סקר דרמטי: וינטר מתרסק מתחת לאחוז החסימה

סקר כאן חדשות שהתפרסם הערב (ראשון), 23 ימים לפני הבחירות, מצביע על שינוי במפת המנדטים: מפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר יורדת לראשונה מזה שבועות מתחת לאחוז החסימה, בעוד הרשימה המשותפת מתחזקת ל-8 מנדטים, לאחר פרישתו של יו"ר בל"ד סאמי אבו שחאדה.

מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט נותרת הגדולה ביותר בסקר עם 23 מנדטים, בעוד מפלגת הליכוד בראשות בנימין נתניהו שומרת על יציבות עם 21 מנדטים. "ביחד" בראשות נפתלי בנט חוזרת ל-12 מנדטים, לאחר שירדה במנדט בסקר הקודם, ואילו מפלגת "הדמוקרטים" בראשות יאיר גולן יורדת ל-8 מנדטים, לאחר שקיבלה 9 בסקר הקודם.

השינוי המשמעותי נרשם כאמור במפלגת "עמך ישראל" של עופר וינטר, שאינה עוברת הפעם את אחוז החסימה. במקביל, הרשימה המשותפת מתחזקת ומגיעה ל-8 מנדטים, לאחר פרישתו של אבו שחאדה בעקבות הדיון בפסילת מועמדותו והמלצת נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית לפרוש.

עוצמה יהודית מקבלת בסקר 8 מנדטים, בעוד "הציונות הדתית-זהות" בראשות בצלאל סמוטריץ' נותרת יציבה עם 6 מנדטים. איחוד המילואימניקים-הכלכלית בראשות יועז הנדל וירון זליכה עוברת את אחוז החסימה ונשארת עם 4 מנדטים.

רע"ם שומרת אף היא על יציבות עם 5 מנדטים, ובכך נותרת המפלגה שבלעדיה גוש השינוי אינו יכול להגיע לרוב של 61 מנדטים ולהקים קואליציה. לפי הסקר, מפת הגושים היא כדלהלן: גוש נתניהו 51, גוש איזנקוט 52, המפלגות הערביות 13, הנדל וזליכה 4.