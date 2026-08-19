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במהלך ביקור הוד

מלווה באנשי העיר; האדמו"ר מארה"ב נצפה בהליכה בעיר המקובלים

האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג המבקר בימים אלו בארה"ק, שהה לימים אחדים בעיה"ק צפת | הצלם דוד כהן מגיש גלריה מיציאתו של האדמו"ר מבית האכסניה, מלווה במספר מקורבים ואנשי העיר צפת שנהנו מאורו (חסידים)

2תגובות
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בצפת (צילום: דוד כהן - פלאש 90)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בצפת (צילום: דוד כהן - פלאש 90)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בצפת (צילום: דוד כהן - פלאש 90)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בצפת (צילום: דוד כהן - פלאש 90)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בצפת (צילום: דוד כהן - פלאש 90)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בצפת (צילום: דוד כהן - פלאש 90)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בצפת (צילום: דוד כהן - פלאש 90)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בצפת (צילום: דוד כהן - פלאש 90)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בצפת (צילום: דוד כהן - פלאש 90)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בצפת (צילום: דוד כהן - פלאש 90)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בצפת (צילום: דוד כהן - פלאש 90)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בצפת (צילום: דוד כהן - פלאש 90)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בצפת (צילום: דוד כהן - פלאש 90)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בצפת (צילום: דוד כהן - פלאש 90)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בצפת (צילום: דוד כהן - פלאש 90)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בצפת (צילום: דוד כהן - פלאש 90)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בצפת (צילום: דוד כהן - פלאש 90)

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צפתהאדמו"ר מצאנז קלויזנבורג

2 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
חסידים זה עם מענין
יוד
תסביר למה אתה מתכוון
שמואל

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