לוקחים אחריות על החיים: ביקור מרתק בישיבת המתיבתא

הבחורים של המתיבתא לא רק צופים על העולם הזה מלמעלה, הם מתכוננים לרדת אליו, להשתלב בו. - צילום: יח"צ 10 10 0:00 / 1:02 הבחורים של המתיבתא לא רק צופים על העולם הזה מלמעלה, הם מתכוננים לרדת אליו, להשתלב בו. ( צילום: יח"צ )

סוף זמן אלול, רוח הרים קרירה נושבת במרפסת הקמפוס החדש של "המתיבתא – תורה ודעת" במושב בית מאיר. מולנו נפרש נוף עוצר נשימה: הרי ירושלים היורדים בתלילות אל השפלה, כשבאופק נפרש כל גוש דן. על המרפסת הזו, בין סדר אחה"צ לסדר ערב, אפשר למצוא אותם. כ-50 בחורים שמרכיבים פסיפס מרתק של החברה החרדית העכשווית: חלקם הגיעו לכאן מהיכלי הישיבות הקטנות הקלאסיות והשמרניות ביותר, ואחרים צמחו בישיבות התיכוניות החרדיות. כאן, מול הנוף שמשקיף על ה"עולם בחוץ", הם עוברים את אחד מתהליכי העיצוב המרתקים ביותר בעולם התורה.

"בימים הראשונים, המעבר לכאן הוא הלם," מספר א', בחור עדין תואר בשיעור ב' שהגיע מישיבה קטנה קלאסית בירושלים. "אתה קם בבוקר לסדרת שיעורים במחשבה ובהשקפה, מעמיק בסוגיה במסכת סוכה עד הצהריים, ואז, במקום לנוח, אתה נוחת אל תוך עולם של משוואות וקוד במסגרת התואר הראשון של האוניברסיטה הפתוחה. העומס הלימודי והמנטלי הוא אדיר. אנחנו משלבים פה איכות תורנית ללא פשרות עם לימודי מקצוע ברמה הכי גבוהה שיש. לפעמים התחושה היא שפשוט אין לך זמן לעצמך". הישיבה, שסוללת דרך של מצוינות בקודש לצד מצוינות בחול, מודעת היטב לסיר הלחץ הזה. הפתרון שניכר בשטח לא מגיע בדמות הנחות ברמה הלימודית, אלא ביצירת מעטפת חברתית הדוקה. 50 הבחורים בישיבה אינם רק תלמידים; הם משפחה. ההווי המשפחתי הזה מורגש בכל פינה – החל מהשיחות הערות בחדר האוכל, דרך השיחות האישיות, ועד למסעות המיוחדים ופעילויות ההווי שהצוות יוזם כדי לתת לבחורים אוויר לנשימה.

50 הבחורים בישיבה אינם רק תלמידים; הם משפחה ( צילום: יח"צ )

"אתה קם בבוקר לסדרת שיעורים במחשבה ובהשקפה, מעמיק בסוגיה במסכת סוכה עד הצהריים, ואז, במקום לנוח, אתה נוחת אל תוך עולם של משוואות וקוד" ( צילום: יח"צ )

"הרגעים הללו מפרקים את הלחץ," מסביר י', חברו לספסל הלימודים, שהגיע מרקע של ישיבה תיכונית. "פתאום אתה מגלה שכולם – גם מי ששולט בחומר האקדמי וגם מי ששולט בגמרא – מתמודדים עם אותם קשיים בדיוק. אנחנו מחזיקים אחד את השני." התחושה היא שהבחורים כאן לוקחים אחריות על החיים שלהם מקצה לקצה, אין להם רגע דל כדי לבזבז אותו בפנימיה או בחוץ.

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אבל העומס הלימודי הוא רק חלק מהאתגר. מרבית הבחורים כאן נושאים עימם מטען נוסף – הידיעה שעם סיום פרק הלימודים הם עתידים להתגייס ליחידות המודיעין של צה"ל. ההחלטה הזו מביאה עמה התמודדות כפולה. מצד אחד, קושי סביבתי וביקורת לא מבוטלת מבית ומבחוץ. מצד שני, חשש טבעי ועמוק מפני הלא-נודע, מחוסר ההיכרות עם העולם הצבאי, והשאלה האם יצליחו לשמור על זהותם הרוחנית והישיבתית גם בתוך הקריה או בבסיסי המודיעין. המטרה היא לצאת לשירות הצבאי מתוך בגרות וזהות תורנית מגובשת.

התשובה של "המתיבתא" לחששות הללו לא נמצאת בסיסמאות, אלא בהעמקת השורשים ובהענקת עמוד שדרה רוחני יציב.

עוגן מרכזי בבניין הזה הוא דמותו של ראש הישיבה, הגר"ד לייבל. "כשראש הישיבה מוסר שיעור, זו חוויה שקשה לתאר במילים," אומר אחד הבחורים בעיניים נוצצות. "יש לו שיטת לימוד שממש מפרקת את הפשט של הסוגיה בצורה שמעוררת השתאות. פתאום כל קושיה בראשונים מקבלת פשר, והכל מתיישב בצורה הגיונית ובהירה. וזה לא רק בגמרא – שיעורי החומש המיוחדים שלו נותנים לנו משקפיים אחרים לגמרי להסתכל על החיים".

התחושה היא שהבחורים כאן לוקחים אחריות על החיים שלהם מקצה לקצה, אין להם רגע דל כדי לבזבז אותו בפנימיה או בחוץ. ( צילום: יח"צ )

עוגן מרכזי בבניין הזה הוא דמותו של ראש הישיבה, הגר"ד לייבל ( צילום: יח"צ )

אך הקסם האמיתי, זה שהופך את הישיבה לחלום של כל בחור חושב, מתרחש בסדרי הערב, המוקדשים ל"לימודי דעת" – תנ"ך, מחשבת ישראל והשקפה. "למצוא בעולם הישיבות רבנים שמבינים כל כך לעומק בעולם המחשבה וההשקפה זה נדיר," מסביר תלמיד הקיבוץ. "לשבת בערב ולשמוע שיעורים מהרב צבי וינטר, הרב גיא אלאלוף או הרב אוריה ענבל – אלו רגעים שאתה מבין למה אתה כאן. הם לא נותנים לנו תשובות אינסטנט לשאלות על הצבא או על העולם האקדמי. הם נותנים לנו כלים לחשוב, עומק אמוני, וחיבור אמיתי לפנימיות של התורה. להיות בקרבה לאנשים כאלה זה פשוט זכות."

על המרפסת בבית מאיר, השמש מתחילה לשקוע והאורות של מישור החוף נדלקים בזה אחר זה. הבחורים של המתיבתא לא רק צופים על העולם הזה מלמעלה, הם מתכוננים לרדת אליו, להשתלב בו. הם לא מחפשים חומות כדי להסתתר מהמציאות; הם בונים את החומות הללו בתוך ליבם. כשיגיע הרגע לרדת מן ההר ולהיכנס אל בסיסי צה"ל ואל תעשיית ההייטק, הם יעשו זאת כחלוצים המצוידים בשכל חריף, באחוות רעים, ובתודעה רוחנית איתנה שנוצקה בבית ישיבתי שאין שני לו.

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