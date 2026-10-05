 דלג לתוכן הראשי
צפו בגלריה

וְנִהְיֶה מֻקָּפִים מִתּוֹרָה וּמִצְוֹת | תיעוד מרומם מימי החג בצל זקן אדמו"רי בית רוז'ין

צפו בתיעוד נעלה מימי חג הסוכות, הושענא רבה והקפות שניות במוצאי שמחת תורה בצל קודשו של זקן אדמו"רי בית רוז'ין, האדמו"ר מקופיטשניץ, בהיכל בית מדרשו במרכז החסידות בירושלים (חסידים)

מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
האדמו"ר מקופיטשניץ בטיש חוה"מ סוכות
האדמו"ר מקופיטשניץ בטיש חוה"מ סוכות| צילום: צילום: באדיבות המצלם
האדמו"ר מקופיטשניץ בטיש חוה"מ סוכות (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מקופיטשניץ בטיש חוה"מ סוכות (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מקופיטשניץ בטיש חוה"מ סוכות (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מקופיטשניץ בטיש חוה"מ סוכות (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מקופיטשניץ בטיש חוה"מ סוכות (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מקופיטשניץ בטיש חוה"מ סוכות (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מקופיטשניץ בטיש חוה"מ סוכות (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מקופיטשניץ בטיש חוה"מ סוכות (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מקופיטשניץ בטיש חוה"מ סוכות (צילום: באדיבות המצלם)
הושענא רבה אצל האדמו"ר מקופיטשניץ (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה אצל האדמו"ר מקופיטשניץ (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה אצל האדמו"ר מקופיטשניץ (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה אצל האדמו"ר מקופיטשניץ (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה אצל האדמו"ר מקופיטשניץ (צילום: שוקי לרר)
הושענא רבה אצל האדמו"ר מקופיטשניץ (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות אצל האדמו"ר מקופיטשניץ (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות אצל האדמו"ר מקופיטשניץ (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות אצל האדמו"ר מקופיטשניץ (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות אצל האדמו"ר מקופיטשניץ (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות אצל האדמו"ר מקופיטשניץ (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות אצל האדמו"ר מקופיטשניץ (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות אצל האדמו"ר מקופיטשניץ (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות אצל האדמו"ר מקופיטשניץ (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות אצל האדמו"ר מקופיטשניץ (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות אצל האדמו"ר מקופיטשניץ (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות אצל האדמו"ר מקופיטשניץ (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות אצל האדמו"ר מקופיטשניץ (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות אצל האדמו"ר מקופיטשניץ (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות אצל האדמו"ר מקופיטשניץ (צילום: שוקי לרר)
הקפות שניות אצל האדמו"ר מקופיטשניץ (צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

חול המועד סוכותהקפות שניותהושענא רבההאדמו"ר מקופישניץ

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

שוחחו בענייני השעה

|

זַכָּאָה חוּלְקֵיהוֹן דְיִשְׂרָאֵל

||
3

בשעות לא שעות

||
1

אַשְׁרֵי זִקְנוּתֵנוּ

|

לאחר ימי החולשה

||
3

חיזוק לעמלי התורה

||
1

בהקפות שניות

||
11

הרבי קם לריקוד נלהב

||
7

הסגולה למוצ"ש

||
1

סיפור למוצאי שבת

|

תיעוד מרהיב

||
5

בִזְכוּת צֵאתִי מִבֵּיתִי הַחוּצָה

||
2

כי טוב סחרה

||
1

תיעוד ענק ומרומם

|

בתוככי ירושלים

||
1

תיעוד ענק ומרהיב

|
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר