בסיום חודש הרחמים; זקני החסידים פצחו בריקוד קאדצ'קע מול האדמו"ר
תיעוד מלא הוד מעבודת הקודש המרוממת של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בנענועים ביום הושענא רבה, וכן תיעודים מיוחדים מעריכת השולחן הטהור במוצאי יו"ט שמיני עצרת ושמחת תורה | בעת עריכת הטיש בנעילת החג פצחו זקני החסידים בריקוד 'קאדצ'קע' על השולחן, תוך שהאדמו"ר מעודד בעוז את השירה האדירה, בעוד פרחי החסידים מרקידים את הפארנצעס בשמחה (חסידים)
התרגשות עצומה אחזה בימים האחרונים רבבות חסידי גור, עם הופעתו המרגשת של האדמו"ר בהיכל ביהמ"ד הגדול בימי הושענא רבה ושמחת תורה לפני חסידיו שציפוי בכיליון עיניים לראות פני מלך, לאחר מספר ימי חולשה שקדמו לחג | שוקי לרר מגיש גלריה עוצמתית וענקית מתפילת הושענא רבה והקפות שניות בצאת החג בצל הקודש (חסידים)
אלפי חסידי באיאן שהו בחג שמחת תורה בצל קודשו של האדמו"ר במרכז החסידות בירושלים | בעיצומו של מעמד ההקפות שניות בחצר הקודש, מסר מנכ"ל המוסדות, הר"ר בנימין הרשלר, בשורה משמחת לאדמו"ר, על תרומת ענק שתעלה את מלגות האברכים ב-20%, כחלק ממעטפת תמיכה רחבה המבקשת לחזק את עמלי התורה דווקא בימים אלו | צפו בתיעוד ענק ממעמד ההקפות שניות (חסידים)
רבבות חסידי גור זכו לשהות בחג האחרון בצל הקודש של האדמו"ר במרכז החסידות בירושלים • במהלך החג עברו לפני האדמו"ר למעלה מ3.000 אברכים ובחורים שנבחנו על 300 דפי גמרא בעל פה • צפו בתיעוד מהקפות שניות בצל הקודש (חסידים)
רבבות חסידי ויז'ניץ זכו לשהות בצילו של האדמו"ר מויז'ניץ במהלך חג שמחת תורה • צפו בתיעוד ראשוני מהשולחן הטהור נעילת החג בראשות האדמו"ר, במהלך הטיש כיבד האדמו"ר את אחד מהחסידים לזמר את הפיוט 'אשורר שירה' • האדמו"ר צפוי להיכנס בשעה הקרובה לריקודים בהיכל ביהמ"ד הגדול, אלפים מצפים בכיליון עיניים (חסידים)
תוך כדי עבודתם מצאו המלאכים נעליים, גרביים וסוליות. הם התפלאו מאוד וניגשו המלאכים אל המלאך מיכאל ושאלו אותו: ״מה פשר הדברים האלה? כיצד הגיעו לכאן נעליים, גרביים וסוליות?״ | צפו בסגולה למוצאי שבת מהרב יצחק ישי בנון (חסידים)
הלכו המלאכים 'לסדר' את הגן עדן, ולפתע מצאו שם 'חפצים' שלא היה מובן להם מה הם עושים בגן עדן: גרביים, נעלים... תמהו מאוד המלאכים, כיון שהיו רגילים למצוא בגן עדן: ציצית, תפילין... אבל לא נעלים וגרביים... | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)
האדמו"ר מביאלה בני ברק ערך השבוע את השולחן הטהור לרגל שמחת בית השואבה, בשילוב הילולת ראש השולשלת ה"יהודי הקדוש" מפשיסחה זי"ע | הטיש המיוחד נערך בסוכה הגדולה שהוקמה ברוב פאר והדר על פני רחוב רמח"ל, בסמוך לבית מדרשו בבני ברק, שנסגר בשעה זו לתנועת כלי רכב עבור המעמד הקדוש והנעלה | בסיום הטיש עברו החסידים לברכת החג (חסידים)
המוני תושבי קריית אתא לצד רבים מחסידי מאקאווא חגגו השבוע בהכנסת ספר תורה לבית מדרשו של הגה"צ גאב"ד מאקאווא | בראש הרבנים שהשתתפו נצפה חתנו, הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח מבעלזא, לצד רבנים נוספים ממרחבי הצפון | לאחר הכנסת הספר לתיבת ארון הקודש, הסבו הקהל לסעודת מצווה בסוכה הגדולה אשר במרכז החסידות בעיר (חסידים)
אלפי תושבי ירושלים והמוני אורחים מכל הארץ ואף רבים מחו"ל, נהרו אמש אל הסוכה הגדולה בחצה"ק באיאן, למעמד 'שמחת בית השואבה', שערך המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן | במשך שעות ארוכות התעלו האלפים לקול שירתו של המשפיע כשהוא משלב תוך כדי פנינים יקרים מהחג | לקראת סיום המעמד פצח המשפיע בריקוד עם לפידי אש | א. אייזנבאך מגיש גלריה (חסידים)
"לא ניתנו מועדים לישראל אלא כדי שיעסקו בהם בדברי תורה" – לשעות של קורת רוח זכו מאות המשתתפים במעמד ריתחא דאורייתא בבית המדרש הגדול סקווירא בירושלים • בראשות הגאונים הגדולים: האדמו״ר מדז׳יקוב, הרה״ג רבי יצחק דוד אלתר בנו של האדמו"ר ה'פני מנחם' מגור זי"ע, והרה״ג רבי משה פרידמן מרבני ויז'ניץ (חסידים)
זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, ערך השבוע שמחת בית השואבה מרוממת, בשילוב סעודת הילולת הרה"ק רבי נחמן מברסלב זיע"א, שהתקיימה בסוכה הגדולה של חסידות ביאלה בירושלים | אלפים ועל צבאם אדמו"רים ורבנים מכל גווני הקשת בציבור החרדי נהרו להשתתף במעמד הגדול, להתרומם בצילו הגדול של הצדיק (חסידים)
יממה לאחר הנס המטלטל בשמי דובאי, הגיע אחד מארבעת המצילים לבית המדרש של חסידות נדבורנה בבני ברק, בירך בהתרגשות ברכת "הגומל" | האדמו"ר פצח בשירה אדירה, ובהמשך, הסבו החסידים למסיבת לחיים עם הניצול בסוכת החסידות (חסידים)
רבים מהמבקרים בבניין 770 במרכז חב"ד בקראון הייטס נחשפים לאוצר מדהים של פריטים וכתבי יד עתיקים ששרדו את השואה, אך אינם יודעים איזה מבצע חובק עולם ומרתק התנהל על כל פריט קודש שם | מהחלטתו הדרמטית של האדמו"ר הרש"ב להסתיר את 12,000 הספרים הנדירים במוסקבה כדי להצילם מהתופת הנאצית, דרך המאבק הדיפלומטי מול שלושת נשיאי רוסיה וגיוס מאה סנאטורים אמריקנים ועד למשפטים הסוערים וסרבנותו של פוטין | סיפורו המרתק והבלתי נתפס של אוצר חב"ד (מגזין, חסידים)
תיעוד מרומם מהאדמו"ר המשפיע ממבקשי אמונה בעבודת הנענועים מתוך התעוררות עצומה, כשבמהלכה הוא נוטל שבעה סוגי אתרוגים מזנים שונים | בהמשך, נצפה האדמו"ר משקיף עם משקפת אל עבר מקום המקדש מתוך סוכתו של אחד הנגידים בשכונת 'מאה שערים' בירושלים (חסידים)
האדמו"ר מזוועהיל בעריכת השולחן הטהור לרגל המועד, בליל אושפיזא דמשה רעיא מהימנא – שעל שמו קרוי האדמו"ר, בסוכה ברחבת בית מדרשו בירושלים | במהלך הטיש הרחיב הרבי בדברי תורה, ובהמשך פצחו החסידים בניגוני החג מתוך שמחה עצומה (חסידים)
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