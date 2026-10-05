יו"ר מפלגת 'הציבור החרדי', מוטי לייטנר, הודיע כי התקבלה ההחלטה הסופית במפלגתו והם ירוצו עד לתום מערכת הבחירות – זאת על אף שבכל הסקרים האחרונים המפלגה ממוקמת הרחק מתחת לאחוז החסימה.

לדברי לייטנר: "ההחלטה התקבלה. אנחנו מסתערים. לא נשרוף קולות לגוש הימין. ההיפך – עשרות אלפי חרדים שלא מתכוונים לצאת ולהצביע לעסקנים ישנים ומנותקים, ישימו בקלפי 'זך'". בסיום דבריו סיכם בביטחון: "רצים עד הסוף, נפתיע ובעזרת השם ננצח".

כזכור, בריאיון מיוחד שקיימה באולפן 'כיכר השבת' בערב החג, התחייבה ד"ר יפה כי המפלגה תפעל באחריות במידה ותראה כי אין לה סיכוי ריאלי לעבור את אחוז החסימה.

"אני חושבת שאנחנו פועלים באחריות", אמרה אז ד"ר יפה באולפן 'כיכר השבת'. "אם כמה ימים לפני הבחירות הסקרים יראו שאנחנו באמת רחוקים באופן שאי אפשר גם להכניס בפקטור סטטיסטי את כל האנשים האלה שלא אומרים שהם יצביעו ובעצם יצביעו – אני חושבת שנפעל באחריות".