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מלחמה בחות'ים

הפתעה אדירה במצר: סעודיה כבשה בחזרה את השטח האסטרטגי

כוחות תימניים נתמכי סעודיה והאמירויות השתלטו בחזרה על מצר בבל מנדב, במהלך דרמטי המסמן תפנית במלחמה מול החות'ים | 324 מטרות חות'יות הושמדו במבצע 'שחר תימן' | הדגל הדרומי הונף מעל המצר (בעולם)

כה
כיכר השבת
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אש בסעודיה: החות'ים תקפו ערים ומתקני אנרגיה - 73 נפצעו (צילום: רשתות חברתיות )

כוחות צבא תימניים השתלטו הבוקר (שני) מחדש על מצר בבל מנדב האסטרטגי ועל מחוז דובאב, לאחר מתקפה צבאית נרחבת שהושקה נגד . המהלך מסמן שינוי דרמטי בשליטה על אחד מנתיבי השיט החשובים בעולם, שדרכו עוברת כ-12% מהסחר העולמי.

המבצע, המכונה 'שחר תימן', בוצע בשיתוף פעולה בין בריגדות הענקים הדרומיות וכוחות מגן המולדת - יחידות הנתמכות על ידי איחוד האמירויות וערב הסעודית. למערכה הצטרפו גם יחידות התנגדות של ת'האמה ולוחמים משבטי אל-סוביחי, במסגרת קואליציה רחבה שפעלה בתיאום מלא.

על פי הנתונים שפורסמו, הקואליציה השמידה במהלך המבצע לא פחות מ-324 מטרות בעלות ערך רב של המיליציה החות'ית. הפיקוד הצבאי הודיע כי הוא מספק כיסוי אווירי רצוף 24 שעות ביממה למצר, במטרה למנוע ניסיונות של החות'ים להשיב את השליטה באזור.

"אנו מספקים הגנה אווירית למצר בבל מנדב, והטיפול במטרות ניידות נמשך. תמיכה אווירית לגבוי הכוחות המזוינים של תימן על הקרקע נמשכת ביממה האחרונה", נמסר מהפיקוד הצבאי.

עם השלמת השתלטות הכוחות על האזור, הונף דגל דרום תימן מעל מצר בבל מנדב - מהלך סמלי המסמן את השבת השליטה לידי הכוחות הנתמכים על ידי הקואליציה הערבית. הכוחות דיווחו גם על השתלטות על שדה התעופה המקומי באזור דובאב וחסימת צירים חשובים בסביבה.

המערכה מתרחשת על רקע התלקחות מחודשת של המלחמה האזרחית בתימן, לאחר תקופה של רגיעה יחסית. בשבועות האחרונים דווח על מאות הרוגים ועשרות אלפי עקורים בעקבות חידוש הלחימה, כאשר החות'ים הנתמכים על ידי איראן מנסים לשמר את אחיזתם באזורים אסטרטגיים.

השליטה במצר בבל מנדב נחשבת קריטית מבחינה כלכלית ואסטרטגית, שכן המצר מהווה נקודת מעבר מרכזית לספינות המפליגות בין הים האדום לאוקיינוס ההודי. איבוד השליטה על המצר עלול לפגוע קשות ביכולת החות'ים לאיים על נתיבי השיט הבינלאומיים ולהפעיל לחץ על מדינות האזור.
חות'יםערב הסעודיתבאב אל מנדב
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