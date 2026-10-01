תורת חיים: ליל הושענה רבה באחוות תורה

שנה לאירוע הלב; הגאון רבי צבי רוטברג נצפה בנטילת לולב בהיכל ישיבתו חיים רוזנבוים | 28.09.26

לצד התוכן התורני המעמיק, יהנו הלומדים מתקציב מיוחד שהוקצה לטובת כיבוד עשיר ומחזק, עבור ההמונים הבוחרים להישאר ולשקוד על התורה לאורך הלילה כולו, עד לתפילת הנץ החמה כותיקין.

הרב יצחק קוסובסקי-שחור, מנהל הקהילות ומרכז ראש הקהל, מסר: ״לאורך השנה כולה מחלקת התוכן שלנו פועלת ללא לאות כדי להנגיש ולהפיק חומרי לימוד מעשירים ומרתקים, תוך דגש מיוחד על סוגיות אקטואליות הנוגעות לחיי מעשה. אנו עושים זאת עבור חברי הקהילות הרבים המבקשים לשלב תורת חיים הלכה למעשה בכל צעד ושעל".

"השנה בחרנו לעסוק בלימוד מעמיק של הלכות מכירת העליות לתורה בבתי הכנסת. כי בית הכנסת אינו עוד מבנה, אלא הלב הפועם של הקהילה כולה", מוסיף הרב קוסובסקי-שחור, "השאלות שעל הפרק בדף הלימוד הן בדיוק השאלות של קהילה חיה ונושמת: של הגבאי המסור החרד לקופת בית הכנסת, של המתפלל הוותיק הנושא עיניו למסורת, ושל האברך הצעיר שזה עתה קבע את מקומו בשכונה".