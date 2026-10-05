על פי דיווח שפורסם היום (שני) באתר החדשות האמירותי "אירם ניוז", ארצות הברית העניקה לישראל חופש פעולה נגד מיליציות פרו-איראניות בשטח עיראק, והסירה את המגבלות המבצעיות שחלו עד כה על חיל האוויר הישראלי באזור.

מקורות מערביים מסרו על פי מה שצוטט בדיווח, כי במסגרת ההבנות בין המדינות, הממשל בוושינגטון עודכן מראש על תוכניותיה של ישראל לסכל את ניסיונות ההתבססות של אותן מיליציות במרחב.

במקביל לאישור הפעולה, וושינגטון התחייבה לעבות את מערכות ההגנה שלה במזרח התיכון. צעד זה נועד להגן על הכוחות והאינטרסים האמריקניים מפני הסלמה אפשרית ופעולות תגמול מצד המיליציות, שעשויות להגיע בתגובה לתקיפות ישראליות.

ההתפתחויות הללו מתרחשות על רקע שינוי דרמטי בנוכחות האמריקנית בעיראק. ב-30 בספטמבר השלים פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית את הפינוי המסודר של כוחות וציוד אמריקאיים מבסיס האוויר בארביל שבעיראק, וסימן בכך את סיום משימת "מבצע נחישות טבועה" במדינה. המהלך מסמן את סיום הנוכחות האמריקנית הצבאית בעיראק לאחר יותר מ-20 שנה מאז הפלישה ב-2003.

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כוח שמנה כ-2,500 חיילים אמריקאים עסק בשנים האחרונות בייעוץ ובאימון כוחות הביטחון המקומיים. עזיבה זו מסמנת את סיומה של נוכחות אמריקנית רצופה בעיראק, שהחלה עם הפלת משטר סדאם חוסיין. כוח המשימה המשותף המשולב נותר פעיל ומפעיל כעת את מפקדתו מירדן, בעוד כוחות ארה"ב ממשיכים במשימת המאבק בדאעש בסוריה.