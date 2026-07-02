כיכר השבת
על פי רבי נחמן

מפרשת השבוע אנו למדים, כי לעולם לא תדע - מה יעלה לך בגורל!

כדי שהדמיון לא יסחוף אותך למקומות לא נכונים – יש פתרון! רבי נתן אומר, שיש בכח קדושת א"י: לברר את הדימיון, שיהיה – יותר טהור! | פרשת השבוע - פרשת פנחס מתורתו של רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים)

ציון רבי נחמן זי"ע (צילום: להגביה עוף)

רבי נחמן – פרשת פנחס

לעולם לא תדע - מה יעלה בגורל!  

הקב"ה אומר למשה רבנו, שבכניסה לארץ:

יחלקו את הארץ לשבטים לפי – גורל!

היגיון הבריא אומר, שלאחר הכניסה לארץ ידונו איזה נחלה מתאימה לכל שבט:

מה המסר עבורנו מחלוקת הארץ דווקא עפ"י גורל?

מה ה'פור' הגורל - מבטא?

בפורים הפילו גורל: "וּבִשְׁבִיל זֶה הִפִּיל פּוּר הוּא - הַגּוֹרָל".

מוהרנ"ת מסביר את מהות ה'פור' הגורל:

"גּוֹרָל דִּקְדֻשָּׁה, זֶה בְּחִינַת - בֵּרוּר הַמְדַמֶּה בַּקְּדֻשָּׁה".

ומסביר מתי צריך דווקא לעשות גורל:

"כִּי גּוֹרָל הוּא דָּבָר שֶׁאֵין מְבִינִים, כִּי בְּכָל מָקוֹם שֶׁאֵין יְכוֹלִין לְהָבִין - בְּדַעַת וְשֵׂכֶל לְמִי מַגִּיעַ הַדָּבָר הַזֶּה - מַטִּילִין גּוֹרָל".

כאשר השכל והדעת לא יכולים לקבל את ההחלטה - זה הזמן להטיל גורל!

כי גורל הוא:

סילוק הדעת - ו'העדר' השכל!

הדמיון - היפך הדעת!

תעצום עיניים ותדמיין, את חופשתך הקרובה, כשאין לך שקל לשלם עליה... ובדמיונך אתה גולש בהרי האלפיים...

ואתה לגמרי מנותק מהשכל וההיגיון, מכאן:

שכל דבר שהוא היפך הדעת וההיגיון, הוא - דמיון!

מוהרנ"ת מגדיר את הגורל:

"בִּבְחִינַת הֶעְדֵּר הַדַּעַת, שֶׁזֶּהוּ - בְּחִינַת כֹּחַ הַמְדַמֶּה".

חלוקת הארץ נעשתה בהעדר שכל, וע"י:

גורל בקדושה, שהוא - דבר הרבה יותר גבוה!

וזה בבחינת: "אַךְ בְּגוֹרָל יֵחָלֵק אֶת הָאָרֶץ" (בְּמִדְבַּר כו).

טיהור הדמיון – מקרב לאמונה

הדמיון 'עובד' שעות נוספות... ו'מייצר' רעיונות... ולכן:

צריך לברר את הדימיון!

כדי שהדמיון לא יסחוף אותך למקומות לא נכונים – יש פתרון!

רבי נתן אומר, שיש בכח קדושת א"י:

לברר את הדימיון, שיהיה – יותר טהור!

וע"י זה, ניתן לזכות: "לֶאֱמוּנַת חִדּוּשׁ הָעוֹלָם".

דמיון לא מבורר 'מטייל' במחוזות לא נכונים, ומחליש את האמונה וגורם לשכוח, שהכל נעשה עפ"י כח עליון, שהוא:

מלך העולם - הכח האמיתי שמנהל את כל העולם לבד ובלי שותפים!

ולא רק, אלא שאתה מאמין באמונת:

"חִדּוּשׁ הָעוֹלָם - שֶׁמַּאֲמִינִים שֶׁה' יִתְבָּרַךְ בָּרָא אֶת הָעוֹלָם".

א"י שייכת לקב"ה, והוא יחליט איזה נחלה יקבל כל שבט, ואין צורך להבין את השכל האלוקי, כי:

השכל האלוקי הוא – השכל מעל השכל, הוא – האמונה בבורא עולם!

גורל – למעלה מטעם ודעת!

אף אחד לא יודע (גם אנחנו) איזה נחלה מתאימה לו, ולכן, אומר מוהרנ"ת:

"כִּי אִם ע"י הַגּוֹרָל שֶׁהוּא לְמַעְלָה מֵהַדַּעַת".

"צִוָּה ה' יִתְבָּרַךְ לַחֲלֹק א"י בְּגוֹרָל דַּיְיקָא, שֶׁהָיָה עַפִּ"י:

רוּחַ הַקֹּדֶשׁ שֶׁהִוא בֵּרוּר הַמְדַמֶּה".

הגורל - מעבר להיגיון והשכל, ונראה - מקרי לחלוטין.

מכירים את אלו, שקנו כרטיס הגרלה על דירה, דקה לפני סיום מכירת כרטיסי הגרלה? ודווקא הם – זכו בדירה? בקרוב אצלך, אמן!

הם לא חשבו יותר מידי, וקנו כרטיס כי היתה להם אינטואיציה – לקנות כרטיס, בלי להבין למה... 'יד ה' גרמה להם לקנות כרטיס, בהחלטה של 'רגע', כך:

הקב"ה כיון את צעדיהם... כדי שיעשה רצונו, והם – יעלו בגורל!

כששומעים תוצאות של ההגרלות, האמונה מתחזקת:

ריבון העולמים, ידעתי כי הנני בידך, וידי בידך - כחומר ביד היוצר!

כי אתה היחיד, שעשה עושה ויעשה - לכל המעשים!

וזה מה שאומר מוהרנ"ת:

"שֶׁמַּאֲמִינִים שֶׁהַגּוֹרָל הִיא, מֵה' יִתְבָּרַךְ - לְבַד!".

ולכן, גם על חבל ונחלה, ניתן – לעשות גורל.

 איך מתאימים נחלה - לשבט?

אם ראשי השבטים, היו דנים בחלוקת הארץ עפ"י השכל וההיגיון, יתכן שהיו - טועים ונכשלים! מסביר מוהרנ"ת:

"שֶׁאִי אֶפְשָׁר לְשֵׂכֶל אֱנוֹשִׁי, שֶׁיּוּכַל לְהָבִין וּלְהַשִּיג חֲלֻקַּת א"י".

ולכן, חלוקה עפ"י גורל, מוכיחה - אמונה ובטחון בקב"ה! כי:

"קְדֻשַּׁת א"י גָּבֹהַּ מְאֹד - בְּתַכְלִית הַמַּעֲלָה".

ראשי השבטים - האמינו בקב"ה, והיו שלמים עם תוצאות הגורל!

לא היה להם שאלות וקושיות על תוצאות הגורל, ולא חיפשו שכל והיגיון בתוצאות ההגרלה (ליקו"ה או"ח, בר' הריח ובר' ההודאה, הל' ד').

האמונה - השלמות האמיתית!

אומרים: במקום שנגמר השכל, שם - מתחילה האמונה!

האמונה היא – השכל מעל השכל!

הם הבינו, שלא ניתן לסמוך על - השכל וההבנה.

הם היו 'שלמים' - באמונה! כי:

"אֱמוּנָה הִיא בְּחִינַת - כֹּחַ הַגָּדֵל וְכֹחַ הַצּוֹמֵחַ, וְהִיא בְּחִינַת אֲרִיכוּת אַפַּיִם.

הַיְנוּ, כְּשֶׁיֵּשׁ לוֹ אֱמוּנָה בִּשְׁלֵמוּת, הוּא - גָּדֵל וְצוֹמֵחַ בַּעֲבוֹדָתוֹ יִתְבָּרַךְ!

(ליקוטי עצות, אמת ואמונה, לד').

ה'גורל' הוא - מציאות ורצון ה'!

מסיים מוהרנ"ת, ואומר:

"שֶׁהַגּוֹרָל אֵינוֹ מִקְרֶה חַ"ו, אוֹ עַפ"י אֵיזֶה מַעֲרָכָה מִמַּעֲרֶכֶת הַמַּזָּלוֹת חַ"ו".

הגורל הוא מהקב"ה, שמהווה ומחיה את הבריאה בכל רגע ורגע, והוא היחיד שקובע מה יעשה עימנו בכל רגע ומצב:

"רַק הַכֹּל מֵה' יִתְבָּרַךְ לְבַד, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב:

"בַּחֵיק יוּטַל אֶת הַגּוֹרָל, וּמֵה' כָּל מִשְׁפָּטוֹ" (מִשְׁלֵי טז').

תוצאות הגורל - השגחה פרטית נפלאה!

הקב"ה אינו מסיר את השגחתו מהאדם לרגע! ונותן כל אחד את מה שהכי טוב עבורו, ואם תאמין בזה באמת, תרגיש:

"כגמול - עלי אימו, כגמול - עלי נפשי".

שנזכה, אמן!

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