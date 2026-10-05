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"עם ישראל חי"

בלב טהראן: התיעוד המרגש מההקפות השניות בבית הכנסת יוסף אבאד | צפו

הגחלת שלא כבתה: מעגלי ריקודים ושירת הקפות סוערת בבית הכנסת המרכזי של איראן | תיעוד מרהיב ממוצאי שמחת תורה בבירה האיראנית (בעולם)

ינ
יוסי נכטיגל
כיכר השבת |
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במוצאי שמחת תורה, בלב עיר הבירה האיראנית, הדים של שמחה יהודית עתיקה הרעידו את כותלי בית הכנסת המרכזי "יוסף אבאד".

תיעודים מרגשים ויוצאי דופן שהגיעו מתוככי הקהילה מציגים מאות מבני הקהילה היהודית בטהראן נקהלו בהמוניהם, זקנים לצד צעירים, כשהם רוקדים בשרשרת אנושית חמה ומחבקים בחרדת קודש ובשמחה פורצת גבולות את ספרי התורה.

במרכז המעגלים עמד רבה של איראן, הרב יוסף גראמי, שמוביל בשנים האחרונות את חיי הרוח והקהילה במדינה.

בקול נרגש ובאנרגיות סוחפות הוביל הרב גראמי את שירת ההקפות, כשהוא מניף את ספר התורה אל על ומלהיב את הציבור.

עבור רבים מהצופים בתיעודים הללו ברחבי העולם, המראות מטהראן הם הרבה מעבר לעוד חגיגת חג. הם תזכורת מפעימה לכך שלתורה ולשמחה היהודית אין גבולות גיאוגרפיים, ולכך שלמרות כל האתגרים והמורכבויות, ניגון הנשמה היהודית בלב איראן ממשיך לנגן בעוז, בגאון וברוממות רוח.
שמחת תורהטהראןיהדות איראןהרב יוסף גראמי

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