לעיני הילדים; הרבי פצח בריקוד נלהב עם הנגידים בהרי הקאנטרי

ביקור הוד ערך השבוע האדמו"ר מסאטמר במחנות הקיץ של החסידות בנייפאנאק. במהלך הביקור פיאר האדמו"ר את "מעמד הנחת אבן הפינה" לבניין הענק "שפע יואל", שעתיד להרחיב את גבולות המחנה. הבניין יוקם הודות לנדבת ליבו של הנגיד ר' יואל לנדא.

במהלך דברות הקודש בישר האדמו"ר כי זכות "שם הבניין" נקנתה על ידי הנגיד לזכרו ולשמו של האדמו"ר בעל ה'ויואל משה' זי"G.

לאחר יציקת הבטון ויריית אבן הפינה פצח בריקוד סוער ונלהב יחד עם הנגידים ובוני הבניין.

בהמשך היום, ערך האדמו"ר ביקור מיוחד בקרב ילדי המחנה. אלפי תשב"ר קידמו את פני הקודש על גבי כרי הדשא במפגן אדיר, כשהם שרים שירי רגש והתעוררות.

כמו כן ערך האדמו"ר ביקור במחנה של בנות החסידות, שם נשא מדברות קודש והרחיב בחובת השמירה על חומת הצניעות והחינוך הטהור.

את סדרת המעמדים חתמה מסיבת לחיים מיוחדת שערך האדמו"ר עם נגידי החסידות ותומכי המוסדות, בה נשא אמרות קודש ובירך את התורמים כי יראו ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם.