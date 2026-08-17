אירוע קשה היום (שני) בבית שמש בשכונה הוותיקה: שני ילדים כבני 4 ו-6 נפצעו באירוע דקירה, אחד במצב קשה כעת, בן דודו נפטר מפצעיו בבית החולים. מדובר באירוע פלילי, ולא באירוע על רקע לאומני.

הדיווח הראשוני על האירוע החריג התקבל במוקד מד"א בשעה 16:40. הדיווח התקבל אחרי שאב המשפחה חזר הביתה ואיתר את שני הילדים הפצועים כשהם בבריכה מתנפחת. האם יצאה ככל הנראה לקניות עבור חגיגת יום הולדת של אחד הילדים שנפצע. הילד בן ה-9 אותר כשהוא מחוסר הכרה.

על פי הדיווחים, במהלך האירוע שכן של השניים הגיע לבית שלהם, ירה או דקר את השניים וברח מהמקום. מדובר באדם עם רקע נפשי – שברח מיד לאחר האירוע.

יעקב יונגרייס, משה סירוקה ואליה אסולין חובשי איחוד הצלה שהגיעו ראשונים לזירה מסרו: "נמסר לנו בזירה כי הם נפצעו כתוצאה מאלימות. בסיוע חובשים נוספים הענקנו בזירה טיפול רפואי ראשוני לשני נפגעים (בני 5-ו6) שמצבם מוגדר אנוש וקשה. ולאחר מכן הם פונו לבית חולים להמשך קבלת טיפול רפואי, צוותי יחידת חוסן של איחוד הצלה מעניקים סיוע נפש עקב אופי האירוע".

חובש מד"א יוסף חיים ברנפלד, סיפר: "הגענו לזירה מזעזעת, הייתה בחוץ המולה רבה. הובילו אותנו ל-2 ילדים שסבלו מפציעות קשות בגופם, בהם ילד בן 9, מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וילד בן 4 בהכרה. הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים וביצענו פעולות החייאה בילד בן ה-9 ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם אנוש וקשה".

מהמשטרה נמסר: "כוחות המשטרה מטפלים באירוע אלימות בבית שמש, על פי דיווח שהתקבל מכוחות ההצלה 2 קטינים נמצאו בדירה עם סימני אלימות, כוחות המשטרה ביצעו מעצר חשוד באירוע".

עוד נמסר כי מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, הגיע לזירה וקיים הערכת מצב יחד עם פיקוד המרחב וגורמי המחוז. כוחות משטרה סגרו את הזירה, חוקרי מז"פ אוספים ממצאים וראיות. החקירה שנמצאת בראשיתה הוטלה על היחידה המרכזית במחוז ירושלים.