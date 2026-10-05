הגאון רבי אליהו דב וכטפויגל. ( צילום: ארכיון )

לקיים בנו חכמי ישראל: דאגה עמוקה אופפת את עולם התורה בארה"ב ובארץ ישראל עם הידיעה על מצבו בריאותו של אחד מגדולי מנהיגי היהדות החרדית באמריקה, ראש ישיבת 'זכרון משה' בסאות' פולסברג שבניו יורק, הגאון רבי אליהו דב (אלה בער) וכטפויגל.