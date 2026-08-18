האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג המבקר בימים אלו בארה"ק, פיאר אמש (שני) את שמחת הנישואין של נכדת איש אמונו ומקורבו, הרב עזריאל יהודה טאובר, הכלה בת לחתנו, הרה"ג רבי נפתלי גלאנץ, רב דק"ק חסידים באלעד, עב"ג החתן, בן הרה"ג רבי יצחק יעקב הופמן, ר"מ בישיבת מכנובקא בעלזא.

לאחר ברכת המזון כובד האדמו"ר באמירת שבע ברכות, ולאחר מכן פצח בריקודין קדישין לפני הכלה, כשהוא אחוז שרעפי קודש.

בשמחה השתתף גם גיסו של האדמו"ר, האדמו"ר מצאנז זוועהיל המתגורר ביוניון סיטי שבניו ג'רזי, השוהה אף הוא בימים אלו בביקור בארץ.