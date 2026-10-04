שמחה אמיתית: לכיכר השבת נודע כי הנגיד ר' שלמה יהודה רכניץ בחר לחגוג את הולדת נכדו בן לחתנו הרב שמואל דייוויד בדרך ייחודית - חלוקה של כ-10 מיליון ש"ח לאברכים.

הבשורה התקבלה כאשר בישיבת מיר הודיעו על 'תוספת חג' נוספת ל-7000 האברכים, שתחולק מיד לאחר חג הסוכות לרגל השמחה השרויה במעונו בהולדת נכדו.

עוד נודע כי הנגיד ביקש לחלק מלגה כפולה למאות האברכים בני עליה הלומדים ברשת הכוללים שלו בראשות הגאון רבי אשר אריאלי שליט"א בסניפים ירושלים, בית שמש ומודיעין עילית, ואף התקשר למספר ראשי ישיבות והודיע להם על סכומים גדולים שהוא מבקש לתת לרגל השמחה כדי להביא שמחת יו"ט לאלפי אברכים עמלי תורה דווקא בתקופה קשה זו.

יצויין כי ראש הישיבה הגר"ד לנדו הגיע במיוחד ללוס אנג'לס לפני כשנה להשתתף בשמחת החתונה של בת הרב רכניץ, ואיחל לו שיזכה לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות.