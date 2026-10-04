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פרטים חדשים נחשפים

לא עזריאלי: היעד אליו תכנן המחבל להתרסק - והפרט המצמרר שחשף בחקירה

פרטים חדשים נחשפים בזמן שהטייס המחבל עובר חקירה מאומצת במפרץ לאחר ניסיון הפיגוע במטוס של חברת 'פליי דובאי' | היעד האמיתי של המחבל - והפרט המצמרר שחשף בחקירה (חדשות) 

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(צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

לפי דיווח של הכתב עמית סגל הערב (ראשון), המחבל העומאני ששימש כטייס משנה בחברת פליי דובאי תכנן להתרסק בנמל התעופה בן גוריון ולא בתל אביב כפי שדווח מוקדם יותר היום.

לפי הדיווח, המחבל הודה בחקירתו כי מטרתו הייתה נתב"ג, וכי זו הסיבה לכך שפגע בקברניט בזמן שהמטוס שהה בשמי ירדן, זמן קצר לפני שנכנס לשמי הארץ.

התוכנית שלו, כך לפי המתפרסם הערב, הייתה להתכונן לנחיתה רגילה בנתב"ג - ואז לבצע התרסקות דרמטית על הטרמינל בזמן שכבר לא ניתן היה ליירט את המטוס.

עוד חשפה הערב הכתבת מוריה אסרף כי המחבל הודה שלמעשה הצטרף לחברת פליי דובאי משום שהיא טסה לישראל, וכי מלכתחילה זו הייתה מטרתו בזמן שהצטרף לחברה.

"חיפשתי ובדקתי איזו חברה טסה לתל אביב ובגלל זה בחרתי בפליי דובאי. ניסיתי להתקבל לכל החברות. תכננתי את הפעולה עוד לפני שהתקבלתי לחברה", אמר המחבל בחקירה.

"תכנן להתרסק כבר ביולי"

עוד פורסם בחדשות 12 שאל-המאמי אמר בחקירתו כי באחת הפעמים שהוא הגיע לכאן בחודש יוני הוא הקדיש את שהותו לאיסוף מודיעין ולהתחקות אחר האנשים בנמל התעופה בן-גוריון.

לפי הדיווח, המחבל אסף פרטים ונערך לקראת הפיגוע שהוא תכנן לבצע בחודש יולי. הוא עלה כבר על טיסה עם ישראלים בחברת פליי-דובאי ותכנן לרסק את המטוס הזה בתוך שטח מדינת ישראל. בסופו של דבר, הוא לא עשה את זה כי היה מיודד והוא הכיר את אחד מאנשי הצוות שהיו על המטוס.

אל-המאמי החליט לדחות את הפעולה, עד שבסופו עלה על אותה טיסה בסוף החודש הקודם.

המחבל צפוי לעמוד בפני גזר דין מוות באיחוד האמירויות.

פליי דובאיפיגוע פליי דובאי

15 תגובות

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13
אני לא מבינה למה גזר דין המוות יהיה באימורויות ולא ביראל. גזר דין מוות השני בישראל אחרי אייכמן. נפלא
ריקי
מה זה משנה העיקר גזר דין מוות
שיר
12
נס שהחקירה באמירויות ולא בישראל. כאן היה מקבל בית מלון בחסות הבג''ץ.
יעקב
נכוןןןן
רבקה
11
חבל שפרסמו את זה. למה לתת רעיונות לנבלים.
נועה

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