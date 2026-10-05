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לקיים בנו חכמי ישראל

קרעו שערי שמים; ראש הישיבה הנערץ מניו יורק פונה במהלך החג לבית החולים

העתירו בתפילות; הגאון רבי אליהו דב וכטפויגל, מגדולי מנהיגי היהדות החרדית בארה"ב וראש ישיבת 'זכרון משה' התמוטט בעיצומן של ההקפות ופונה לבית החולים | הציבור נקרא לקרוע שערי שמים לרפואתו השלימה של הגאון רבי אליהו דב בן חוה אסתר (חרדים)

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הגאון רבי אליהו דב וכטפויגל. (צילום: ארכיון)

לקיים בנו חכמי ישראל: דאגה עמוקה אופפת את עולם התורה בארה"ב ובארץ ישראל עם הידיעה על מצבו בריאותו של אחד מגדולי מנהיגי היהדות החרדית באמריקה, ראש ישיבת 'זכרון משה' בסאות' פולסברג שבניו יורק, הגאון רבי אליהו דב (אלה בער) וכטפויגל.

הגאון רבי אליהו דב, מגדולי ראשי הישיבות בארה"ב, חש ברע באמצע ההקפות ביום חג שמחת תורה. בעקבות כך, הוא פונה בדחיפות לבית החולים לקבלת טיפול רפואי כשתלמידיו הרבים עוקבים בדאגה אחר מצבו.

ברחבי ריכוזי התורה בארץ ובעולם נקראים בני הישיבות, תלמידיו וכלל בית ישראל, להרבות בתפילה ולעורר רחמי שמים מרובים לרפואתו השלימה והמהירה של הגאון רבי אליהו דב בן חוה אסתר, בתוך שאר חולי עמו ישראל.

והן ק-ל כביר לא ימאס תפילת רבים
ניו יורקשמחת תורהאישפוזרבי אליהו דב וכטפויגלישיבת זכרון משה

1 תגובות

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רפואה שלימה בקרוב ממש בתוך שאר חולי ישראל
שמחה ק.

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