עליה לציון ה'אור החיים' הקדוש ביום ההילולא ( צילום: באדיבות המצלם )

ביום שלישי הקרוב, ט"ו בתמוז, יציינו את יום ההילולא של רבי חיים בן עטר - ה'אור החיים' הקדוש זיע"א. המוני בית ישראל יעלו לציונו הקדוש בהר הזיתים, כאשר ההכנות הלוגיסטיות לקליטת עשרות אלפי המתפללים הושלמו בימים האחרונים.

דברי ה'אור החיים' הקדוש על פרשת השבוע נוגעים במיוחד לימים אלו, כאשר הוא מתאר את שתי הדרכים שבהן יכולה להגיע הגאולה - ומזהיר מפני הבחירה הלא נכונה. "הביאני אל בית היין" - הדרך הראשונה ה'אור החיים' הקדוש מבאר את הפסוק "הביאני אל בית היין" - התורה נמשלה ליין. הדרך הראשונה לגאולה היא בחירה בלימוד תורה, 'להתכבס' ביינה של תורה. "כיבס ביין" - העיסוק בתורה 'יכבס' את נשמתך, ויביא לגילוי המשיח. מארה"ב ועד דגלי טרור; המיצג המפתיע של ילדי ערלוי חיים רוזנבוים | 13:23 מריח בחירות: גפני התפוצץ בוועדה וזעם על ש"ס; "הם שולחים למוסד שפתחו?" חנני ברייטקופף | 17:32 כידוע, ה'אור החיים' הקדוש מתאר בהקדמה לספרו שדבריו נכתבו ברוח הקודש, מתוך גילויים עליונים: "נפתחו השמים ואראה מראות אלוקים". אור תורתו מביא תענוג מיוחד, מאיר מטהר ומזכך את הנשמה. "ובדם ענבים" - הדרך השנייה אך אם יגיע זמן הגאולה, וישראל לא יעסקו בתורה - ב'בית היין', אומר ה'אור החיים' הקדוש: "יעמיד להם מלך קשה כהמן". עם ישראל ח"ו ייסחט ויזדכך ביסורין, וכך יתבררו ניצוצות הקדושה - ותבוא הגאולה. "ראה נתתי לפניך היום... ובחרת בחיים" - הבחירה חופשית. רוצה להיגאל? תבחר באיזו דרך: ע"י לימוד תורה הנקראת 'מלאכה' נאה, או ע"י יסורין ח"ו - 'מלאכה' בלתי נאה.

הבנות בציון האור החיים הקדוש

"כי ידין ה' עמו" - הבטחה לדור האחרון

ה'אור החיים' הקדוש מבטיח: אם ח"ו הקב"ה יאלץ לעשות 'דין' בכעסו, הוא מבטיח - 'לעולם לא יריב אותם', יותר הוא לא יכעס על עם ישראל. הקב"ה יראה את הצרות והיסורין שעברו על הצדיקים, ובעבור צערם - "ועל עבדיו יתנחם".

"שבשביל הצדיקים שהתייסרו - יתנחם", אומר ה'אור החיים' הקדוש. הצדיקים מכפרים על עם ישראל בסבל ויסורין שקיבלו על עצמם, ועבורם אומר הקב"ה: "יתנחם, ויאמר - די לצרות הגלות".

"כי אזלת יד" - תיאור המצב לפני הגאולה

ה'אור החיים' הקדוש מגדיר את המצב לפני הגאולה: זמן הגאולה קרוב, והקב"ה רואה שאין לעם ישראל עוד כח להציל את עצמו מהגלות, ולצדיקים אין כח להוכיח את העם. לא יישארו בישראל "אנשים גדולים, נביאים חוזים, בעלי רוח הקודש".

"כי אזלת יד" - ייאוש טוטאלי וחוסר אונים. "אפס עצור" - אפס! אף אחד לא יצליח להשפיע על נשמות ישראל, והם ירגישו "ועזוב" - עזובים ונטושים, ושאין הנהגה בישראל.

הסגולות הנדירות בלימוד ה"אור החיים" | צפו ברבי אלימלך בידרמן הסגולות הנדירות בלימוד ה"אור החיים" | צפו ברבי אלימלך בידרמן 10 10 0:00 / 0:59

"איה אלוהימו" - הזעקה שתביא את הגאולה

איך תגיע הגאולה? ה'אור החיים' הקדוש מסביר: אנו נהיה בשפל המדרגה, והגויים ילעגו לנו. ואז, נתעורר לזעוק ולטעון לקב"ה: "איה אלוהימו" - אלוקים שלנו, איפה אתה?

אפילו שמעשינו לא הגונים, עדיין 'חסיו בו' - אנו חוסים ובוטחים אך ורק בך. הרשענו, אבל עדיין בוטחים רק בך. "כל מחסיהם בה'" - אנו עמך, וחוסים אך ורק בך. ועל כן, אנו סובלים דלות ושפלות למען שמך וכבודך, ואף מוכנים להיהרג על קדושת שמך.

והקב"ה - ירחמנו ויענה לבקשתנו ויושיענו, מסיים ה'אור החיים' הקדוש. הלוואי כבר היום, אמן.

התנאי לגאולה: עסק התורה

ה'אור החיים' הקדוש מדגיש: ארבע גלויות היו לישראל, והגלות הרביעית תלויה בזכות משה רבנו. התנאי לגאולה: "שיעסקו ישראל בתורה", כי "אין משה חפץ לגאול עַם בטלים מן התורה".

התורה משולה לשמן זית זך - "מה שמן מאיר לעולם, כך התורה". ודקדק לומר 'זך' - שעסק התורה צריך להיות בלי 'שמרים', בלי שלאדם יהיה רצון ל'טפוח' להתגאות ולהתגדל בתורתו. 'כתית' - שצריכין לעסוק בתורה "ולכתת גופם וכוחם".

כל אחד כפי כוחו, ועוד קצת מאמץ של מסירות נפש - ונגאל, מבטיח ה'אור החיים' הקדוש.

הר הזיתים, ערב ההילולא

ההיערכות להילולא

כאמור, החל מהערב יעלו המונים לציון הקדוש בהר הזיתים. המארגנים השלימו את ההכנות הלוגיסטיות, כאשר השנה הושם דגש מיוחד על בטיחות המתפללים. הותקנו במות מרווחות, מוארות ומוצללות, שנועדו לאפשר תפילה מסודרת ורגועה.

בשל תנאי השטח, ההגעה אל ציון ה'אור החיים' הקדוש תתאפשר בתחבורה ציבורית בלבד. יופעל מערך של קווים ייעודיים במספרים 551 ו-552 שיצאו מצומת רמות ויעברו דרך גבעת התחמושת וצומת בר לב עד להר הזיתים.

היום, יום שני, הקווים יפעלו מהשעה 18:30 בערב ועד השעה 01:00 בלילה. מחר, יום שלישי, הקווים יפעלו החל מהשעה 09:00 בבוקר ועד השעה 21:00 בערב.

לע"נ רבי חיים בן עטר ה'אור החיים' הקדוש, זכותו תגן על כל ישראל, ונזכה במהרה למשיח וגאולה ברחמים, אמן.