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מבבצ'יק וגולדקנופף ועד פרוש; כך נראתה המחאה התורנית מול לשכת היועמ"שית

כפי שדיווחנו אמש באריכות, מאות אברכי כוללי "ישועות משה" דחסידי ויז'ניץ מרכז השתתפו במעמד "זעקת התורה" – עצרת לימוד ומחאה מול משרדה של  היועצת המשפטית לממשלה והפרקליטות, כביטוי למחאה על מדיניות האכיפה כלפי בני הישיבות ולומדי התורה | יהושע פרוכטר הצטרף ללומדים ומגיש גלריה (חסידים)

העצרת מול משרד היועמשית
העצרת מול משרד היועמשית| צילום: צילום: יהושע פרוכטר

מאות אברכי כוללי "ישועות משה" דחסידי ויז'ניץ מרכז השתתפו אתמות (רביעי) במעמד "זעקת התורה" – עצרת לימוד ומחאה שנערכה בעקבות קריאתו של האדמו"ר מויז'ניץ, חבר מועצת גדולי התורה, במחאה על הפגיעה בעולם התורה ועל מאסרם של בני ישיבות בשל דבקותם בלימוד התורה.

המעמד נערך בסמוך למקום עבודתה של היועצת המשפטית לממשלה והפרקליטות, כביטוי למחאה על מדיניות האכיפה כלפי בני הישיבות ולומדי התורה. בניגוד להפגנות מקובלות, בחרו מארגני העצרת לקיים מחאה בעלת אופי תורני מובהק, כאשר מאות האברכים התיישבו ללימוד רצוף בגמרות ובספרי קודש, והפכו את מתחם ההתכנסות לבית מדרש של ממש.

במשך שעות ארוכות נשמע קול התורה ברמה, כאשר שורות של אברכים המשיכו בלימודם מתוך שקיעות והתמדה, גם תחת השמש הקופחת. בכך ביקשו המשתתפים להעביר מסר שלפיו התגובה הראויה לכל פגיעה בעולם התורה היא הוספת לימוד והגברת קול התורה.

מראה מאות האברכים הרכונים על דפי הגמרא יצר מחזה יוצא דופן, כאשר במקום קריאות מחאה נשמעו קולות הלימוד בלבד. לדבריהם של המארגנים, דווקא אופייה הייחודי של המחאה המחיש את עוצמתו של עולם התורה ואת נחישותם של בני התורה להמשיך בדרכם.

במעמד השתתפו אישי ציבור, ובהם חברי הכנסת יצחק גולדקנופף ומאיר פרוש, אשר הצטרפו ללימוד יחד עם ציבור האברכים.

בסיום סדר הלימוד נשא דברים הרה"ג ר' יצחק הערש גשטטנר, מרבני כולל ויז'ניץ מרכז, שעמד על חובתם של בני התורה להתחזק דווקא בשעות של ניסיונות וגזירות. בדבריו הזכיר את דברי חז"ל על רבי עקיבא, אשר למרות גזירות מלכות הרשעה המשיך להקהיל קהילות וללמד תורה ברבים.

בהמשך המעמד נעמדו המשתתפים לאמירת פרקי תהילים, קבלת עול מלכות שמים ואמירת "שמע ישראל", מתוך תפילה לביטול הגזירות ולהפסקת הרדיפה נגד לומדי התורה.

את מעמד קבלת עול מלכות שמים נתכבד הרה"ג ר' יוקל וייס, ראש ישיבת ויז'ניץ מרכז, ולתפילת מנחה ניגש לפני התיבה העסקן האגודאי מוטי בבציק.

בוועד המארגן ציינו כי מטרת העצרת הייתה להשמיע את זעקתם של בני התורה ובני משפחותיהם לנוכח הפגיעה בעולם הישיבות, תוך הדגשה כי מחאתם מתבטאת בהוספת תורה ובהגברת קול הלימוד. "המסר שלנו ברור," אמרו. "אפשר לפגוע בלומדי התורה, אך אי אפשר להשתיק את קול התורה, שימשיך להישמע בעוז גם בעת הזאת."

העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)
העצרת מול משרד היועמשית (צילום: יהושע פרוכטר)

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היועמ"שיתעצרת מחאהויז'ניץ מרכז

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