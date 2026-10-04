בהקפות שניות שנערכו אמש (מוצאי שבת) בישיבת 'ארחות תורה', פצח ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב דיסקין בשירת'עוצו עצה ותופר' בהתלהבות רבה, כאשר הבחורים הרבנים מצטרפים אליו בריגוש ניכר.

השירה המרוממת, שהפכה בשנים האחרונות לסמל ההתמודדות של עולם התורה מול גזירות הגיוס, הדהדה בהיכל הישיבה ברגעים של חיזוק ואמונה.

הגרב"ד דיסקין מוכר גם בפעילותו הצדקנית הענפה. לפני מספר חודשים, בצעד נדיר, חשף את המצב הקשה של אלמנה חשובה העומדת להשיא את בתה היתומה בחוסר כל, כשהוא מתאר במילים נוקבות: "המצב כרגע קשה מאוד. הכנסות, כמעט שאין הכנסות. אין אפילו להוצאות ההכרחיות לחתונה".

פעילותו הרבה של ראש הישיבה כוללת גם ביקורים אצל תלמידיו ומעמדי חיזוק. בחג הפסח האחרון, הגיע למסירת שיעור חג בעיר אלעד, ולאחר מכן עלה לביקור מיוחד בבית תלמידו הגאון רבי אליהו קמינסקי, מזכיר 'ועד בני תורה', שם נערך מעמד של הקבלת פני רבו ושמחת החג.