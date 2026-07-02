משמרות המהפכה של איראן והפיקוד הצבאי המשותף במדינה פרסמו אזהרה חדשה וחריגה המופנית לכלל כלי השיט הנעים במצר הורמוז, כך לפי דיווח ב-CNN.

במסגרת ההודעה, נדרשו הקברניטים לעקוב אך ורק אחר נתיבי השיט הספציפיים שיועדו על ידי השלטונות בטהרן. ההודעה נשלחה בשעות האחרונות, אחרי שארה"ב ואיראן הודיעו על הפסקת התקיפות ההדדיות במצר.

איראן ממשיכה לנסות להשיג שליטה מוחלטת על המעבר ולמנוע כניסה של ספינות לצד העומאני.

סוכנות הידיעות האיראנית הרשמית למחצה פארס דיווחה כי הצבא האיראני הבהיר שכל חריגה מההנחיות הללו "תיתקל בתגובה מיידית ותקיפה מצד הכוחות המזוינים, שתסכן את בטיחותם של כלי השיט הפוגעים". משמרות המהפכה הצטרפו לאיומים הישירים והבהירו לספינות העוברות באזור כי הן יהיו "אחראיות לכל השלכות" אם יבחרו בנתיבים ימיים אחרים.

התנועה הימית במצר מתחלקת כיום לשלושה נתיבים עיקריים: נתיב החובק את קו החוף האיראני, נתיב הנצמד לחופי עומאן ונתיב מרכזי. באיראן מנסים להניא כלי שיט מלהשתמש בנתיבים המרוחקים מחופיה במטרה למנוע את החלשת שליטתה במצר.

נתיב מים זה נחשב לקריטי במיוחד עבור הכלכלה העולמית, שכן זורמים דרכו כחמישית מאספקת הנפט והגז הטבעי הנוזלי בעולם.

ההסלמה הנוכחית והאיומים האיראניים מגיעים יום אחד בלבד לאחר שפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית נפגש בבחריין עם נציגים מ-12 מדינות במזרח התיכון. בהצהרה הרשמית של הפיקוד נכתב כי המשתתפים "דנו בסביבה הביטחונית האזורית הנוכחית" וכן "הדגישו את מחויבותם המשותפת לזרימה חופשית של סחר דרך מצר הורמוז", בזמן שחיל הים האמריקאי מחפש אחר איש צוות נעדר.

מעמדו של המצר מהווה סלע מחלוקת מרכזי במשא ומתן הדיפלומטי בין וושינגטון לטהרן. למרות האיומים בשטח, דובר משרד החוץ של קטאר טען כי השיחות העקיפות שנערכו בדוחא בין נציגי המדינות הציגו מגמה חיובית.

הדובר ציין כי המפגשים הראו "התקדמות חיובית" בנושאים הקשורים למזכר ההבנות, וכי שני הצדדים סיכמו להמשיך בדיונים.

אמש דווח כי הושגה הסכמה להעביר לאיראן שלושה מיליארדי דולרים מנכסים מוקפאים שלה ככל הנראה בקטאר, באופן ישיר לאיראן וללא תיווך אמריקני.

בהקשר זה מציינים פרשנים בארה"ב את מעמדה ה"ייחודי" של פקיסטן כמתווכת, לאחר הודעתו של ראש ממשלת פקיסטן שהבז שריף כי ישתתף בהלווית המנהיג העליון עלי חמינאי בשבוע הבא.