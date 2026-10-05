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"ההחלטה התקבלה"

"נפתיע וננצח": מפלגת 'הציבור החרדי' תרוץ עד הסוף – למרות הסקרים

יו"ר המפלגה מוטי לייטנר מבהיר כי למרות הסקרים הלא מחמיאים אין בכוונתם לפרוש והם ירוצו עד לקלפי: "לא נשרוף קולות לגוש הימין, עשרות אלפים יצביעו" (פוליטי)

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מוטי לייטנר בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

יו"ר מפלגת 'הציבור החרדי', מוטי לייטנר, הודיע כי התקבלה ההחלטה הסופית במפלגתו והם ירוצו עד לתום מערכת הבחירות – זאת על אף שבכל הסקרים האחרונים המפלגה ממוקמת הרחק מתחת לאחוז החסימה.

לדברי לייטנר: "ההחלטה התקבלה. אנחנו מסתערים. לא נשרוף קולות לגוש הימין. ההיפך – עשרות אלפי חרדים שלא מתכוונים לצאת ולהצביע לעסקנים ישנים ומנותקים, ישימו בקלפי 'זך'". בסיום דבריו סיכם בביטחון: "רצים עד הסוף, נפתיע ובעזרת השם ננצח".

כזכור, בריאיון מיוחד שקיימה באולפן 'כיכר השבת' בערב החג, התחייבה ד"ר יפה כי המפלגה תפעל באחריות במידה ותראה כי אין לה סיכוי ריאלי לעבור את אחוז החסימה.

"אני חושבת שאנחנו פועלים באחריות", אמרה אז ד"ר יפה באולפן 'כיכר השבת'. "אם כמה ימים לפני הבחירות הסקרים יראו שאנחנו באמת רחוקים באופן שאי אפשר גם להכניס בפקטור סטטיסטי את כל האנשים האלה שלא אומרים שהם יצביעו ובעצם יצביעו – אני חושבת שנפעל באחריות".
הציבור החרדימוטי לייטנרנחומי יפהבחירות 2026

19 תגובות

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18
בחור שחי בסרט וממומן ע"י השמאל לשרוף קולות מהימין ולהעלות לשלטון את גולן ליברמן והערבים.
ממסדרונות הכנסת
17
מוטי חבל עליך אצה שורף קולות
יוסף חיים
16
מה אתם שונים ממפלגות חרדיות אחרות מי שלומד ילמד ומי שלא יתגייס כולם אותו דבר אין חדש. הפלגה היחידה שתשמור על הציבור החרדי זה צבע שחור גם מי שלא לומד והוא חרדי אין לו מה לחפש במקום מקולקל כמה שמכינים יש הרבה פירצות והם לא רוצים להפוך את צה''ל לחרדים
חוי

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