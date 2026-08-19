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סערת התקיפה בירושלים; האדמו"ר מקרלין סטולין שובר שתיקה בשיחה דרמטית לחסידים

לאחר תפילת שחרית, התייחס האדמו"ר מקרלין סטולין באופן חריג ביותר למתקפה האלימה ברחוב אבינועם ילין, בעת ששב משמחת שבע הברכות לנכדו | הרבי שיבח את מסירות החסידים שנכנסו ל"לוע הארי" כדי להגן על שמחת חתן וכלה, אך לצד זאת שיגר אזהרה חריפה: "אלימות אינה דרכה של תורה" (חסידים)

5תגובות
האדמו"ר מקרלין סטולין (צילום: איציק ו.)

שעות אחדות לאחר התקרית החמורה בלב ירושלים, בה הותקף האדמו"ר מקרלין סטולין בידי קיצוניים, התייחס הבוקר (רביעי) האדמו"ר לראשונה למהומות הקשות והעביר מסר נחרץ וחד לחסידיו.

הדברים הנדירים נאמרו מיד לאחר תפילת שחרית, בפני החסידים. בדבריו, התייחס האדמו"ר לאירוע הקשה שאירעו אמש ברחוב אבינועם ילין בבירה, בעת שהיה בדרכו חזרה משמחת שבע הברכות לנכדו.

ההפגנה נגד האדמו"ר מקרלין סטולין אמש
ההפגנה נגד האדמו"ר מקרלין סטולין אמש| צילום: צילום: Doovidl

בפתח שיחתו, הביע האדמו"ר הערכה עמוקה למסירות נפשם של החסידים שנכחו במקום, תוך שהוא מתאר את מעוז הקיצוניים במילים חריפות: "הגנתם בחירוף נפש על כבוד השמחה וכבוד חתן וכלה במעוז של קנאים שאין להם כל גבולות".

עם זאת, לצד שבח המסירות, עבר האדמו"ר להזהיר את החסידים בצורה שאינה משתמעת לשני פנים מפני זליגה לנגע האלימות ונגררות אחרי פרובוקציות.

האדמו"ר הבהיר בדבריו כי למרות הפגיעה הקשה והכאב הגדול, אין מקום לכל גילוי של אלימות או חזרת נקם: "שימוש בכוח אינו דרכה של תורה ולא דרכנו", הדגיש. "גם מול גילויים קשים, עלינו לשמור על טוהר המחנה ולא להידרדר לדרכים של אלימות".

הדברים החריגים עוררו הד נרחב בקרב החסידים אשר שוב רואים את הקו הברור של האדמו"ר לכל אורך הדרך, להתרחק מכל מעשה אלימות.

ההפגנה נגד האדמו"ר
ההפגנה נגד האדמו"ר| צילום: צילום: Doovidl

כפי שדווח אמש ב'כיכר השבת', מהומה קשה פרצה ברחוב אבינועם ילין בירושלים, בעת שהאדמו"ר מקרלין סטולין הגיע לבית מדרשו להשתתף בשמחת השבע ברכות לנכדו.

עשרות קנאים התאספו מחוץ למקום וקראו לעבר האדמו"ר קריאות קשות, בהן "שוחט, צא טמא". בהמשך ניסו המפגינים למנוע מהאדמו"ר לצאת מהמקום.

האירוע הידרדר במהירות לעימותים אלימים וקשים בין חסידי קרלין לבין המפגינים, ובמקום התפתחה מהומה גדולה.
ירושליםאלימותקנאיםהאדמו"ר מקרלין סטולין

5 תגובות

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3
הרבה מקרלין עוד יביא את המשיח יש לו את הדרך וגישה הכיי נכונה לדור שלנו!!!!
אחד שלא קרלינר אבל מעריץ
כל יום משיח חדש, אפשר כבר במקום האדמו"ר מבעלז/קרלין/צאנז להגיד המשיח מבעלז/קרלין/צאנז
הדיוט
עובד ה', פיקח נפלא, ואיש אמת!!!
מנהיג אמיתי
2
מחכה למחאות והתגובות/אזהרות של הרבנים וראשי הישיבות להורות לתלמידיהם מהי הדרך הישרה שיבור לו האדם(ועשית ככל אשר יורוך).
חיים
1
כל אלימות אסורה? מה עם פוניביז? מה עם גור? מה עם ויזניץ? מה עם אלימות נגד חיילים חרדים? מה עם אלימות למכשירי טלפונים? או רק אלימות עצמית!
חרדי

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