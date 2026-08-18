 דלג לתוכן הראשי
במהלך ביקור בארץ

אחוז שרעפי קודש | הריקוד הסוער של האדמו"ר מארה"ב בשמחת איש אמונו

האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, השוהה בביקור בארץ, פיאר אמש (ראשון) את שמחת נישואי נכדת איש אמונו • צפו ברגעים המרגשים מאולם השמחה, החל מאמירת שבע הברכות, הריקוד הנלהב לפני הכלה, והפגישה המיוחדת עם גיסו האדמו"ר מצאנז זוועהיל (חסידים)

האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר| צילום: צילום: שוקי לרר

האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג המבקר בימים אלו בארה"ק, פיאר אמש (שני) את שמחת ה של נכדת איש אמונו ומקורבו, הרב עזריאל יהודה טאובר, הכלה בת לחתנו, הרה"ג רבי נפתלי גלאנץ, רב דק"ק חסידים באלעד, עב"ג החתן, בן הרה"ג רבי יצחק יעקב הופמן, ר"מ בישיבת מכנובקא בעלזא.

לאחר ברכת המזון כובד האדמו"ר באמירת שבע ברכות, ולאחר מכן פצח בריקודין קדישין לפני הכלה, כשהוא אחוז שרעפי קודש.

בשמחה השתתף גם גיסו של האדמו"ר, האדמו"ר מצאנז זוועהיל המתגורר ביוניון סיטי שבניו ג'רזי, השוהה אף הוא בימים אלו בביקור בארץ.

האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בנישואי נכדת הרב עזריאל טאובר (צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

חתונההאדמו"ר מצאנז קלויזנבורגהרב עזריאל טאוברהרב נפתלי גלאנץ

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

לקראת הימים הנוראים

|

תפילות, טיש ושיחת חיזוק

|

צפו בגלריה

|

המונים ינהרו

||
1

בניו ג'רזי

|

צפו בגלריה

||
1

בָרוּךְ הַנִּמּוֹל לִשְׁמוֹנָה 

|

תיעוד מציריך ועד ארה"ב

|

מול הר ציון

||
2

בָּרוּךְ שׁוֹמֵר הַבְטָחָתוֹ לְיִשְׂרָאֵל

||
3

נזכר מימים מקדם

||
3

במוצאי מנוחה

||
2

סערה בערב בר המצווה

||
5

בהרי הקאנטרי

||
1

נאה דורש ונאה מקיים

||
1

מתוך דבקות והתרוממות

||
5

ביום שמחתו

||
3

תיעוד מרהיב

|
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

דרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר