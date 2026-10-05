על פי דיווח שפורסם היום (שני) באתר החדשות האמירותי "אירם ניוז", ארצות הברית העניקה לישראל חופש פעולה נגד מיליציות פרו-איראניות בשטח עיראק, והסירה את המגבלות המבצעיות שחלו עד כה על חיל האוויר הישראלי באזור.
מקורות מערביים מסרו על פי מה שצוטט בדיווח, כי במסגרת ההבנות בין המדינות, הממשל בוושינגטון עודכן מראש על תוכניותיה של ישראל לסכל את ניסיונות ההתבססות של אותן מיליציות במרחב.
במקביל לאישור הפעולה, וושינגטון התחייבה לעבות את מערכות ההגנה שלה במזרח התיכון. צעד זה נועד להגן על הכוחות והאינטרסים האמריקניים מפני הסלמה אפשרית ופעולות תגמול מצד המיליציות, שעשויות להגיע בתגובה לתקיפות ישראליות.
ההתפתחויות הללו מתרחשות על רקע שינוי דרמטי בנוכחות האמריקנית בעיראק. ב-30 בספטמבר השלים פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית את הפינוי המסודר של כוחות וציוד אמריקאיים מבסיס האוויר בארביל שבעיראק, וסימן בכך את סיום משימת "מבצע נחישות טבועה" במדינה. המהלך מסמן את סיום הנוכחות האמריקנית הצבאית בעיראק לאחר יותר מ-20 שנה מאז הפלישה ב-2003.
כוח שמנה כ-2,500 חיילים אמריקאים עסק בשנים האחרונות בייעוץ ובאימון כוחות הביטחון המקומיים. עזיבה זו מסמנת את סיומה של נוכחות אמריקנית רצופה בעיראק, שהחלה עם הפלת משטר סדאם חוסיין. כוח המשימה המשותף המשולב נותר פעיל ומפעיל כעת את מפקדתו מירדן, בעוד כוחות ארה"ב ממשיכים במשימת המאבק בדאעש בסוריה.
בתוך כך, הזירה הפנים-עיראקית מושפעת ישירות מהמהלכים: ממשלת בגדד הודיעה על דחיית היעד לפירוק המיליציות החמושות מ-30 בספטמבר ל-30 ביוני בשנה הבאה. המיליציות השיעיות ובראשן "כתאיב חיזבאללה" ו"תנועת א-נוג'באא" מסרבות בתוקף להתפרק, בזמן שארגון הגג "אל-חשד אש-שעבי" ממשיך לפעול כזרוע ביצועית של כוח קודס האיראני.
התוצאה בשטח מייצרת את השלמת "הסהר השיעי" – רצף טריטוריאלי שדרכו משונעים אמצעי לחימה, טכנולוגיה צבאית ולוחמים מאיראן דרך עיראק אל סוריה ולבנון. בעוד שבציר האיראני ממהרים לחגוג את נסיגת הכוחות האמריקניים כניצחון, מומחים לאזור מזהירים כי המיליציות צפויות לנצל את החלל שנוצר ואת המומנטום כדי להעמיק את אחיזתן ולהרחיב את השפעתן במדינה.