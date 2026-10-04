 דלג לתוכן הראשי
אַשְׁרֵי זִקְנוּתֵנוּ

בסיום חודש הרחמים; זקני החסידים פצחו בריקוד קאדצ'קע מול האדמו"ר

תיעוד מלא הוד מעבודת הקודש המרוממת של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בנענועים ביום הושענא רבה, וכן תיעודים מיוחדים מעריכת השולחן הטהור במוצאי יו"ט שמיני עצרת ושמחת תורה | בעת עריכת הטיש בנעילת החג פצחו זקני החסידים בריקוד 'קאדצ'קע' על השולחן, תוך שהאדמו"ר מעודד בעוז את השירה האדירה, בעוד פרחי החסידים מרקידים את הפארנצעס בשמחה (חסידים)

מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
נעילת החג שמחת תורה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק
נעילת החג שמחת תורה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק| צילום: צילום: שוקי לרר
הושענא רבה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
נעילת החג שמחת תורה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
נעילת החג שמחת תורה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
נעילת החג שמחת תורה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
נעילת החג שמחת תורה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
נעילת החג שמחת תורה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
נעילת החג שמחת תורה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
נעילת החג שמחת תורה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
נעילת החג שמחת תורה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
נעילת החג שמחת תורה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
נעילת החג שמחת תורה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
נעילת החג שמחת תורה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
נעילת החג שמחת תורה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
נעילת החג שמחת תורה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
נעילת החג שמחת תורה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
נעילת החג שמחת תורה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
נעילת החג שמחת תורה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
נעילת החג שמחת תורה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
נעילת החג שמחת תורה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)
נעילת החג שמחת תורה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

שמחת תורההושענא רבההאדמו"ר מתולדות אברהם יצחקטיש נעילת החג

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

לאחר ימי החולשה

||
3

חיזוק לעמלי התורה

||
1

בהקפות שניות

||
10

הרבי קם לריקוד נלהב

||
5

הסגולה למוצ"ש

||
1

סיפור למוצאי שבת

|

תיעוד מרהיב

||
5

בִזְכוּת צֵאתִי מִבֵּיתִי הַחוּצָה

||
2

כי טוב סחרה

||
1

תיעוד ענק ומרומם

|

בתוככי ירושלים

||
1

תיעוד ענק ומרהיב

|

האדמו"ר פצח בשירה

||
7

שיגע את המעצמות

||
8

בְנִעְנוּעֵי אוֹתָם

||
2

לְמֵיתַב בְּצִילָא דִּמְהֵימְנוּתָא

||
2
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר