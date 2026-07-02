ראש מינהלת השבויים לשעבר אלוף במיל' ניצן אלון, יצא השבוע באמירה חריפה, לפיה ההנהגה סירבה לעסקאות שיכלו להחזיר 40 חטופים בחיים.

מי שהתייחס היום (חמישי) לכך, הוא הרב אלחנן דנינו, אביו של אורי דנינו הי"ד שנחטף ונרצח בשבי חמאס.

בראיון ל-103FM, אמר דנינו: "המון מידע זרם לי גם מהאקווריום וגם מהקבינט. אני איש שבעברי היה קרוב להרבה מאוד שהיו שם". כשנשאל על ידי המראיין ניסים משעל האם הוא הופתע מדברי אלון, השיב: "ידענו את זה הרבה קודם, משיחות שלנו איתו ועם הצוות שטיפל בנושא החטופים בשליחות המדינה. אלה דברים מאוד ידועים לנו".

דנינו חשף כי משפחות החטופים ניסו לפעול באופן עצמאי להשבת יקיריהן, אך נתקלו בחסמים. "אני מכיר הורה לחטוף שהיה במו"מ עם טורקיה לשחרור בנו. עברו שלושה ימים והוא קיבל התרעה מהמוסד שהוא מפסיק או נעצר", סיפר. "מה אני הייתי יכול לעשות? זה היה מעבר ליכולת שלי".

"השכם וערב דפק על שולחן ראש הממשלה"

האב השכול הפנה אצבע מאשימה כלפי השר בצלאל סמוטריץ'. "אני יודע שהשכם וערב הוא דפק על שולחן ראש הממשלה והזהיר שיפרק את הממשלה באם יבואו לעסקה ואפילו לידי אחת בלבד", טען דנינו. לדבריו, הדברים היו ידועים למשפחות החטופים זמן רב לפני שהתפרסמו ברבים.

בהמשך הראיון התייחס דנינו לשיחה אישית שקיים עם השר סמוטריץ'. "באתי אליו ללשכתו 'כבן תורה לבן תורה, אתה קורא לעצמך ירא שמיים? אני אומר לך שבניי מתים כל יום עם הציוצים שלך. תפסיק'", סיפר. "הוא הצליח להרוג את התקווה, את הילדים שלי, כל פעם עם הציוצים שלו. זה אמרו לי עוד משפחות".

דנינו המשיך בביקורת חריפה: "זה האיש, הזוי, אלו ההתבטאויות שלו, אני אישית לא מבין אותו, אני לא מצליח להבין אותו ואולי לא אצליח כי לא חונכנו באותו בית מדרש". דבריו משקפים את התסכול העמוק של משפחות החטופים מההתבטאויות הפומביות של חברי הקואליציה בעניין העסקאות.

"כל יום מתגלים דברים חדשים"

האב השכול דיבר גם על הצורך בוועדת חקירה ממלכתית. "כל יום מתגלים דברים חדשים בגלל שהדבר לא נחקר, מזל שהוא לא נחקר על ידי הממשלה שגרמה לאסון הנורא הזה", אמר. "אני מקווה שממשלה אחרת תמנה את ועדת החקירה הממלכתית שתהיה ותחקור היטב היטב מה היה כאן. מתגלים כל פעם דברים, זה מציף את הכול כל פעם מחדש".