 דלג לתוכן הראשי

תורת חיים: ליל הושענה רבה באחוות תורה

קהילות רבות בתנועת אחוות תורה, הפרוסות בכל רחבי הארץ מחריש ועד נתיבות, יקדישו את הלילה ליל הושענה רבה, ללימוד בצוותא של סוגיה אקטואלית ומרתקת.

נש
מקודם |
סדרי לימוד בכנס "ירחי כלה" של אחוות תורה. (צילום: נחומי)

לצד התוכן התורני המעמיק, יהנו הלומדים מתקציב מיוחד שהוקצה לטובת כיבוד עשיר ומחזק, עבור ההמונים הבוחרים להישאר ולשקוד על התורה לאורך הלילה כולו, עד לתפילת הנץ החמה כותיקין.

הרב יצחק קוסובסקי-שחור, מנהל הקהילות ומרכז ראש הקהל, מסר: ״לאורך השנה כולה מחלקת התוכן שלנו פועלת ללא לאות כדי להנגיש ולהפיק חומרי לימוד מעשירים ומרתקים, תוך דגש מיוחד על סוגיות אקטואליות הנוגעות לחיי מעשה. אנו עושים זאת עבור חברי הקהילות הרבים המבקשים לשלב תורת חיים הלכה למעשה בכל צעד ושעל".

"השנה בחרנו לעסוק בלימוד מעמיק של הלכות מכירת העליות לתורה בבתי הכנסת. כי בית הכנסת אינו עוד מבנה, אלא הלב הפועם של הקהילה כולה", מוסיף הרב קוסובסקי-שחור, "השאלות שעל הפרק בדף הלימוד הן בדיוק השאלות של קהילה חיה ונושמת: של הגבאי המסור החרד לקופת בית הכנסת, של המתפלל הוותיק הנושא עיניו למסורת, ושל האברך הצעיר שזה עתה קבע את מקומו בשכונה".

חומר הלימוד שיחולק הערב (צילום: באדיבות המצלם)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בעולם הישיבות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר