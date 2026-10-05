במשך רבע שעה; הגרמ"צ ברגמן בביקור הוד אצל האדמו"ר מגור
ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן הגיע אתמול, אסרו חג סוכות, לביקור במעונו של האדמו"ר מגור | גדולי הדור נועדו במשך כ- 15 דקות ושוחחו בדברי תורה ובענייני השעה כמו כן שתו 'לחיים' | בתום הביקור ליווה האדמו"ר מגור את ראש הישיבה עד לפתח הבית, תוך שראש הישיבה מבקש שהרבי לא יטריח את עצמו | צפו בגלריה נדירה מהקודש פנימה (חסידים)
חג הסוכות, הושענא רבה ושמחת תורה עברו על רבבות חסידי ויז'ניץ מתוך שמחה, כאשר זכו לחזות בנועם זיו עבודתו של האדמו"ר בעבודת הנענועים בימי המועד, ובעריכת השולחנות הטהורים של שמחת בית השואבה בלילי האישפוזין | ביום הושענא רבה ושמחת תורה ירד האדמו"ר לפני התיבה בתפילות היום | אמש, בסיום הימים הנעלים ערך את שולחנו הטהור נעילת החג במשך שעות ארוכות (חסידים)
האדמו"ר מרחמסטריווקא עבד את קונו בסילודין ולמעלה מהשגת הזמן בשעות לא שעות, במהלך יום הושענא רבה ובהמשך ביום חג שמחת תורה | שוקי לרר מגיש תיעוד מרהיב ומלא הוד מעבודת הקודש בנענועים ביום הושענא רבה, ובהמשך ממעמד ההקפות שניות בהיכל בית מדרשו הגדול בירושלים (חסידים)
תיעוד מלא הוד מעבודת הקודש המרוממת של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בנענועים ביום הושענא רבה, וכן תיעודים מיוחדים מעריכת השולחן הטהור במוצאי יו"ט שמיני עצרת ושמחת תורה | בעת עריכת הטיש בנעילת החג פצחו זקני החסידים בריקוד 'קאדצ'קע' על השולחן, תוך שהאדמו"ר מעודד בעוז את השירה האדירה, בעוד פרחי החסידים מרקידים את הפארנצעס בשמחה (חסידים)
התרגשות עצומה אחזה בימים האחרונים רבבות חסידי גור, עם הופעתו המרגשת של האדמו"ר בהיכל ביהמ"ד הגדול בימי הושענא רבה ושמחת תורה לפני חסידיו שציפוי בכיליון עיניים לראות פני מלך, לאחר מספר ימי חולשה שקדמו לחג | שוקי לרר מגיש גלריה עוצמתית וענקית מתפילת הושענא רבה והקפות שניות בצאת החג בצל הקודש (חסידים)
אלפי חסידי באיאן שהו בחג שמחת תורה בצל קודשו של האדמו"ר במרכז החסידות בירושלים | בעיצומו של מעמד ההקפות שניות בחצר הקודש, מסר מנכ"ל המוסדות, הר"ר בנימין הרשלר, בשורה משמחת לאדמו"ר, על תרומת ענק שתעלה את מלגות האברכים ב-20%, כחלק ממעטפת תמיכה רחבה המבקשת לחזק את עמלי התורה דווקא בימים אלו | צפו בתיעוד ענק ממעמד ההקפות שניות (חסידים)
רבבות חסידי גור זכו לשהות בחג האחרון בצל הקודש של האדמו"ר במרכז החסידות בירושלים • במהלך החג עברו לפני האדמו"ר למעלה מ3.000 אברכים ובחורים שנבחנו על 300 דפי גמרא בעל פה • צפו בתיעוד מהקפות שניות בצל הקודש (חסידים)
רבבות חסידי ויז'ניץ זכו לשהות בצילו של האדמו"ר מויז'ניץ במהלך חג שמחת תורה • צפו בתיעוד ראשוני מהשולחן הטהור נעילת החג בראשות האדמו"ר, במהלך הטיש כיבד האדמו"ר את אחד מהחסידים לזמר את הפיוט 'אשורר שירה' • האדמו"ר צפוי להיכנס בשעה הקרובה לריקודים בהיכל ביהמ"ד הגדול, אלפים מצפים בכיליון עיניים (חסידים)
תוך כדי עבודתם מצאו המלאכים נעליים, גרביים וסוליות. הם התפלאו מאוד וניגשו המלאכים אל המלאך מיכאל ושאלו אותו: ״מה פשר הדברים האלה? כיצד הגיעו לכאן נעליים, גרביים וסוליות?״ | צפו בסגולה למוצאי שבת מהרב יצחק ישי בנון (חסידים)
הלכו המלאכים 'לסדר' את הגן עדן, ולפתע מצאו שם 'חפצים' שלא היה מובן להם מה הם עושים בגן עדן: גרביים, נעלים... תמהו מאוד המלאכים, כיון שהיו רגילים למצוא בגן עדן: ציצית, תפילין... אבל לא נעלים וגרביים... | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)
האדמו"ר מביאלה בני ברק ערך השבוע את השולחן הטהור לרגל שמחת בית השואבה, בשילוב הילולת ראש השולשלת ה"יהודי הקדוש" מפשיסחה זי"ע | הטיש המיוחד נערך בסוכה הגדולה שהוקמה ברוב פאר והדר על פני רחוב רמח"ל, בסמוך לבית מדרשו בבני ברק, שנסגר בשעה זו לתנועת כלי רכב עבור המעמד הקדוש והנעלה | בסיום הטיש עברו החסידים לברכת החג (חסידים)
המוני תושבי קריית אתא לצד רבים מחסידי מאקאווא חגגו השבוע בהכנסת ספר תורה לבית מדרשו של הגה"צ גאב"ד מאקאווא | בראש הרבנים שהשתתפו נצפה חתנו, הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח מבעלזא, לצד רבנים נוספים ממרחבי הצפון | לאחר הכנסת הספר לתיבת ארון הקודש, הסבו הקהל לסעודת מצווה בסוכה הגדולה אשר במרכז החסידות בעיר (חסידים)
אלפי תושבי ירושלים והמוני אורחים מכל הארץ ואף רבים מחו"ל, נהרו אמש אל הסוכה הגדולה בחצה"ק באיאן, למעמד 'שמחת בית השואבה', שערך המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן | במשך שעות ארוכות התעלו האלפים לקול שירתו של המשפיע כשהוא משלב תוך כדי פנינים יקרים מהחג | לקראת סיום המעמד פצח המשפיע בריקוד עם לפידי אש | א. אייזנבאך מגיש גלריה (חסידים)
"לא ניתנו מועדים לישראל אלא כדי שיעסקו בהם בדברי תורה" – לשעות של קורת רוח זכו מאות המשתתפים במעמד ריתחא דאורייתא בבית המדרש הגדול סקווירא בירושלים • בראשות הגאונים הגדולים: האדמו״ר מדז׳יקוב, הרה״ג רבי יצחק דוד אלתר בנו של האדמו"ר ה'פני מנחם' מגור זי"ע, והרה״ג רבי משה פרידמן מרבני ויז'ניץ (חסידים)
זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, ערך השבוע שמחת בית השואבה מרוממת, בשילוב סעודת הילולת הרה"ק רבי נחמן מברסלב זיע"א, שהתקיימה בסוכה הגדולה של חסידות ביאלה בירושלים | אלפים ועל צבאם אדמו"רים ורבנים מכל גווני הקשת בציבור החרדי נהרו להשתתף במעמד הגדול, להתרומם בצילו הגדול של הצדיק (חסידים)
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