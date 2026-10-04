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פחות מחודש לבחירות

סקר דרמטי: וינטר מתרסק מתחת לאחוז החסימה

סקר חדש: מפלגת עופר וינטר נופלת מתחת לאחוז החסימה, הרשימה המשותפת מתחזקת ל-8 מנדטים ו״ישר!״ של איזנקוט שומרת על ההובלה עם 23 מנדטים (בארץ)

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(צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

סקר כאן חדשות שהתפרסם הערב (ראשון), 23 ימים לפני הבחירות, מצביע על שינוי במפת המנדטים: מפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר יורדת לראשונה מזה שבועות מתחת לאחוז החסימה, בעוד הרשימה המשותפת מתחזקת ל-8 מנדטים, לאחר פרישתו של יו"ר בל"ד סאמי אבו שחאדה.

מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט נותרת הגדולה ביותר בסקר עם 23 מנדטים, בעוד מפלגת הליכוד בראשות שומרת על יציבות עם 21 מנדטים. "ביחד" בראשות נפתלי בנט חוזרת ל-12 מנדטים, לאחר שירדה במנדט בסקר הקודם, ואילו מפלגת "הדמוקרטים" בראשות יאיר גולן יורדת ל-8 מנדטים, לאחר שקיבלה 9 בסקר הקודם.

השינוי המשמעותי נרשם כאמור במפלגת "עמך ישראל" של עופר וינטר, שאינה עוברת הפעם את אחוז החסימה. במקביל, הרשימה המשותפת מתחזקת ומגיעה ל-8 מנדטים, לאחר פרישתו של אבו שחאדה בעקבות הדיון בפסילת מועמדותו והמלצת נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית לפרוש.

עוצמה יהודית מקבלת בסקר 8 מנדטים, בעוד "הציונות הדתית-זהות" בראשות בצלאל סמוטריץ' נותרת יציבה עם 6 מנדטים. איחוד המילואימניקים-הכלכלית בראשות יועז הנדל וירון זליכה עוברת את אחוז החסימה ונשארת עם 4 מנדטים.

רע"ם שומרת אף היא על יציבות עם 5 מנדטים, ובכך נותרת המפלגה שבלעדיה גוש השינוי אינו יכול להגיע לרוב של 61 מנדטים ולהקים קואליציה. לפי הסקר, מפת הגושים היא כדלהלן: גוש נתניהו 51, גוש איזנקוט 52, המפלגות הערביות 13, הנדל וזליכה 4.
בנימין נתניהוסקרגדי איזנקוטעופר וינטרבחירות 2026

12 תגובות

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12
העיקר זה לא להתפעל מהמספרים שמפרסמים ערב ערב בעיתונים ובאתרים. צריכים הרבה רחמי שמיים ואמונת חכמים, וכשיש אחדות וציות לגדולי הדור רואים סייעתא דשמיא בכל המערכה.
טרבלסי
11
חברים, המשחק הפעם הוא על כל הקופה ואי אפשר להישאר על הגדר או להתלבט. אם הגוש שלהם מגיע ל61 בלי החרדים, הסטטוס קוו יחטוף מכה שייקח שנים לתקן.
שטבון
10
עופר וינטר הוא לוחם דגול ואיש יקר מאוד, אבל המציאות הפוליטית אכזרית והסקרים מראים פעם אחר פעם שהוא לא עובר את אחוז החסימה. לזרוק עכשיו עשרות אלפי קולות של הימין לפח זה סיכון מדיני ובטחוני שאסור לנו לקחת.
אביאל

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