ״כיכר השבת״ בעבר הוא לא נהג להצטרף לשירת ״עוצו עצה״, והאירוע אמש נתפס כשינוי בולט בהתנהלותו בנושא.

כאמור, בתיעוד החריג מהמעמד נראה ראש הישיבה כשהוא משתתף בריקודים ובהמשך קורע את צו הגיוס, בעוד הבחורים סביבו שרים ורוקדים.

האירוע מסמן את שינוי הגישה של הזרמים המרכזיים בציבור הליטאי כלפי המדינה וצה"ל, כאשר אלו ממשיכים לרדוף את לומדי התורה הקדושה ומנסים לבטלם מתלמודם, היה לא תהיה.

בן ישיבה (אחרת) ששוחח עם כיכר השבת על הסרטון הוסיף: "המדינה שברה איתנו את הכלים ועוצרת לומדי תורה אמיתיים ברחובות העיר. שלא יתפלאו שגם אנחנו משנים את הגישה כלפיה".

גיוסהרב ישראל לנדאישיבת היכל יצחק

3 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
תורה הקדושה היא אש אוכלת, ומי שנוגע בבני הישיבות שומרים על כולנו נוגע בבבת עיננו. מחה ימחה כל ניסיון לבטל תורה מישראל, ואין לנו להישען אלא על אבינו שבשמיים.
דוד
2
כל חרד לדבר ה להצביע רק ג כי היא תלך רק עם מי שיתן חוק גיוס ימין או שמאל
לדעתי
1
בתקופת איזנקוט, במסגרת תר״ש גדעון, שוחררו ממערך המילואים עשרות אלפי חיילים שהוגדרו כלא נחוצים. אז לפני שמדברים רק על מי לא מתגייס, כדאי לדבר גם על מי צה״ל בחר לשחרר
ישראל

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר