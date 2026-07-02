אסון קשה וכבד התרחש בדקות האחרונות (חמישי) במודיעין עילית, כאשר ילד כבן שמונה נפגע באורח אנוש מאוטובוס בצומת רבי עקיבא פינת אביי ורבא בשכונת ברכפלד. כעבור דקות נקבע מותו במקום.

בדיווח הראשוני מדוברות איחוד הצלה - מחוז מרכז נמסר, הילד נפגע בנסיבות שטרם הובהרו במלואן מאוטובוס שנסע באזור. כוחות החירום שהוזעקו למקום החלו מיד בטיפול רפואי דחוף בניסיון לייצב את מצבו. הילד עבר במעבר חצייה ולמרבה הצער הוא נדרס.

מדוברות המשטרה נמסר: "משטרת ישראל החלה בחקירת נסיבות תאונת דרכים קשה שארעה לפני זמן קצר בעיר מודיעין עילית, במעורבות אוטובוס והולך רגל. כתוצאה מהתאונה, נפגע ילד הולך רגל באורח אנוש (עפ"י גורמי רפואה). שוטרי תחנת מודיעין עילית נמצאים בזירת התאונה ובוחני תאונות הדרכים של מחוז ש"י החלו בחקירת נסיבותיה".

כעבור דקות נמסר, מאליעזר הס, דוד כהן ועידו אשרף חובשי איחוד הצלה: "מדובר בזירה קשה - ילד הולך רגל שנפגע מאוטובוס. למרבה הצער נקבע מותו בזירה. צוותי חוסן של איחוד הצלה פעלו במקום עקב אופי האירוע".

מדוברות מד"א נמסר: "בשעה 12:04 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב איילון על ילד, הולך רגל שנפגע מאוטובוס ברח' רבי עקיבא במודיעין עילית. חובשים ופרמדיקים של מד"א קובעים את מותו של ילד כבן 8 עם חבלה רב מערכתית".

מוקד זק"א: "מודיעין עילית רח' רבי עקיבא ת"ד קטלנית ילד כבן-7 שנפגע מאוטובוס ונהרג בטיפול צוות זק"א מרחב ש"י".

חובשים בכירים במד"א ידידיה חכמון ומשה קופרמן, סיפרו: "ראינו את הילד כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופו, לאחר שנפגע מאוטובוס. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו."

עוברי אורח סיפרו ל'כיכר השבת': "הילד עבר במעבר חצייה, הנהג ככל הנראה כמו הרבה נהגים פה בעיר נסע במהירות ולכן התרחש האסון, אנחנו לא יודעים מי האשם, המשטרה חוקרת, אך מה שברור הוא שתופעת הנהיגה בפרעות על ידי נהגי אוטובוסים פה בעיר, חייבת להיפסק".

זירת האירוע ממוקמת בצומת מרכזי בשכונת ברכפלד, אזור בו נרשמת תנועה אינטנסיבית של כלי רכב ותחבורה ציבורית לאורך היום. הצומת משמש עורק תנועה מרכזי עבור תושבי השכונה ומקום מעבר של אוטובוסים רבים.

כידוע, מודיעין עילית חוותה בשבועות האחרונים מספר אירועי תחבורה מורכבים. רק לפני מספר ימים הושבתה התחבורה הציבורית בעיר בעקבות עימות בין נהג אוטובוס לנהג הסעות פרטי, מה שגרם לשיבושים נרחבים לתושבים.

בחודשים האחרונים נרשמו במודיעין עילית מספר תאונות דרכים קשות. בחודש מרץ האחרון נפצע ילד כבן ארבע וחצי באלעד לאחר שמעד ממרפסת ביתו ונפל כארבעה מטרים, והפציעה הוגדרה כבינונית.