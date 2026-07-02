כיכר השבת
נהג האוטובוס נחקר

אסון כבד במודיעין עילית: ילד חרדי בן שמונה שעבר במעבר חצייה בעיר נדרס למוות על ידי אוטובוס

טרגדיה רודפת טרגדיה: ילד כבן 8 נפגע באורח אנוש מאוטובוס בעת שחצה במעבר החצייה במיקום מרכזי בעיר, בצומת רבי עקיבא ואביי ורבא • דקות לאחר התאונה, למרבה הצער כונני החירום נאלצו לקבוע את מותו במקום | התושבים זועמים ואומרים, כי תופעת הנהיגה בפרעות חייבת להיפסק | ברוך דיין האמת (חרדים)

17תגובות
זירת התאונה הקטלנית (צילום: רועי דבורי)

אסון קשה וכבד התרחש בדקות האחרונות (חמישי) במודיעין עילית, כאשר ילד כבן שמונה נפגע באורח אנוש מאוטובוס בצומת רבי עקיבא פינת אביי ורבא בשכונת ברכפלד. כעבור דקות נקבע מותו במקום.

בדיווח הראשוני מדוברות איחוד הצלה - מחוז מרכז נמסר, הילד נפגע בנסיבות שטרם הובהרו במלואן מאוטובוס שנסע באזור. כוחות החירום שהוזעקו למקום החלו מיד בטיפול רפואי דחוף בניסיון לייצב את מצבו. הילד עבר במעבר חצייה ולמרבה הצער הוא נדרס.

זירת התאונה הקטלנית (צילום: רועי דבורי)

מדוברות המשטרה נמסר: "משטרת ישראל החלה בחקירת נסיבות קשה שארעה לפני זמן קצר בעיר מודיעין עילית, במעורבות אוטובוס והולך רגל. כתוצאה מהתאונה, נפגע ילד הולך רגל באורח אנוש (עפ"י גורמי רפואה). שוטרי תחנת מודיעין עילית נמצאים בזירת התאונה ובוחני תאונות הדרכים של מחוז ש"י החלו בחקירת נסיבותיה".

כעבור דקות נמסר, מאליעזר הס, דוד כהן ועידו אשרף חובשי איחוד הצלה: "מדובר בזירה קשה - ילד הולך רגל שנפגע מאוטובוס. למרבה הצער נקבע מותו בזירה. צוותי חוסן של איחוד הצלה פעלו במקום עקב אופי האירוע".

מדוברות מד"א נמסר: "בשעה 12:04 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב איילון על ילד, הולך רגל שנפגע מאוטובוס ברח' רבי עקיבא במודיעין עילית. חובשים ופרמדיקים של מד"א קובעים את מותו של ילד כבן 8 עם חבלה רב מערכתית".

מוקד זק"א: "מודיעין עילית רח' רבי עקיבא ת"ד קטלנית ילד כבן-7 שנפגע מאוטובוס ונהרג בטיפול צוות זק"א מרחב ש"י".

חובשים בכירים במד"א ידידיה חכמון ומשה קופרמן, סיפרו: "ראינו את הילד כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופו, לאחר שנפגע מאוטובוס. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו."

עוברי אורח סיפרו ל'כיכר השבת': "הילד עבר במעבר חצייה, הנהג ככל הנראה כמו הרבה נהגים פה בעיר נסע במהירות ולכן התרחש האסון, אנחנו לא יודעים מי האשם, המשטרה חוקרת, אך מה שברור הוא שתופעת הנהיגה בפרעות על ידי נהגי אוטובוסים פה בעיר, חייבת להיפסק".

זירת האירוע ממוקמת בצומת מרכזי בשכונת ברכפלד, אזור בו נרשמת תנועה אינטנסיבית של כלי רכב ותחבורה ציבורית לאורך היום. הצומת משמש עורק תנועה מרכזי עבור תושבי השכונה ומקום מעבר של אוטובוסים רבים.

כידוע, מודיעין עילית חוותה בשבועות האחרונים מספר אירועי תחבורה מורכבים. רק לפני מספר ימים הושבתה התחבורה הציבורית בעיר בעקבות עימות בין נהג אוטובוס לנהג הסעות פרטי, מה שגרם לשיבושים נרחבים לתושבים.

בחודשים האחרונים נרשמו במודיעין עילית מספר תאונות דרכים קשות. בחודש מרץ האחרון נפצע ילד כבן ארבע וחצי באלעד לאחר שמעד ממרפסת ביתו ונפל כארבעה מטרים, והפציעה הוגדרה כבינונית.

זירת התאונה הקטלנית (צילום: רועי דבורי)
זירת התאונה הקטלנית (צילום: רועי דבורי)
זירת התאונה הקטלנית (צילום: רועי דבורי)
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13
בד"ה.
אלי
12
יהי זכרו ברוך 💔
יעל
11
1. תכתבו את העיר בכותרת הראשונית שרואים באתר לפני פתיחת הכתבה, יש הרבה רבי עקיבא. 2. בהתחלה כתוב שנקבע מותו ובסוף שיתפללו לרפואתו.. 3. אמנם אפשר לקשר את האירוע לעוד אירועי תחבורה, אך אין קשר לידיעה על ילד שנפל מהמרפסת באלעד.
כתבה מבלבלת
10
ראש העיר חייב לדאוג למבוגר אחראי להעביר את הילדים כביש בשכר מהעיריה ליד כול בית ספר זה פיקוח נפש אחרת לא יכול לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה
יצחק שדה
הבעיה שאין ראש עיר
b.r.
9
הבעייה העיקרית לא רק הנהגים אלא גם ההורים שנותנים לילדים שלהם לחצות כבישים לבד ככה ולא ככ משגיחים עליהם
יוסי
ממש לא אני גר בעיר ומכיר את בעיותיה
b.r.
רואים שאתה לא מהמגזר החרדי, תעמוד ליד מעבר חציה במודיעין עילית ותראה שאף ילד לא עובר עד שמבוגר מעביר אותו
זוכמיר
8
נורא ואיום, ליבי עם ההורים. ובכ"ז ,בתור תושב העיר שרואה הרבה חובה עלינו להזכיר: כמובן שאיני מאשים איש ונחכה למצלמות אם היו. אך גם אצלנו וגם בערים חרדיות אחרות אין מינימום של זהירות בדרכים. החל מחוסר לימודי זה"ב בחיידרים ובתי הספר וכן הרגלים לקויים שמשתרשים מהמבוגרים. למשל. ילד בן 8 לא חוצה לבד!!! ז
צבי הירש
מה אתה מקשקש, כמה פעמים כמעט דרסו אותי נהגי האוטובוס בעיר ועוד במעברי חציה, הנהג י"ש מאיץ לפעמים ומשחק אותה לא רואה גם כשהוא רחוק, עד שלא ירשתו את העיר במצלמות ויתפסו את הנהגים זה לא יגמר
זוכמיר
7
אסון! אסון! אסון! ילד לא אמור לחצות כביש לבד! ואת זה צריך ללמד בתלמודי תורה בשיעורי הקודש לפני שלומדים תוס' על סוגיות בבבא מציעא.
מאור
6
בתור אורח שגר ביישוב קרוב, כל הזמן כשנוסעים בעיר הזאת אתה נדהם מחוסר זהירות בדרכים, של הולכי הרגל, של הנהגים ושל האוטובוסים שמופעלים על ידי ערבים שנוהגים בצורה מסוכנת. אז כשקוראים כתבה כזאת זה כל כך כואב לומר שזה צפוי והפליאה היא איך זה לא קורה יותר פעמים. בלי חינוך לזהירות בדרכים במוסדות החינוך, ע
אדם פשוט
5
ילד נהרג במעבר חצייה, הנהג אשם!!! גם בביתר נהגי אוטובוס נוהגים בפראות.
ביתרי
4
לא יודע מי אשם, אך גם מעבר חציה אינו בטוח. רכבים חונים באדום לבן, על המדרכות, ואין שדה ראיה לא לנהגים. ולא להולכי רגל. בהוראת הרב, אין משמר זה"ב, אין שיעורי בטיחות, וכפי שראינו, לא תמיד מתרחש נס
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