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מאות פצועים ואלפי עצורים בצרפת | היעד של הטייס: מגדלים בתל אביב • צפו

היעד של טייס המשנה: מגדלים בתל אביב | סערת יוסף חדאד: וינטר הודף את הקריאות להדחה | הקלה בכיס: הדלק יוזל הלילה בחצי שקל | תיעודים מפחידים גשרי קייב מותקפים בכטב"מים | תימן פותחת במערכה צבאית נגד החות'ים | אינתיפאדה בצרפת? הפרשנות של צבי יחזקאלי | וכמו תמיד: התיעוד הקיצוני היומי - אחרי התחזית והפעם תיעוד בונוס... | צפו (היום בכיכר)

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"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

ממצאי תחקיר דרמטיים חושפים כי יעדו המקורי של טייס המשנה בטיסת פליי דובאי היה לפגוע ישירות בגורדי שחקים בלב תל אביב.

במערכת הפוליטית סוער, בעקבות תיעוד העבר שבו נראה יוסף חדאד תומך במדינה פלסטינית – והגיבוי החד-משמעי שהעניק לו יו"ר מפלגתו עופר וינטר.

בכיס נרשמת אנחת רווחה עם ירידת מחירי הדלק החל מחצות, בזמן שכטב"מים רוסיים ממשיכים להלום בגשרי קייב, ונשיא תימן מכריז על פתיחת מערכה צבאית נרחבת נגד המורדים החות'ים.

בנוסף, גל המהומות האלים ששוטף את צרפת זוכה לפרשנות נוקבת וחדה של צבי יחזקאלי.

ולקינוח: מה באמת קורה בתוך "מלכודת העכברים" האוקראינית, ולמי נריה המפיק דומה באופן מפתיע?

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!
כיכר השבתבנימין נתניהוצה"לחרדיםיוסי סרגובסקיהיום בכיכר

1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

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יש גם סרטון של חדד תומך במדינה פלסטינית גם אחרי אסון חג שמחת תורה
יהודה

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