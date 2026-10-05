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שוחחו בענייני השעה

במשך רבע שעה; הגרמ"צ ברגמן בביקור הוד אצל האדמו"ר מגור

ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן הגיע אתמול, אסרו חג סוכות, לביקור במעונו של האדמו"ר מגור | גדולי הדור נועדו במשך כ- 15 דקות ושוחחו בדברי תורה ובענייני השעה כמו כן שתו 'לחיים' | בתום הביקור ליווה האדמו"ר מגור את ראש הישיבה עד לפתח הבית, תוך שראש הישיבה מבקש שהרבי לא יטריח את עצמו | צפו בגלריה נדירה מהקודש פנימה (חסידים)

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הגרמ"צ ברגמן בביקור אצל האדמו"ר מגור (צילום: באדיבות המצלם)
הגרמ"צ ברגמן בביקור אצל האדמו"ר מגור (צילום: באדיבות המצלם)
הגרמ"צ ברגמן בביקור אצל האדמו"ר מגור (צילום: באדיבות המצלם)
הגרמ"צ ברגמן בביקור אצל האדמו"ר מגור (צילום: באדיבות המצלם)
הגרמ"צ ברגמן בביקור אצל האדמו"ר מגור (צילום: באדיבות המצלם)
הגרמ"צ ברגמן בביקור אצל האדמו"ר מגור (צילום: באדיבות המצלם)
הגרמ"צ ברגמן בביקור אצל האדמו"ר מגור (צילום: באדיבות המצלם)
הגרמ"צ ברגמן בביקור אצל האדמו"ר מגור (צילום: באדיבות המצלם)
הגרמ"צ ברגמן בביקור אצל האדמו"ר מגור (צילום: באדיבות המצלם)
הגרמ"צ ברגמן בביקור אצל האדמו"ר מגור (צילום: באדיבות המצלם)
הגרמ"צ ברגמן בביקור אצל האדמו"ר מגור (צילום: באדיבות המצלם)
הגרמ"צ ברגמן בביקור אצל האדמו"ר מגור (צילום: באדיבות המצלם)
הגרמ"צ ברגמן בביקור אצל האדמו"ר מגור (צילום: באדיבות המצלם)
הגרמ"צ ברגמן בביקור אצל האדמו"ר מגור (צילום: באדיבות המצלם)
הגרמ"צ ברגמן בביקור אצל האדמו"ר מגור (צילום: באדיבות המצלם)
הגרמ"צ ברגמן בביקור אצל האדמו"ר מגור (צילום: באדיבות המצלם)
הגרמ"צ ברגמן בביקור אצל האדמו"ר מגור (צילום: באדיבות המצלם)
הגרמ"צ ברגמן בביקור אצל האדמו"ר מגור (צילום: באדיבות המצלם)
הגרמ"צ ברגמן בביקור אצל האדמו"ר מגור (צילום: באדיבות המצלם)
הגרמ"צ ברגמן בביקור אצל האדמו"ר מגור (צילום: באדיבות המצלם)
הגרמ"צ ברגמן בביקור אצל האדמו"ר מגור (צילום: באדיבות המצלם)

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האדמו"ר מגורביקורהרב מאיר צבי ברגמן

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