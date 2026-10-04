"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
ממצאי תחקיר דרמטיים חושפים כי יעדו המקורי של טייס המשנה בטיסת פליי דובאי היה לפגוע ישירות בגורדי שחקים בלב תל אביב.
במערכת הפוליטית סוער, בעקבות תיעוד העבר שבו נראה יוסף חדאד תומך במדינה פלסטינית – והגיבוי החד-משמעי שהעניק לו יו"ר מפלגתו עופר וינטר.
בכיס נרשמת אנחת רווחה עם ירידת מחירי הדלק החל מחצות, בזמן שכטב"מים רוסיים ממשיכים להלום בגשרי קייב, ונשיא תימן מכריז על פתיחת מערכה צבאית נרחבת נגד המורדים החות'ים.
בנוסף, גל המהומות האלים ששוטף את צרפת זוכה לפרשנות נוקבת וחדה של צבי יחזקאלי.
ולקינוח: מה באמת קורה בתוך "מלכודת העכברים" האוקראינית, ולמי נריה המפיק דומה באופן מפתיע?
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