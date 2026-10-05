המשבר הדיפלומטי בין ירושלים ללונדון מגיע לנקודת רתיחה. על פי מסר שהעבירו גורמים בריטים לישראל, שפרטיו הגיעו הערב (שני) לידי ynet, בריטניה מתכוונת לגרש 27 דיפלומטים ישראלים מהשגרירות בלונדון, אם ישראל לא תחזור בה מהחלטתה לסגור את הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים.

ההידרדרות ביחסים הגיעה לשיא בחודש שעבר, בעקבות החלטת בריטניה להטיל סנקציות כלכליות על התנחלויות ביהודה ושומרון. בתגובה, שר החוץ גדעון סער הכריז על שורת צעדי ענישה, שהמרכזי בהם הוא סגירת הקונסוליה במזרח ירושלים, אשר משרתת את האוכלוסייה הפלסטינית ומעסיקה 27 דיפלומטים בריטים. ההחלטה צפויה להיכנס לתוקף ביום חמישי הקרוב; במקביל, עשרות עובדים מקומיים כבר פוטרו, והצוות הבריטי נערך לעזיבה.

לצד סגירת הקונסוליה, כללה תגובתו של סער צעדים נוספים: הרחקת נציגים בריטים ממרכז הסיוע הבינלאומי לעזה הפועל בקריית גת, הפסקת פעילות ההכשרה הבריטית לכוחות הרשות הפלסטינית באיו"ש, ואיסור כניסה לישראל על 12 נבחרי ציבור ואזרחים בריטים המעורבים בפעילות אנטישמית, אנטי-ישראלית או שוללים את קיומה של מדינת ישראל.

גורמים המעורים בפרטים ציינו כי הבריטים הופתעו מעוצמת התגובה הישראלית וזעמו במיוחד על לוח הזמנים הקצר – התרעה של 30 יום בלבד לעזיבת הדיפלומטים. לשם השוואה, ציינו הגורמים, אפילו רוסיה העניקה לבריטניה ארבעה חודשים כדי לסגור את הקונסוליה בסנט פטרסבורג בתגובה לפרשת ריגול.

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תחילה נמנעו הבריטים מהצהרות פומביות על אופן התגובה, בתקווה למצות מגעים שקטים מאחורי הקלעים שישכנעו את ישראל לסגת מהחלטתה. משאלו לא נשאו פרי, העביר השגריר הבריטי בישראל, סיימון וולטרס, מסר ברור על פי הפרסום בווינט: אם ההחלטה תישאר על כנה, בריטניה תיאלץ לגרש דיפלומט ישראלי על כל דיפלומט בריטי שיאלץ לעזוב את מזרח ירושלים.

מימוש האיום הבריטי עלול להנחית מכה אנושה על תפקוד השגרירות הישראלית בלונדון. מספר הדיפלומטים המוצבים בה כיום גדול אך במעט מ-27, כך שגירוש בסדר גודל כזה ירוקן אותה מרוב צוותה. מצבה של השגרירות מורכב ממילא, שכן היא מתנהלת ללא שגריר למעלה משנה – מאז סיום כהונתה של ציפי חוטובלי בספטמבר 2025 – ומנוהלת כיום על ידי הממונה על השגרירות, כריס קנטור.

משגרירות בריטניה סירבו להתייחס לידיעה.