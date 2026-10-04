צבא ארצות הברית השלים את פינויים של כל מפציצי ה-B1 שהוצבו בבסיס האוויר פיירפורד בבריטניה והחזירם לשטח אמריקה, כך לפי מספר דיווחים בארה"ב.

משרד ההגנה האמריקני אישר את הפרטים ומסר כי "בעוד ששיקולי ביטחון מבצעי מנעו מאיתנו לאשר את תנועת הנכסים והכוחות שלנו בזמן אמת, אנו יכולים כעת לאשר כי כל המפציצים האמריקאים שהוצבו בבסיס 'פיירפורד' הועברו בחזרה לבסיסי האם שלהם בארצות הברית".

ההחלטה התקבלה בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל בדבר מזימה בגיבוי איראני לפגוע בבסיס. הבהילות הייתה כה גבוהה עד שחלק מצוותי האוויר המריאו עוד בטרם הושלמה היערכותם של מטוסי התדלוק האווירי. לפחות שלושה מפציצים נחתו בדרום דקוטה.

הערכות מודיעיניות של גורמי ביטחון במערב מצביעות על מעורבות של משמרות המהפכה ועל אפשרות לניסיון תקיפה באמצעות רחפנים. הבסיס הבריטי שימש עד כה מוקד מרכזי ליציאת גיחות תקיפה, והוצבו בו למעלה מעשרה מפציצים מסוג זה.

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במסגרת החקירה נעצרו בשבוע שעבר שישה חשודים בבריטניה. ראש הממשלה הבריטי אנדי ברנהאם ציין כי קיימות אינדיקציות חזקות למעורבות איראנית. איראן מצידה הכחישה כל קשר לאירועים.

באתר חיל האוויר האמריקני מצוין כי המטוס "נושא את המטען הקונבנציונלי הגדול ביותר של חימוש מונחה ולא-מונחה במלאי חיל האוויר, המפציץ הרב-משימתי B-1 הוא עמוד השדרה של כוח המפציצים ארוכי-הטווח של ארצות הברית". בפנטגון הבהירו כי המטוסים נותרים בכשירות מלאה לביצוע תקיפות ברחבי העולם ישירות מבסיסיהם בארצות הברית.