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ההמנון של הישיבות

"עוצו עצה ותופר": כשראש הישיבה המוכר הלהיב את צעירי צאן | תיעוד

ראש ישיבת 'ארחות תורה' הגאון רבי ברוך דב דיסקין פצח בשירה עוצמתית בהקפות שניות שהתקיימו אמש בישיבה, הבחורים לא נותרו אדישים וקיפצו יחד עם ראש הישיבה (עולם הישיבות)

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השירה אמש באורחות תורה
השירה אמש באורחות תורה| צילום: צילום: בקודש פנימה

בהקפות שניות שנערכו אמש (מוצאי שבת) בישיבת 'ארחות תורה', פצח ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב דיסקין בשירת'עוצו עצה ותופר' בהתלהבות רבה, כאשר הבחורים הרבנים מצטרפים אליו בריגוש ניכר.

השירה המרוממת, שהפכה בשנים האחרונות לסמל ההתמודדות של עולם התורה מול גזירות הגיוס, הדהדה בהיכל הישיבה ברגעים של חיזוק ואמונה.

הגרב"ד דיסקין מוכר גם בפעילותו הצדקנית הענפה. לפני מספר חודשים, בצעד נדיר, חשף את המצב הקשה של אלמנה חשובה העומדת להשיא את בתה היתומה בחוסר כל, כשהוא מתאר במילים נוקבות: "המצב כרגע קשה מאוד. הכנסות, כמעט שאין הכנסות. אין אפילו להוצאות ההכרחיות לחתונה".

פעילותו הרבה של ראש הישיבה כוללת גם ביקורים אצל תלמידיו ומעמדי חיזוק. בחג הפסח האחרון, הגיע למסירת שיעור חג בעיר אלעד, ולאחר מכן עלה לביקור מיוחד בבית תלמידו הגאון רבי אליהו קמינסקי, מזכיר 'ועד בני תורה', שם נערך מעמד של הקבלת פני רבו ושמחת החג.

מעמד הקבלת פני רבו לראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב דיסקין (צילום: בקודש פנימה)

שירת 'עוצו עצה ותופר' הפכה בשנים האחרונות לסמל המאבק של עולם התורה ונהפך להמנון של עולם הישיבות. גם האדמו"ר מסאטמר, במהלך ביקור שערך אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר מזקני רבני ברסלב, פצח בשירה זו תוך שהוא מתבטא בכאב על ניסיונות להגיע לפשרות בנושא גיוס בני הישיבות.
הקפות שניותאורחות תורההרב ברוך דב דיסקיןישיבת אורחות תורההקפות שניתעוצו עצה ותופרהרב ברוך דב דיסקין

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