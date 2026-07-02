מפרשת השבוע אנו למדים, כי לעולם לא תדע - מה יעלה לך בגורל!

רבי נחמן – פרשת פנחס
לעולם לא תדע - מה יעלה בגורל!
הקב"ה אומר למשה רבנו, שבכניסה לארץ:
יחלקו את הארץ לשבטים לפי – גורל!
היגיון הבריא אומר, שלאחר הכניסה לארץ ידונו איזה נחלה מתאימה לכל שבט:
מה המסר עבורנו מחלוקת הארץ דווקא עפ"י גורל?
מה ה'פור' הגורל - מבטא?
בפורים הפילו גורל: "וּבִשְׁבִיל זֶה הִפִּיל פּוּר הוּא - הַגּוֹרָל".
מוהרנ"ת מסביר את מהות ה'פור' הגורל:
"גּוֹרָל דִּקְדֻשָּׁה, זֶה בְּחִינַת - בֵּרוּר הַמְדַמֶּה בַּקְּדֻשָּׁה".
ומסביר מתי צריך דווקא לעשות גורל:
"כִּי גּוֹרָל הוּא דָּבָר שֶׁאֵין מְבִינִים, כִּי בְּכָל מָקוֹם שֶׁאֵין יְכוֹלִין לְהָבִין - בְּדַעַת וְשֵׂכֶל לְמִי מַגִּיעַ הַדָּבָר הַזֶּה - מַטִּילִין גּוֹרָל".
כאשר השכל והדעת לא יכולים לקבל את ההחלטה - זה הזמן להטיל גורל!
כי גורל הוא:
סילוק הדעת - ו'העדר' השכל!
הדמיון - היפך הדעת!
תעצום עיניים ותדמיין, את חופשתך הקרובה, כשאין לך שקל לשלם עליה... ובדמיונך אתה גולש בהרי האלפיים...
ואתה לגמרי מנותק מהשכל וההיגיון, מכאן:
שכל דבר שהוא היפך הדעת וההיגיון, הוא - דמיון!
מוהרנ"ת מגדיר את הגורל:
"בִּבְחִינַת הֶעְדֵּר הַדַּעַת, שֶׁזֶּהוּ - בְּחִינַת כֹּחַ הַמְדַמֶּה".
חלוקת הארץ נעשתה בהעדר שכל, וע"י:
גורל בקדושה, שהוא - דבר הרבה יותר גבוה!
וזה בבחינת: "אַךְ בְּגוֹרָל יֵחָלֵק אֶת הָאָרֶץ" (בְּמִדְבַּר כו).
טיהור הדמיון – מקרב לאמונה
הדמיון 'עובד' שעות נוספות... ו'מייצר' רעיונות... ולכן:
צריך לברר את הדימיון!
כדי שהדמיון לא יסחוף אותך למקומות לא נכונים – יש פתרון!
רבי נתן אומר, שיש בכח קדושת א"י:
לברר את הדימיון, שיהיה – יותר טהור!
וע"י זה, ניתן לזכות: "לֶאֱמוּנַת חִדּוּשׁ הָעוֹלָם".
דמיון לא מבורר 'מטייל' במחוזות לא נכונים, ומחליש את האמונה וגורם לשכוח, שהכל נעשה עפ"י כח עליון, שהוא:
מלך העולם - הכח האמיתי שמנהל את כל העולם לבד ובלי שותפים!
ולא רק, אלא שאתה מאמין באמונת:
"חִדּוּשׁ הָעוֹלָם - שֶׁמַּאֲמִינִים שֶׁה' יִתְבָּרַךְ בָּרָא אֶת הָעוֹלָם".
א"י שייכת לקב"ה, והוא יחליט איזה נחלה יקבל כל שבט, ואין צורך להבין את השכל האלוקי, כי:
השכל האלוקי הוא – השכל מעל השכל, הוא – האמונה בבורא עולם!
גורל – למעלה מטעם ודעת!
אף אחד לא יודע (גם אנחנו) איזה נחלה מתאימה לו, ולכן, אומר מוהרנ"ת:
"כִּי אִם ע"י הַגּוֹרָל שֶׁהוּא לְמַעְלָה מֵהַדַּעַת".
"צִוָּה ה' יִתְבָּרַךְ לַחֲלֹק א"י בְּגוֹרָל דַּיְיקָא, שֶׁהָיָה עַפִּ"י:
רוּחַ הַקֹּדֶשׁ שֶׁהִוא בֵּרוּר הַמְדַמֶּה".
הגורל - מעבר להיגיון והשכל, ונראה - מקרי לחלוטין.
מכירים את אלו, שקנו כרטיס הגרלה על דירה, דקה לפני סיום מכירת כרטיסי הגרלה? ודווקא הם – זכו בדירה? בקרוב אצלך, אמן!
הם לא חשבו יותר מידי, וקנו כרטיס כי היתה להם אינטואיציה – לקנות כרטיס, בלי להבין למה... 'יד ה' גרמה להם לקנות כרטיס, בהחלטה של 'רגע', כך:
הקב"ה כיון את צעדיהם... כדי שיעשה רצונו, והם – יעלו בגורל!
כששומעים תוצאות של ההגרלות, האמונה מתחזקת:
ריבון העולמים, ידעתי כי הנני בידך, וידי בידך - כחומר ביד היוצר!
כי אתה היחיד, שעשה עושה ויעשה - לכל המעשים!
וזה מה שאומר מוהרנ"ת:
"שֶׁמַּאֲמִינִים שֶׁהַגּוֹרָל הִיא, מֵה' יִתְבָּרַךְ - לְבַד!".
ולכן, גם על חבל ונחלה, ניתן – לעשות גורל.
איך מתאימים נחלה - לשבט?
אם ראשי השבטים, היו דנים בחלוקת הארץ עפ"י השכל וההיגיון, יתכן שהיו - טועים ונכשלים! מסביר מוהרנ"ת:
"שֶׁאִי אֶפְשָׁר לְשֵׂכֶל אֱנוֹשִׁי, שֶׁיּוּכַל לְהָבִין וּלְהַשִּיג חֲלֻקַּת א"י".
ולכן, חלוקה עפ"י גורל, מוכיחה - אמונה ובטחון בקב"ה! כי:
"קְדֻשַּׁת א"י גָּבֹהַּ מְאֹד - בְּתַכְלִית הַמַּעֲלָה".
ראשי השבטים - האמינו בקב"ה, והיו שלמים עם תוצאות הגורל!
לא היה להם שאלות וקושיות על תוצאות הגורל, ולא חיפשו שכל והיגיון בתוצאות ההגרלה (ליקו"ה או"ח, בר' הריח ובר' ההודאה, הל' ד').
האמונה - השלמות האמיתית!
אומרים: במקום שנגמר השכל, שם - מתחילה האמונה!
האמונה היא – השכל מעל השכל!
הם הבינו, שלא ניתן לסמוך על - השכל וההבנה.
הם היו 'שלמים' - באמונה! כי:
"אֱמוּנָה הִיא בְּחִינַת - כֹּחַ הַגָּדֵל וְכֹחַ הַצּוֹמֵחַ, וְהִיא בְּחִינַת אֲרִיכוּת אַפַּיִם.
הַיְנוּ, כְּשֶׁיֵּשׁ לוֹ אֱמוּנָה בִּשְׁלֵמוּת, הוּא - גָּדֵל וְצוֹמֵחַ בַּעֲבוֹדָתוֹ יִתְבָּרַךְ!
(ליקוטי עצות, אמת ואמונה, לד').
ה'גורל' הוא - מציאות ורצון ה'!
מסיים מוהרנ"ת, ואומר:
"שֶׁהַגּוֹרָל אֵינוֹ מִקְרֶה חַ"ו, אוֹ עַפ"י אֵיזֶה מַעֲרָכָה מִמַּעֲרֶכֶת הַמַּזָּלוֹת חַ"ו".
הגורל הוא מהקב"ה, שמהווה ומחיה את הבריאה בכל רגע ורגע, והוא היחיד שקובע מה יעשה עימנו בכל רגע ומצב:
"רַק הַכֹּל מֵה' יִתְבָּרַךְ לְבַד, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב:
"בַּחֵיק יוּטַל אֶת הַגּוֹרָל, וּמֵה' כָּל מִשְׁפָּטוֹ" (מִשְׁלֵי טז').
תוצאות הגורל - השגחה פרטית נפלאה!
הקב"ה אינו מסיר את השגחתו מהאדם לרגע! ונותן כל אחד את מה שהכי טוב עבורו, ואם תאמין בזה באמת, תרגיש:
"כגמול - עלי אימו, כגמול - עלי נפשי".
שנזכה, אמן!
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